Эксперт рассказал, как Россия может подтолкнуть Трампа действовать на ее условиях
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите "Группы двадцати"
Трамп сейчас в куда более выигрышной позиции, чем был в 2017 году, поэтому подтолкнуть его к "правильному" решению России не составит труда, ведь Москве есть что предложить Белому дому
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал доцент кафедры политической теории МГИМО, политолог-международник Иван Лошкарев.
Он отметил, что Трампа может подтолкнуть к переговорам на условиях России успешное проведение СВО.
"Если США не сможет использовать потенциал режима Зеленского, Штаты попытаются сбросить этот актив с баланса, передав его Европе или под начало России. К тому же, Россия играет важнейшую роль в ближневосточном урегулировании. Мы — одна из немногих сторон, которая может говорить и с "Хезболлой", и с Израилем. Как с "Хамас", так и с Палестинской национальной администрацией. Все это — разные организации, которые друг с другом не общаются", — объяснил Лошкарев.
По его словам, такой расклад событий обязательно вызовет возмущение в части республиканской партии и среди демократов.
"Но Трампу дан серьезный мандат от избирателей. За четыре года он серьезно очистил республиканскую партию от оппонентов. И я полагаю, что он сможет сломить сопротивление оппозиции, если он захочет выполнить свои условия сделки", — заключил Лошкарев.
8 ноября, 17:42Мы так не договаривались: Владимир Путин выступил с программной речьюНа юбилейном валдайском международном форуме Владимир Путин выступил с программной речью. Президент России говорил о новом справедливом мире, о перегибах Запада, что некоторые эксперты расценили, как послание новоизбранному президенту США Дональду Трампу.
Ранее в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков указал на то, что Трампу нужно закрыть тему украинского конфликта до 20 января, до вступления в должность. У него своих проблем хватает, ему не нужны чужие чемоданы без ручек, добавил эксперт.
Казаков предположил, как могут выглядеть ультиматумы для Путина и Зеленского от Трампа:
“Трамп может позвонить Путину на следующей неделе и сказать: "Владимир, надо как-то заканчивать войну. Останавливайтесь там, где вы сейчас. Прекращайте огонь. С Киевом я сам разберусь. То, где вы находитесь — это все ваше. А по всему остальному будем вести переговоры". Я даже не уверен, что Путин дослушает до конца”.
Далее эксперт предположил, какой может быть ответ у Путина:
“Он скажет: "Дональд, а с какого перепугу мы должны останавливаться? У нас есть задачи СВО, которые надо решить. Я понимаю, вам надо сохранить лицо. А нам что делать?"
Казаков отметил, что главная интрига заключается в следующем ответе Трампа. Потому что, по мнению эксперта, Трамп думает: "Ну сейчас я позвоню, Путин обрадуется, и мы разойдемся". Но этого не будет, подчеркнул он.
В ответ на это, по словам Казакова, Трамп может пригрозить дать Украине все оружие, кроме ядерного,
“Путин скажет: "Ну давай. Посмотрим, что вы там еще можете поставить. На поле боя, так на поле боя". И как поведет себя Трамп с его психотипом? Да он взбесится”, — подвел итог размышлений эксперт.
Какое решение Путин может предложить Трампу — в интервью Александр Казаков: ВСУ страдают от "пороха" России, Чехия потеряла берега, Трамп пытается не взбеситься