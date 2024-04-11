"Безграничные потребности": украинский волонтер рассказал, чего не хватает ВСУ - 11.04.2024 Украина.ру
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"Безграничные потребности": украинский волонтер рассказал, чего не хватает ВСУ
"Безграничные потребности": украинский волонтер рассказал, чего не хватает ВСУ - 11.04.2024 Украина.ру
"Безграничные потребности": украинский волонтер рассказал, чего не хватает ВСУ
Вооруженным силам Украины катастрофически не хватает людей. На это указал 11 апреля бывший участник украинской агрессии в Донбассе, руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут, передает "Украинская правда
2024-04-11T13:43
2024-04-11T13:43
всу
вооруженные силы украины
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оружие
бмп
военные
бойцы
боеприпасы
украина
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По его словам, бойцы - потребность ВСУ номер один.Что касается вооружения, украинцам необходимы "боеприпасы всех номенклатур, минометные мины, дальнобойные средства поражения тактического, оперативно-тактического и, желательно, стратегического уровней". Кроме того, ВСУ необходима бронетехника, БТР и БМП, а также медико-эвакуационный транспорт и средства РЭБ. Чмут констатировал, что в целом у военных "безграничные потребности всего".
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всу, вооруженные силы украины, новости, оружие, бмп, военные, бойцы, боеприпасы, украина
ВСУ, Вооруженные силы Украины, Новости, оружие, БМП, военные, бойцы, боеприпасы, Украина

"Безграничные потребности": украинский волонтер рассказал, чего не хватает ВСУ

13:43 11.04.2024
 
© Zelenskiy / Official/Telegram
© Zelenskiy / Official/Telegram
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Вооруженным силам Украины катастрофически не хватает людей. На это указал 11 апреля бывший участник украинской агрессии в Донбассе, руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут, передает "Украинская правда
По его словам, бойцы - потребность ВСУ номер один.
Что касается вооружения, украинцам необходимы "боеприпасы всех номенклатур, минометные мины, дальнобойные средства поражения тактического, оперативно-тактического и, желательно, стратегического уровней".
Кроме того, ВСУ необходима бронетехника, БТР и БМП, а также медико-эвакуационный транспорт и средства РЭБ.
"Необходимо коллективное пехотное вооружение, транспорт, логистика и инженерная техника", - сказал он.
Чмут констатировал, что в целом у военных "безграничные потребности всего".
Игорь Кимаковский - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
07:57
Новый контрнаступ будет безуспешным: советник Пушилина предрек очередной провал ВСУАнонсированное Киевом новое контрнаступление по объективным причинам не будет успешным. Об этом заявил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает 11 апреля РИА Новости
 
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