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Чужая на Украине и в России. Чем занимается журналистка Янина Соколовская

Чужая на Украине и в России. Чем занимается журналистка Янина Соколовская - 17.11.2024 Украина.ру

Чужая на Украине и в России. Чем занимается журналистка Янина Соколовская

Многие россияне, вероятно, помнят завсегдатая российских политических ток-шоу, украинскую журналистку Янину Соколовскую, выступавшую в роли эксперта. Долгие годы ей предоставлялось слово на российском телевидении, которое она использовала для оправдания действий киевского режима еще до начала СВО.

2024-11-17T06:40

2024-11-17T06:40

2024-11-17T06:40

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Соколовская была главным редактором и учредителем русскоязычного портала "Известия на Украине".В прошлом году Следственный комитет РФ возбудил в отношении Соколовской уголовное дело о распространении фейков о российской армии. Квалификация дела говорит о том, что преступление было совершено "по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы". За это ей светит 10 лет.Сейчас по данным российского следствия она находится на территории Эстонии. На родной Украине, которую она столь яростно защищала, ей тоже не рады – само по себе участие в российских ток-шоу является на Украине преступлением.К тому же Соколовская ведет свой блог в издании "Политические известия в Украине" на русском языке, что в условиях деруссификации тоже преследуется.Таким образом, Соколовская оказалась чужой, как для украинцев, так и для большинства россиян.Себя она называет киевлянкой в одиннадцатом поколении. В советские годы работала лаборанткой радиотехнических измерений, а в журналистику подалась после распада Советского Союза. С 1994 она работала в издании собкором "Известий" в Украине, в конце концов, стала главредом издания франшизы "Известия в Украине". Уйти с этого поста ей пришлось в марте 2014 года, сразу после победы Евромайдана, из-за политических разногласий с остальной редакцией. С 2014 по 2019 работала в издании "Коммерсант в Украине". С 2014 по 2017 была также политическим экспертом "РИА Новости Украина". А с 2019 регулярно выступала в ток-шоу Ольги Скабеевой и на канале "Россия 24".В феврале 2019 года ее удалили из студии передачи "Кто против?" на телеканале "Россия 1" после того, как она оклеветала российские спецслужбы, обвинив их в причастности к массовому сожжению людей в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.С началом СВО Соколовская выехала из РФ.На Украине же ее считают "подставной украинкой", которая под видом проукраинской позиции работала против Украины. Журналист украинского издания "Детектор-медиа" Ярослав Зубченко обвинял ее в том, что она врала на российских ток-шоу о наличии секретных баз НАТО на Украине, разработке киевскими властями ядерного оружия и предложениях с Запада обменять Крым на мир в Донбассе.Украинский неонацист Сергей Стерненко называл ее "российской пропагандисткой" и "подругой Ольги Скабеевой". Подобные обвинения со стороны неонацистов обычно являются угрозой жизни, поэтому понятно, почему Соколовская не вернулась на Украину.В своих выступлениях и статьях в 2021 году Соколовская хвалила Зеленского за успехи в области реформ, которыми тот может похвастаться перед администрацией Джо Байдена. Особо она подчеркивала "успехи" Даниила Гетманцева, главы комитета по финансовой и налоговой политике.Сейчас она пишет в своем блоге в "Известиях", что Россия готовится договориться с США по поводу Украины, напоминая, что Трамп не забыл, что заявления украинской администрации стоили ему двух попыток свержения путем импичмента. Сетует она также, что при Трампе Киеву не видать приглашения в НАТО, а, по ее мнению, только членство в Альянсе может гарантировать Украине мир."На этом фоне в Украине скорее всего состоятся выборы - и президентские, и парламентские. Обновленный Трамп с большой вероятностью затребует аналогичных обновлений от Зеленского. А учитывая, что 9 млн украинцев - беженцы за рубежом и не на консульском учете; и понимая, сколько людей сейчас на фронте, фальсификации на этих выборах будут страшные. И с демократией они будут иметь очень мало общего. То есть то, за что боролись поколения украинцев (единая, неделимая, от Сяна до Дона) будет нивелировано заморозки ради", - пишет Соколовская.В другом материале она выступает против тех украинцев, которые критикуют власть за курскую авантюру и насильственную мобилизацию, так как, по ее мнению, "своих" нужно поддерживать всегда и везде. "Недооценивать своих - наша тупая традиция. Не гордиться-радоваться и т.п., а в дерьмо втаптывать - наше тотемное знание. А им пользуются те, с кем мы боремся. Потому что не может враг не воспользоваться самоуничижением, надеясь его сделать самоуничтожением", - пишет Соколовская из Эстонии, поддерживая и набег на Курск и отлов мужчин на улицах украинских городов.По ее словам, "успехи" ВСУ под Курском заключаются в том, что новостей об этих успехах нет, так как всё якобы делается в условиях строжайшей секретности. Этот тезис вполне соответствует всей медиа-политике Офиса Зеленского, который любой провал просто называет успехом. Украинским властям Соколовская советует разбрасывать в Курской области листовки, "чтобы знали, что украинцы идут дать им волю".Тем не менее, её патриотический пафос вряд ли будет оценен украинскими властями. Для украинских националистов уже сам факт появления ее в российских СМИ делает ее удобной мишенью.О том, какие взгляды и идеи проповедует руководитель партии "Батьковщина" - в статье Дмитрия Ковалевича "Готовится к выборам и включает "радение за народ". Чем сейчас занимается экс-премьер Юлия Тимошенко".

https://ukraina.ru/20241112/1058822573.html

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, украина, россия, эстония, дональд трамп, ольга скабеева, владимир зеленский, нато, следственный комитет, россия 24