Байден рассказал когда на Украине завершаться боевые действия - 10.04.2024 Украина.ру
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Байден рассказал когда на Украине завершаться боевые действия
Байден рассказал когда на Украине завершаться боевые действия - 10.04.2024 Украина.ру
Байден рассказал когда на Украине завершаться боевые действия
После того, как Конгресс проголосует по новому пакету военной помощи Украине, боевые действия на территории страны завершатся. Такого мнения придерживается президент США Джо Байден о чём объявил на совместной с премьером Японии Фумио Кисидой пресс-конференции
2024-04-10T22:25
2024-04-10T22:26
новости
украина
джо байден
сша
владимир путин
сво
спецоперация
конгресс сша
финансирование
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Пока точно неизвестно, когда Конгресс приступит к голосованию по пакету военной помощи Киеву. Неизвестно и то, какой объем предусмотрен этим траншем. В Сенате надеются, что Конгресс примет решение по Украине через несколько недель Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал, когда президент России Владимир Путин свернёт боевые действия на Украине.
https://ukraina.ru/20240410/1054408494.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, джо байден, сша, владимир путин, сво, спецоперация, конгресс сша, финансирование
Новости, Украина, Джо Байден, США, Владимир Путин, СВО, Спецоперация, Конгресс США, финансирование

Байден рассказал когда на Украине завершаться боевые действия

22:25 10.04.2024 (обновлено: 22:26 10.04.2024)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗаявление Байдена по Украине
Заявление Байдена по Украине - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
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После того, как Конгресс проголосует по новому пакету военной помощи Украине, боевые действия на территории страны завершатся. Такого мнения придерживается президент США Джо Байден о чём объявил на совместной с премьером Японии Фумио Кисидой пресс-конференции
"(Конфликт, – ред.) закончится, когда лидер палаты представителей (конгресса США Майк Джонсон) позволит проголосовать (за инициативу, предусматривающую выделение помощи Украине, –ред.). Существует подавляющая поддержка Украины у большинства демократов и республиканцев. Голосование должно быть сейчас же", – сказал Байден.
Пока точно неизвестно, когда Конгресс приступит к голосованию по пакету военной помощи Киеву. Неизвестно и то, какой объем предусмотрен этим траншем.
В Сенате надеются, что Конгресс примет решение по Украине через несколько недель
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал, когда президент России Владимир Путин свернёт боевые действия на Украине.
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