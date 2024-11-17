https://ukraina.ru/20241117/1058812309.html
Война США с КНР за Тайвань вероятнее, чем разрешение бить дальнобойным оружием по России
Война США с КНР за Тайвань вероятнее, чем разрешение бить дальнобойным оружием по России - 17.11.2024 Украина.ру
Война США с КНР за Тайвань вероятнее, чем разрешение бить дальнобойным оружием по России
Тайвань — это камень преткновения, поэтому сценарий развития войны США с КНР за Тайвань сейчас один из самых вероятных. Как минимум, он куда более реалистичный, чем разрешение Байдена, который остается еще на 3 месяца у власти, на удары дальнобойным оружием по России
2024-11-17T06:30
2024-11-17T06:30
2024-11-17T06:30
новости
китай
тайвань
сша
джо байден
снг
брикс
детали
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0f/1058945301_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8f76ef6961c7cd5909bd8d40cfd72045.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал участник XXI заседания Валдайского клуба, научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.Ранее в интервью изданию Украина.ру руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин заметил, что азиатско-тихоокеанский конфликт –– это лебединая песня для глобального мирового порядка, в котором доминирует Запад.Он считает, что все зависит от американской политики по отношению к тайваньскому вопросу, потому что Китай не хочет войны и старается оттянуть этот процесс. Ориентируется на мирное поглощение этой отколовшейся провинции в состав материкового государства так же, как это произошло с Гонконгом или с Макао, добавил эксперт."На Западе хватает горячих голов, которые считают, что лучше спровоцировать конфликт сейчас, чем ждать, пока Китай постепенно завоюет окончательное доминирование на мировой экономической площадке. И вдобавок ко всему приобретет абсолютное доминирование с точки зрения военного ресурса в Тихоокеанском регионе", –– описал Грозин.Более подробно об этом — в интервью Андрей Грозин: Казахстан сделал приятно Западу перед саммитом в Казани, но БРИКС не нужен троянский коньВ интервью изданию Украина.ру ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии Российской Академии Наук Константин Асмолов поделился своим взглядом на масштабные военные учения вокруг Тайваня:"Вероятность какого-то конфликта в Восточной Азии остается высокой. И, возможно, это даже не Корейский полуостров, и не Тайвань. Я бы смотрел внимательно на Южно-Китайское и Восточно-Китайское море, где напрямую сталкиваются интересы Китая и США. А филиппинский режим сейчас выглядит совершенно проамериканским".Подробнее о ситуации между Китаем и Тайванем — в интервью Константин Асмолов о том, кто выдумал историю о северокорейских военных на Украине и что готовит КНДРПолный текст интервью — Дмитрий Стефанович: Запад готов унести ноги с Украины и бежать на войну с Китаем за Тайвань
https://ukraina.ru/20241030/1058468540.html
китай
тайвань
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0f/1058945301_167:0:1607:1080_1920x0_80_0_0_2342d7c24600f805bf8e829e309a59fd.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, китай, тайвань, сша, джо байден, снг, брикс, детали
Война США с КНР за Тайвань вероятнее, чем разрешение бить дальнобойным оружием по России
Тайвань — это камень преткновения, поэтому сценарий развития войны США с КНР за Тайвань сейчас один из самых вероятных. Как минимум, он куда более реалистичный, чем разрешение Байдена, который остается еще на 3 месяца у власти, на удары дальнобойным оружием по России
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал участник XXI заседания Валдайского клуба, научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.
"Для Китая Тайвань — камень преткновения в отношениях с США. То, что США продолжают способствовать наращиванию тайваньской военной мощи, очень сомнительная в долгосрочной перспективе история. Она напоминает ситуацию, которая у России сложилась на западных рубежах, где полугосударственное образование превращают в таран, или постоянно нависающую угрозу. Это очень неприятная тенденция", — объяснил свою точку зрения Стефанович.
Ранее в интервью изданию Украина.ру руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ
Андрей Грозин заметил, что азиатско-тихоокеанский конфликт –– это лебединая песня для глобального мирового порядка, в котором доминирует Запад
.
Он считает, что все зависит от американской политики по отношению к тайваньскому вопросу, потому что Китай не хочет войны и старается оттянуть этот процесс. Ориентируется на мирное поглощение этой отколовшейся провинции в состав материкового государства так же, как это произошло с Гонконгом
или с Макао, добавил эксперт.
"На Западе хватает горячих голов, которые считают, что лучше спровоцировать конфликт сейчас, чем ждать, пока Китай постепенно завоюет окончательное доминирование на мировой экономической площадке. И вдобавок ко всему приобретет абсолютное доминирование с точки зрения военного ресурса в Тихоокеанском регионе", –– описал Грозин.
В интервью изданию Украина.ру ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии Российской Академии Наук Константин Асмолов поделился своим взглядом на масштабные военные учения вокруг Тайваня:
"Вероятность какого-то конфликта в Восточной Азии остается высокой. И, возможно, это даже не Корейский полуостров, и не Тайвань. Я бы смотрел внимательно на Южно-Китайское и Восточно-Китайское море, где напрямую сталкиваются интересы Китая и США. А филиппинский режим сейчас выглядит совершенно проамериканским".