https://ukraina.ru/20241117/1058813812.html

Эксперт рассказал, как Россия может подтолкнуть Трампа действовать на ее условиях

Эксперт рассказал, как Россия может подтолкнуть Трампа действовать на ее условиях - 17.11.2024 Украина.ру

Эксперт рассказал, как Россия может подтолкнуть Трампа действовать на ее условиях

Трамп сейчас в куда более выигрышной позиции, чем был в 2017 году, поэтому подтолкнуть его к "правильному" решению России не составит труда, ведь Москве есть что предложить Белому дому

2024-11-17T06:50

2024-11-17T06:50

2024-11-17T06:50

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал доцент кафедры политической теории МГИМО, политолог-международник Иван Лошкарев.Он отметил, что Трампа может подтолкнуть к переговорам на условиях России успешное проведение СВО.По его словам, такой расклад событий обязательно вызовет возмущение в части республиканской партии и среди демократов."Но Трампу дан серьезный мандат от избирателей. За четыре года он серьезно очистил республиканскую партию от оппонентов. И я полагаю, что он сможет сломить сопротивление оппозиции, если он захочет выполнить свои условия сделки", — заключил Лошкарев.Ранее в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков указал на то, что Трампу нужно закрыть тему украинского конфликта до 20 января, до вступления в должность. У него своих проблем хватает, ему не нужны чужие чемоданы без ручек, добавил эксперт.Казаков предположил, как могут выглядеть ультиматумы для Путина и Зеленского от Трампа:“Трамп может позвонить Путину на следующей неделе и сказать: "Владимир, надо как-то заканчивать войну. Останавливайтесь там, где вы сейчас. Прекращайте огонь. С Киевом я сам разберусь. То, где вы находитесь — это все ваше. А по всему остальному будем вести переговоры". Я даже не уверен, что Путин дослушает до конца”.Далее эксперт предположил, какой может быть ответ у Путина:“Он скажет: "Дональд, а с какого перепугу мы должны останавливаться? У нас есть задачи СВО, которые надо решить. Я понимаю, вам надо сохранить лицо. А нам что делать?"Казаков отметил, что главная интрига заключается в следующем ответе Трампа. Потому что, по мнению эксперта, Трамп думает: "Ну сейчас я позвоню, Путин обрадуется, и мы разойдемся". Но этого не будет, подчеркнул он.В ответ на это, по словам Казакова, Трамп может пригрозить дать Украине все оружие, кроме ядерного,“Путин скажет: "Ну давай. Посмотрим, что вы там еще можете поставить. На поле боя, так на поле боя". И как поведет себя Трамп с его психотипом? Да он взбесится”, — подвел итог размышлений эксперт.Какое решение Путин может предложить Трампу — в интервью Александр Казаков: ВСУ страдают от "пороха" России, Чехия потеряла берега, Трамп пытается не взбеситьсяПолный текст интервью — Иван Лошкарев: Россия побьет ВСУ так, чтобы вручить Трампу чемодан без ручки и выставить длинный счет

https://ukraina.ru/20241108/1058753595.html

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новости, россия, москва, сша, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины, детали