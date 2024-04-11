https://ukraina.ru/20240411/1054446422.html
"Безграничные потребности": украинский волонтер рассказал, чего не хватает ВСУ
"Безграничные потребности": украинский волонтер рассказал, чего не хватает ВСУ - 11.04.2024 Украина.ру
"Безграничные потребности": украинский волонтер рассказал, чего не хватает ВСУ
Вооруженным силам Украины катастрофически не хватает людей. На это указал 11 апреля бывший участник украинской агрессии в Донбассе, руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут, передает "Украинская правда
2024-04-11T13:43
2024-04-11T13:43
2024-04-11T13:43
всу
вооруженные силы украины
новости
оружие
бмп
военные
бойцы
боеприпасы
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/1c/1052460665_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_6e3bef6de91a44045d15e9d446f878f9.jpg
По его словам, бойцы - потребность ВСУ номер один.Что касается вооружения, украинцам необходимы "боеприпасы всех номенклатур, минометные мины, дальнобойные средства поражения тактического, оперативно-тактического и, желательно, стратегического уровней". Кроме того, ВСУ необходима бронетехника, БТР и БМП, а также медико-эвакуационный транспорт и средства РЭБ. Чмут констатировал, что в целом у военных "безграничные потребности всего".
https://ukraina.ru/20240411/1054438460.html
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/1c/1052460665_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_9db755b97eeeb0fda2088bd7c0905782.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
всу, вооруженные силы украины, новости, оружие, бмп, военные, бойцы, боеприпасы, украина
ВСУ, Вооруженные силы Украины, Новости, оружие, БМП, военные, бойцы, боеприпасы, Украина
"Безграничные потребности": украинский волонтер рассказал, чего не хватает ВСУ
Вооруженным силам Украины катастрофически не хватает людей. На это указал 11 апреля бывший участник украинской агрессии в Донбассе, руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут, передает "Украинская правда