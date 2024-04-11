Медведев назвал Байдена абсолютным злом и пожелал ему смерти - 11.04.2024 Украина.ру
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Медведев назвал Байдена абсолютным злом и пожелал ему смерти
Медведев назвал Байдена абсолютным злом и пожелал ему смерти - 11.04.2024 Украина.ру
Медведев назвал Байдена абсолютным злом и пожелал ему смерти
Заместитель руководителя Совбеза России Дмитрий Медведев 11 апреля в своем телеграм-канале прокомментировал слова президента США Джо Байдена о том, что конфликт на Украине якобы закончится после того, как Конгресс проголосует за выделение новой поддержки Киеву
2024-04-11T09:55
2024-04-11T09:55
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"Можно было бы в сотый раз вспомнить про деменцию старика и коррупцию сына. Про интересы американского ВПК и влияние глубинного государства. &lt;...&gt; Но скажу о другом. Заявление Байдена – абсолютное зло. Ибо он сказал: "Убивайте друг друга дальше. Чем больше погибнет людей, тем лучше. Хочу как можно больше смертей", - написал Медведев.Он процитировал строки из откровения Иоанна Богослова также известного как "Апокалипсис": "и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя "смерть"; и ад следовал за ним".После начала российской спецоперации западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева. Но в последнее время на Западе все чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.Накануне Байден выразил уверенность, что конфликт на Украине закончится после того, как конгресс США проголосует за выделение новой поддержки Киеву. При этом он проигнорировал неоднократно повторенный вопрос журналистов о том, есть ли у США план по установлению мира на Украине.
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сша, зарубежье, запад, новости, украина, киев, россия, джо байден, совбез, дмитрий медведев
США, Зарубежье, Запад, Новости, Украина, Киев, Россия, Джо Байден, Совбез, Дмитрий Медведев

Медведев назвал Байдена абсолютным злом и пожелал ему смерти

09:55 11.04.2024
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Заместитель руководителя Совбеза России Дмитрий Медведев 11 апреля в своем телеграм-канале прокомментировал слова президента США Джо Байдена о том, что конфликт на Украине якобы закончится после того, как Конгресс проголосует за выделение новой поддержки Киеву
"Можно было бы в сотый раз вспомнить про деменцию старика и коррупцию сына. Про интересы американского ВПК и влияние глубинного государства. <...> Но скажу о другом. Заявление Байдена – абсолютное зло. Ибо он сказал: "Убивайте друг друга дальше. Чем больше погибнет людей, тем лучше. Хочу как можно больше смертей", - написал Медведев.
Он процитировал строки из откровения Иоанна Богослова также известного как "Апокалипсис": "и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя "смерть"; и ад следовал за ним".

"Поэтому чем скорее всадник на бледном коне заберет с собой Джозефа Робинетта Байдена, тем лучше будет для нашего страдающего мира", - подытожил политик.

После начала российской спецоперации западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева. Но в последнее время на Западе все чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.
Накануне Байден выразил уверенность, что конфликт на Украине закончится после того, как конгресс США проголосует за выделение новой поддержки Киеву. При этом он проигнорировал неоднократно повторенный вопрос журналистов о том, есть ли у США план по установлению мира на Украине.
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