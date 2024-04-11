https://ukraina.ru/20240411/1054446422.html

"Безграничные потребности": украинский волонтер рассказал, чего не хватает ВСУ

"Безграничные потребности": украинский волонтер рассказал, чего не хватает ВСУ - 11.04.2024 Украина.ру

"Безграничные потребности": украинский волонтер рассказал, чего не хватает ВСУ

Вооруженным силам Украины катастрофически не хватает людей. На это указал 11 апреля бывший участник украинской агрессии в Донбассе, руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут, передает "Украинская правда

2024-04-11T13:43

2024-04-11T13:43

2024-04-11T13:43

всу

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боеприпасы

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По его словам, бойцы - потребность ВСУ номер один.Что касается вооружения, украинцам необходимы "боеприпасы всех номенклатур, минометные мины, дальнобойные средства поражения тактического, оперативно-тактического и, желательно, стратегического уровней". Кроме того, ВСУ необходима бронетехника, БТР и БМП, а также медико-эвакуационный транспорт и средства РЭБ. Чмут констатировал, что в целом у военных "безграничные потребности всего".

https://ukraina.ru/20240411/1054438460.html

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всу, вооруженные силы украины, новости, оружие, бмп, военные, бойцы, боеприпасы, украина