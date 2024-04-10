Байден рассказал когда на Украине завершаться боевые действия
22:25 10.04.2024 (обновлено: 22:26 10.04.2024)
После того, как Конгресс проголосует по новому пакету военной помощи Украине, боевые действия на территории страны завершатся. Такого мнения придерживается президент США Джо Байден о чём объявил на совместной с премьером Японии Фумио Кисидой пресс-конференции
"(Конфликт, – ред.) закончится, когда лидер палаты представителей (конгресса США Майк Джонсон) позволит проголосовать (за инициативу, предусматривающую выделение помощи Украине, –ред.). Существует подавляющая поддержка Украины у большинства демократов и республиканцев. Голосование должно быть сейчас же", – сказал Байден.
Пока точно неизвестно, когда Конгресс приступит к голосованию по пакету военной помощи Киеву. Неизвестно и то, какой объем предусмотрен этим траншем.
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