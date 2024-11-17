Эксперт рассказал, как Россия может подтолкнуть Трампа действовать на ее условиях - 17.11.2024 Украина.ру
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Эксперт рассказал, как Россия может подтолкнуть Трампа действовать на ее условиях
Эксперт рассказал, как Россия может подтолкнуть Трампа действовать на ее условиях - 17.11.2024 Украина.ру
Эксперт рассказал, как Россия может подтолкнуть Трампа действовать на ее условиях
Трамп сейчас в куда более выигрышной позиции, чем был в 2017 году, поэтому подтолкнуть его к "правильному" решению России не составит труда, ведь Москве есть что предложить Белому дому
2024-11-17T06:50
2024-11-17T06:50
новости
россия
москва
сша
дональд трамп
владимир путин
вооруженные силы украины
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал доцент кафедры политической теории МГИМО, политолог-международник Иван Лошкарев.Он отметил, что Трампа может подтолкнуть к переговорам на условиях России успешное проведение СВО.По его словам, такой расклад событий обязательно вызовет возмущение в части республиканской партии и среди демократов."Но Трампу дан серьезный мандат от избирателей. За четыре года он серьезно очистил республиканскую партию от оппонентов. И я полагаю, что он сможет сломить сопротивление оппозиции, если он захочет выполнить свои условия сделки", — заключил Лошкарев.Ранее в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков указал на то, что Трампу нужно закрыть тему украинского конфликта до 20 января, до вступления в должность. У него своих проблем хватает, ему не нужны чужие чемоданы без ручек, добавил эксперт.Казаков предположил, как могут выглядеть ультиматумы для Путина и Зеленского от Трампа:“Трамп может позвонить Путину на следующей неделе и сказать: "Владимир, надо как-то заканчивать войну. Останавливайтесь там, где вы сейчас. Прекращайте огонь. С Киевом я сам разберусь. То, где вы находитесь — это все ваше. А по всему остальному будем вести переговоры". Я даже не уверен, что Путин дослушает до конца”.Далее эксперт предположил, какой может быть ответ у Путина:“Он скажет: "Дональд, а с какого перепугу мы должны останавливаться? У нас есть задачи СВО, которые надо решить. Я понимаю, вам надо сохранить лицо. А нам что делать?"Казаков отметил, что главная интрига заключается в следующем ответе Трампа. Потому что, по мнению эксперта, Трамп думает: "Ну сейчас я позвоню, Путин обрадуется, и мы разойдемся". Но этого не будет, подчеркнул он.В ответ на это, по словам Казакова, Трамп может пригрозить дать Украине все оружие, кроме ядерного,“Путин скажет: "Ну давай. Посмотрим, что вы там еще можете поставить. На поле боя, так на поле боя". И как поведет себя Трамп с его психотипом? Да он взбесится”, — подвел итог размышлений эксперт.Какое решение Путин может предложить Трампу — в интервью Александр Казаков: ВСУ страдают от "пороха" России, Чехия потеряла берега, Трамп пытается не взбеситьсяПолный текст интервью — Иван Лошкарев: Россия побьет ВСУ так, чтобы вручить Трампу чемодан без ручки и выставить длинный счет
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новости, россия, москва, сша, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины, детали
Новости, Россия, Москва, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, детали

Эксперт рассказал, как Россия может подтолкнуть Трампа действовать на ее условиях

06:50 17.11.2024
 
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© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Трамп сейчас в куда более выигрышной позиции, чем был в 2017 году, поэтому подтолкнуть его к "правильному" решению России не составит труда, ведь Москве есть что предложить Белому дому
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал доцент кафедры политической теории МГИМО, политолог-международник Иван Лошкарев.
Он отметил, что Трампа может подтолкнуть к переговорам на условиях России успешное проведение СВО.
"Если США не сможет использовать потенциал режима Зеленского, Штаты попытаются сбросить этот актив с баланса, передав его Европе или под начало России. К тому же, Россия играет важнейшую роль в ближневосточном урегулировании. Мы — одна из немногих сторон, которая может говорить и с "Хезболлой", и с Израилем. Как с "Хамас", так и с Палестинской национальной администрацией. Все это — разные организации, которые друг с другом не общаются", — объяснил Лошкарев.
По его словам, такой расклад событий обязательно вызовет возмущение в части республиканской партии и среди демократов.
"Но Трампу дан серьезный мандат от избирателей. За четыре года он серьезно очистил республиканскую партию от оппонентов. И я полагаю, что он сможет сломить сопротивление оппозиции, если он захочет выполнить свои условия сделки", — заключил Лошкарев.
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Ранее в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков указал на то, что Трампу нужно закрыть тему украинского конфликта до 20 января, до вступления в должность. У него своих проблем хватает, ему не нужны чужие чемоданы без ручек, добавил эксперт.
Казаков предположил, как могут выглядеть ультиматумы для Путина и Зеленского от Трампа:
“Трамп может позвонить Путину на следующей неделе и сказать: "Владимир, надо как-то заканчивать войну. Останавливайтесь там, где вы сейчас. Прекращайте огонь. С Киевом я сам разберусь. То, где вы находитесь — это все ваше. А по всему остальному будем вести переговоры". Я даже не уверен, что Путин дослушает до конца”.
Далее эксперт предположил, какой может быть ответ у Путина:
“Он скажет: "Дональд, а с какого перепугу мы должны останавливаться? У нас есть задачи СВО, которые надо решить. Я понимаю, вам надо сохранить лицо. А нам что делать?"
Казаков отметил, что главная интрига заключается в следующем ответе Трампа. Потому что, по мнению эксперта, Трамп думает: "Ну сейчас я позвоню, Путин обрадуется, и мы разойдемся". Но этого не будет, подчеркнул он.
В ответ на это, по словам Казакова, Трамп может пригрозить дать Украине все оружие, кроме ядерного,
“Путин скажет: "Ну давай. Посмотрим, что вы там еще можете поставить. На поле боя, так на поле боя". И как поведет себя Трамп с его психотипом? Да он взбесится”, — подвел итог размышлений эксперт.
Какое решение Путин может предложить Трампу — в интервью Александр Казаков: ВСУ страдают от "пороха" России, Чехия потеряла берега, Трамп пытается не взбеситься
Полный текст интервью — Иван Лошкарев: Россия побьет ВСУ так, чтобы вручить Трампу чемодан без ручки и выставить длинный счет
 
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