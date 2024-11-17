https://ukraina.ru/20241117/1058812309.html

Война США с КНР за Тайвань вероятнее, чем разрешение бить дальнобойным оружием по России

Война США с КНР за Тайвань вероятнее, чем разрешение бить дальнобойным оружием по России - 17.11.2024 Украина.ру

Война США с КНР за Тайвань вероятнее, чем разрешение бить дальнобойным оружием по России

Тайвань — это камень преткновения, поэтому сценарий развития войны США с КНР за Тайвань сейчас один из самых вероятных. Как минимум, он куда более реалистичный, чем разрешение Байдена, который остается еще на 3 месяца у власти, на удары дальнобойным оружием по России

2024-11-17T06:30

2024-11-17T06:30

2024-11-17T06:30

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал участник XXI заседания Валдайского клуба, научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.Ранее в интервью изданию Украина.ру руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин заметил, что азиатско-тихоокеанский конфликт –– это лебединая песня для глобального мирового порядка, в котором доминирует Запад.Он считает, что все зависит от американской политики по отношению к тайваньскому вопросу, потому что Китай не хочет войны и старается оттянуть этот процесс. Ориентируется на мирное поглощение этой отколовшейся провинции в состав материкового государства так же, как это произошло с Гонконгом или с Макао, добавил эксперт."На Западе хватает горячих голов, которые считают, что лучше спровоцировать конфликт сейчас, чем ждать, пока Китай постепенно завоюет окончательное доминирование на мировой экономической площадке. И вдобавок ко всему приобретет абсолютное доминирование с точки зрения военного ресурса в Тихоокеанском регионе", –– описал Грозин.Более подробно об этом — в интервью Андрей Грозин: Казахстан сделал приятно Западу перед саммитом в Казани, но БРИКС не нужен троянский коньВ интервью изданию Украина.ру ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии Российской Академии Наук Константин Асмолов поделился своим взглядом на масштабные военные учения вокруг Тайваня:"Вероятность какого-то конфликта в Восточной Азии остается высокой. И, возможно, это даже не Корейский полуостров, и не Тайвань. Я бы смотрел внимательно на Южно-Китайское и Восточно-Китайское море, где напрямую сталкиваются интересы Китая и США. А филиппинский режим сейчас выглядит совершенно проамериканским".Подробнее о ситуации между Китаем и Тайванем — в интервью Константин Асмолов о том, кто выдумал историю о северокорейских военных на Украине и что готовит КНДРПолный текст интервью — Дмитрий Стефанович: Запад готов унести ноги с Украины и бежать на войну с Китаем за Тайвань

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новости, китай, тайвань, сша, джо байден, снг, брикс, детали