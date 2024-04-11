https://ukraina.ru/20240411/1054439160.html

Атака на журналистов и убийство пресс-офицера. Главное на Украине на утро 11 апреля

Атака на журналистов и убийство пресс-офицера. Главное на Украине на утро 11 апреля - 11.04.2024 Украина.ру

Атака на журналистов и убийство пресс-офицера. Главное на Украине на утро 11 апреля

Украинские военные нанесли удар по российским журналистам, погиб пресс-офицер Евгений Половодов

2024-04-11T09:32

2024-04-11T09:32

2024-04-11T09:32

эксклюзив

хроники

украина

вооруженные силы украины

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Об ударе по группе журналистов стало известно вечером 10 апреля."Первое видео обстрела, в результате которого члены нашей съемочной группы получили ранения. Снаряд упал прямо за спиной нашего корреспондента, в кадре именно он - Артём Юндас. Сейчас оператор Денис Шум на пути в госпиталь", - сообщили "Вести Луганск".Российский военкор Александр Коц сообщил, что украинские военные всегда прицельно били по журналистам."Украинцы пытались добить раненых журналистов дроном. ВСУ пытались добить с помощью FPV-дрона раненых сотрудников луганского ВГТРК под Кременной, сообщает "Вести Луганск". Ранее, напомним, съемочная группа канала попала под артиллерийский обстрел. Оператор получил осколок в ногу, корреспондента контузило. Украина не раз публично призывала к убийству российских журналистов. В последний раз, кажется, этим отличилось трансгендер Сара Эштон-Чирилло, бывшее спикером ВСУ. Тогда международные организации, вроде "Репортеров без границ", отважно промолчали. Молчали они, когда прошлым летом на Запорожье убили военкора РИА Новости Ростислава Журавлёва. Промолчат и сейчас", - отметил Коц.По его словам, журналисты для Вооружённых сил Украины — желанная цель."Российские журналисты для ВСУ - желанная цель. Даже более желанная, чем армейские офицеры. В репортерском цеху это быстро поняли. В начале СВО многие коллеги носили синие, или голубые броники с большими патчами "Пресса". Это считалось нормой, этому учили на журфаках и спецкурсах, типа, "Бастиона". Но очень быстро выяснилось, что обладателей этих броников очень хорошо видно с коптера на фоне военных в зеленом. И, как у нас шутят, синий быстро вышел из моды", - указал военкор.Он отметил, что сегодня стандартом для работающего на фронте журналиста "Камуфляж, пятнистые средства индивидуальной бронезащиты, тактическая аптечка, активные наушники - это все сегодня стандарт для фронтового журналиста. Не потому что нам очень хочется поиграть в войнушку. А потому что украинцы научили нас главному правилу - не выделяться среди военных. Да и на передок в синем уже давно не пускают. Кому рядом нужен ходячий транспарант: "Стрелять сюда"?" - подытожил Коц.Позднее стало известно о том, что в результате атаке на эту группу журналистов погиб пресс-офицер Евгений Половодов."Офицер пресс-центра Минобороны Евгений Половодов погиб при обстреле со стороны ВСУ журналистов "Вести Луганск", которых он сопровождал. У Половодова остались мама, жена и маленький сын", - сообщило правительство Луганской Народной Республики.Военкор Коц вспомнил, что вместе с Половодовым он работал в Харьковской области."Погиб офицер пресс-службы Минобороны. Сегодня во время обстрела, под который попала группа "Вести Луганск" был смертельно ранен наш товарищ, майор пресс-центра группировки войск "Запад" Женя Половодов. Вместе мы сняли не один репортаж в Харьковской области, работая в самых горячих точках под Изюмом. Веселый и очень инициативный парень, что, по нашим временам, не часто встречается. Светлая память, Жень…", - отметил он.Другой российский военкор — Евгений Поддубный — также вспомнил о том, как работал с Половодовым."С Женей я познакомился в Изюме. Тот отрезок СВО был тяжёлым для всех на этом направлении и Женька всегда рвался в работу. Порядочный, дерзкий, веселый, прямой с большим желанием делать свое дело на отлично. Он не робел перед старшими, был со стержнем. После Изюма виделись несколько раз. Вспоминали пережитое. Готовились к новому. Очень жаль, что Женя не дожил до будущей Победы, которую приближал как умел и как мог. Жил достойно, погиб за нашу правду, веру, за наших людей и нашу страну. Быть воином - жить вечно", - отметил Поддубный.Ещё один военкор — Александр Харченко — также вспомнил о том, как работал с Половодовым."Знаю Евгения ещё с начала СВО. Вместе лазили по изюмским лесам. Добрый и открытый человек. Он был из тех, кто писал просто так без повода, а это большая редкость. Грустно, очень грустно. Мир праху, сил родным и близким", - написал Харченко в своём телеграм-канале.Один из российских военных рассказал о своём опыте работы с Половодовым."Весна 2022 года г. Изюм… молодой энергичный капитан ведет ко мне группу…познакомились. Женя,офицер пресс-службы округа, с ним Евгений Поддубный, Александр Коц и команда. "Разместишь?!" - с улыбкой спросил он. Женя только приехал с другого направления, у нас в то время было очень "жарко"! Утром разъезжались по задачам, они по своим я по своим, а вечером за ужином обсуждали прошедший день, не было ни одного дня, чтобы наши беседы не обрывали взрывающиеся суббоеприпасы сбитого реактивного снаряда "Ураган" с кассетной начинкой. Возвращаясь из укрытия к столу шутили, на разные темы, планировали новый день. Мы всегда верили, что наступит утро в котором будем и мы. Хороший был человек, достойный офицер! Всегда с огоньком в глазах, там где "горячо"! Менялись направления, районы работы, каждый раз ты что-то слышишь и узнаешь о тех кого знаешь, где он, как он. Сегодня пришла такая весть… Быть воином-жить вечно" - вспомнил военный.Друзья организовали сбор средств для семьи погибшего пресс-офицера.Как сообщили "Вести Луганск", российские военнослужащие отомстили за гибель офицера Половодова. Артиллеристы из самоходных орудий нанесли удар по позициям украинской артиллерии на Кременском направлении - откуда была обстреляна съемочная группа журналистов "Вести Луганск".На видео, опубликованном луганским филиалом ВГТРК, видно, как бойцы заряжают орудие. На 152-мм снаряде, одном из самых крупных калибров в Российской армии, черным маркером написано "За Евгения Половодова".Удар по расположению украинских боевиков в Часов Яре нанесли артиллеристы "Восток V".

https://ukraina.ru/20240410/1054419796.html

https://ukraina.ru/20240410/1054415325.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, вооруженные силы украины