https://ukraina.ru/20241117/1058941846.html
Чужая на Украине и в России. Чем занимается журналистка Янина Соколовская
Чужая на Украине и в России. Чем занимается журналистка Янина Соколовская - 17.11.2024 Украина.ру
Чужая на Украине и в России. Чем занимается журналистка Янина Соколовская
Многие россияне, вероятно, помнят завсегдатая российских политических ток-шоу, украинскую журналистку Янину Соколовскую, выступавшую в роли эксперта. Долгие годы ей предоставлялось слово на российском телевидении, которое она использовала для оправдания действий киевского режима еще до начала СВО.
2024-11-17T06:40
2024-11-17T06:40
2024-11-17T06:40
эксклюзив
украина
россия
эстония
дональд трамп
ольга скабеева
владимир зеленский
нато
следственный комитет
россия 24
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0f/1058936114_0:0:1291:727_1920x0_80_0_0_51eff7ac4867f9c72e8d6032b2d2043c.jpg
Соколовская была главным редактором и учредителем русскоязычного портала "Известия на Украине".В прошлом году Следственный комитет РФ возбудил в отношении Соколовской уголовное дело о распространении фейков о российской армии. Квалификация дела говорит о том, что преступление было совершено "по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы". За это ей светит 10 лет.Сейчас по данным российского следствия она находится на территории Эстонии. На родной Украине, которую она столь яростно защищала, ей тоже не рады – само по себе участие в российских ток-шоу является на Украине преступлением.К тому же Соколовская ведет свой блог в издании "Политические известия в Украине" на русском языке, что в условиях деруссификации тоже преследуется.Таким образом, Соколовская оказалась чужой, как для украинцев, так и для большинства россиян.Себя она называет киевлянкой в одиннадцатом поколении. В советские годы работала лаборанткой радиотехнических измерений, а в журналистику подалась после распада Советского Союза. С 1994 она работала в издании собкором "Известий" в Украине, в конце концов, стала главредом издания франшизы "Известия в Украине". Уйти с этого поста ей пришлось в марте 2014 года, сразу после победы Евромайдана, из-за политических разногласий с остальной редакцией. С 2014 по 2019 работала в издании "Коммерсант в Украине". С 2014 по 2017 была также политическим экспертом "РИА Новости Украина". А с 2019 регулярно выступала в ток-шоу Ольги Скабеевой и на канале "Россия 24".В феврале 2019 года ее удалили из студии передачи "Кто против?" на телеканале "Россия 1" после того, как она оклеветала российские спецслужбы, обвинив их в причастности к массовому сожжению людей в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.С началом СВО Соколовская выехала из РФ.На Украине же ее считают "подставной украинкой", которая под видом проукраинской позиции работала против Украины. Журналист украинского издания "Детектор-медиа" Ярослав Зубченко обвинял ее в том, что она врала на российских ток-шоу о наличии секретных баз НАТО на Украине, разработке киевскими властями ядерного оружия и предложениях с Запада обменять Крым на мир в Донбассе.Украинский неонацист Сергей Стерненко называл ее "российской пропагандисткой" и "подругой Ольги Скабеевой". Подобные обвинения со стороны неонацистов обычно являются угрозой жизни, поэтому понятно, почему Соколовская не вернулась на Украину.В своих выступлениях и статьях в 2021 году Соколовская хвалила Зеленского за успехи в области реформ, которыми тот может похвастаться перед администрацией Джо Байдена. Особо она подчеркивала "успехи" Даниила Гетманцева, главы комитета по финансовой и налоговой политике.Сейчас она пишет в своем блоге в "Известиях", что Россия готовится договориться с США по поводу Украины, напоминая, что Трамп не забыл, что заявления украинской администрации стоили ему двух попыток свержения путем импичмента. Сетует она также, что при Трампе Киеву не видать приглашения в НАТО, а, по ее мнению, только членство в Альянсе может гарантировать Украине мир."На этом фоне в Украине скорее всего состоятся выборы - и президентские, и парламентские. Обновленный Трамп с большой вероятностью затребует аналогичных обновлений от Зеленского. А учитывая, что 9 млн украинцев - беженцы за рубежом и не на консульском учете; и понимая, сколько людей сейчас на фронте, фальсификации на этих выборах будут страшные. И с демократией они будут иметь очень мало общего. То есть то, за что боролись поколения украинцев (единая, неделимая, от Сяна до Дона) будет нивелировано заморозки ради", - пишет Соколовская.В другом материале она выступает против тех украинцев, которые критикуют власть за курскую авантюру и насильственную мобилизацию, так как, по ее мнению, "своих" нужно поддерживать всегда и везде. "Недооценивать своих - наша тупая традиция. Не гордиться-радоваться и т.п., а в дерьмо втаптывать - наше тотемное знание. А им пользуются те, с кем мы боремся. Потому что не может враг не воспользоваться самоуничижением, надеясь его сделать самоуничтожением", - пишет Соколовская из Эстонии, поддерживая и набег на Курск и отлов мужчин на улицах украинских городов.По ее словам, "успехи" ВСУ под Курском заключаются в том, что новостей об этих успехах нет, так как всё якобы делается в условиях строжайшей секретности. Этот тезис вполне соответствует всей медиа-политике Офиса Зеленского, который любой провал просто называет успехом. Украинским властям Соколовская советует разбрасывать в Курской области листовки, "чтобы знали, что украинцы идут дать им волю".Тем не менее, её патриотический пафос вряд ли будет оценен украинскими властями. Для украинских националистов уже сам факт появления ее в российских СМИ делает ее удобной мишенью.О том, какие взгляды и идеи проповедует руководитель партии "Батьковщина" - в статье Дмитрия Ковалевича "Готовится к выборам и включает "радение за народ". Чем сейчас занимается экс-премьер Юлия Тимошенко".
https://ukraina.ru/20241112/1058822573.html
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Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg
эксклюзив, украина, россия, эстония, дональд трамп, ольга скабеева, владимир зеленский, нато, следственный комитет, россия 24
Чужая на Украине и в России. Чем занимается журналистка Янина Соколовская
Многие россияне, вероятно, помнят завсегдатая российских политических ток-шоу, украинскую журналистку Янину Соколовскую, выступавшую в роли эксперта. Долгие годы ей предоставлялось слово на российском телевидении, которое она использовала для оправдания действий киевского режима еще до начала СВО.
