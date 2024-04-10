https://ukraina.ru/20240410/1054433854.html

Байден рассказал когда на Украине завершаться боевые действия

Байден рассказал когда на Украине завершаться боевые действия - 10.04.2024 Украина.ру

Байден рассказал когда на Украине завершаться боевые действия

После того, как Конгресс проголосует по новому пакету военной помощи Украине, боевые действия на территории страны завершатся. Такого мнения придерживается президент США Джо Байден о чём объявил на совместной с премьером Японии Фумио Кисидой пресс-конференции

2024-04-10T22:25

2024-04-10T22:25

2024-04-10T22:26

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Пока точно неизвестно, когда Конгресс приступит к голосованию по пакету военной помощи Киеву. Неизвестно и то, какой объем предусмотрен этим траншем. В Сенате надеются, что Конгресс примет решение по Украине через несколько недель Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал, когда президент России Владимир Путин свернёт боевые действия на Украине.

https://ukraina.ru/20240410/1054408494.html

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новости, украина, джо байден, сша, владимир путин, сво, спецоперация, конгресс сша, финансирование