Соколовская была главным редактором и учредителем русскоязычного портала "Известия на Украине".
В прошлом году Следственный комитет
РФ возбудил в отношении Соколовской уголовное дело о распространении фейков о российской армии. Квалификация дела говорит о том, что преступление было совершено "по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы". За это ей светит 10 лет.
Сейчас по данным российского следствия она находится на территории Эстонии
. На родной Украине, которую она столь яростно защищала, ей тоже не рады – само по себе участие в российских ток-шоу является на Украине преступлением.
К тому же Соколовская ведет свой блог в издании "Политические известия в Украине" на русском языке, что в условиях деруссификации тоже преследуется.
Таким образом, Соколовская оказалась чужой, как для украинцев, так и для большинства россиян.
Себя она называет киевлянкой в одиннадцатом поколении. В советские годы работала лаборанткой радиотехнических измерений, а в журналистику подалась после распада Советского Союза. С 1994 она работала в издании собкором "Известий" в Украине, в конце концов, стала главредом издания франшизы "Известия в Украине". Уйти с этого поста ей пришлось в марте 2014 года, сразу после победы Евромайдана, из-за политических разногласий с остальной редакцией. С 2014 по 2019 работала в издании "Коммерсант в Украине". С 2014 по 2017 была также политическим экспертом "РИА Новости Украина". А с 2019 регулярно выступала в ток-шоу Ольги Скабеевой
и на канале "Россия 24
".
В феврале 2019 года ее удалили из студии передачи "Кто против?" на телеканале "Россия 1" после того, как она оклеветала российские спецслужбы, обвинив их в причастности к массовому сожжению людей в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.
С началом СВО Соколовская выехала из РФ.
На Украине же ее считают "подставной украинкой", которая под видом проукраинской позиции работала против Украины. Журналист украинского издания "Детектор-медиа" Ярослав Зубченко обвинял ее в том, что она врала на российских ток-шоу о наличии секретных баз НАТО
на Украине, разработке киевскими властями ядерного оружия и предложениях с Запада
обменять Крым
на мир в Донбассе
.
Украинский неонацист Сергей Стерненко называл ее "российской пропагандисткой" и "подругой Ольги Скабеевой". Подобные обвинения со стороны неонацистов обычно являются угрозой жизни, поэтому понятно, почему Соколовская не вернулась на Украину.
В своих выступлениях и статьях в 2021 году Соколовская хвалила Зеленского
за успехи в области реформ, которыми тот может похвастаться перед администрацией Джо Байдена
. Особо она подчеркивала "успехи" Даниила Гетманцева, главы комитета по финансовой и налоговой политике.
Сейчас она пишет в своем блоге в "Известиях", что Россия готовится договориться с США
по поводу Украины, напоминая, что Трамп
не забыл, что заявления украинской администрации стоили ему двух попыток свержения путем импичмента. Сетует она также, что при Трампе Киеву
не видать приглашения в НАТО, а, по ее мнению, только членство в Альянсе может гарантировать Украине мир.
"На этом фоне в Украине скорее всего состоятся выборы - и президентские, и парламентские. Обновленный Трамп с большой вероятностью затребует аналогичных обновлений от Зеленского. А учитывая, что 9 млн украинцев - беженцы за рубежом и не на консульском учете; и понимая, сколько людей сейчас на фронте, фальсификации на этих выборах будут страшные. И с демократией они будут иметь очень мало общего. То есть то, за что боролись поколения украинцев (единая, неделимая, от Сяна до Дона) будет нивелировано заморозки ради", - пишет Соколовская.
В другом материале она выступает против тех украинцев, которые критикуют власть за курскую авантюру и насильственную мобилизацию, так как, по ее мнению, "своих" нужно поддерживать всегда и везде. "Недооценивать своих - наша тупая традиция. Не гордиться-радоваться и т.п., а в дерьмо втаптывать - наше тотемное знание. А им пользуются те, с кем мы боремся. Потому что не может враг не воспользоваться самоуничижением, надеясь его сделать самоуничтожением", - пишет Соколовская из Эстонии, поддерживая и набег на Курск
и отлов мужчин на улицах украинских городов.
По ее словам, "успехи" ВСУ
под Курском заключаются в том, что новостей об этих успехах нет, так как всё якобы делается в условиях строжайшей секретности. Этот тезис вполне соответствует всей медиа-политике Офиса Зеленского, который любой провал просто называет успехом. Украинским властям Соколовская советует разбрасывать в Курской области
листовки, "чтобы знали, что украинцы идут дать им волю".
Тем не менее, её патриотический пафос вряд ли будет оценен украинскими властями. Для украинских националистов уже сам факт появления ее в российских СМИ делает ее удобной мишенью.
О том, какие взгляды и идеи проповедует руководитель партии "Батьковщина" - в статье Дмитрия Ковалевича "Готовится к выборам и включает "радение за народ". Чем сейчас занимается экс-премьер Юлия Тимошенко".