В Сенате надеются, что Конгресс примет решение по Украине через несколько недель - 08.04.2024 Украина.ру
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В Сенате надеются, что Конгресс примет решение по Украине через несколько недель
В Сенате надеются, что Конгресс примет решение по Украине через несколько недель - 08.04.2024 Украина.ру
В Сенате надеются, что Конгресс примет решение по Украине через несколько недель
Конгресс США может одобрить финансирование для помощи Киеву в течение нескольких следующих недель, "в ближайшее время". Об этом 8 апреля сообщила сенатор-республиканец Джони Эрнст
2024-04-08T20:36
2024-04-08T20:36
новости
сенат
сша
конгресс сша
военная помощь
военная техника
всу
финансирование
сво
спецоперация
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Ещё в феврале она проголосовала за новый пакет военной помощи для Украины объемом 60 миллиардов долларов. По её словам, законопроект вынесут на голосование с некоторыми правками, содержание которых Эрнст не приводит. Сенатор напомнила о предложении спикера Палаты представителей США Майка Джонсона о предоставлении денег Киеву в кредит. Она также указала на то, что для Украины этот вопрос имеет критическую важность и выразила надежду на то, что помощь будет перечислена "в ближайшее время". В этот же день президент Украины Владимир Зеленский снова пугал Запад проигрышем ВСУ в зоне спецоперации, если США не выделят необходимые Киеву средства. В интервью CNN он указал на то, что в случае поражения, Россия якобы атакует другие страны. Ранее сообщалось, что голосование по пакету военной помощи Украине пройдёт в середине апреля, а возможно, ещё позже. Отметим, что после 21 апреля Палата представителей снова отправится на каникулы и сможет вернуться к голосованию по Украине не раньше мая. *СМИ выполняет функции иностранного агента.
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новости, сенат, сша, конгресс сша, военная помощь, военная техника, всу, финансирование, сво, спецоперация, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина
Новости, сенат, США, Конгресс США, военная помощь, военная техника, ВСУ, финансирование, СВО, Спецоперация, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина

В Сенате надеются, что Конгресс примет решение по Украине через несколько недель

20:36 08.04.2024
 
© AP / Jacquelyn Martin
- РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© AP / Jacquelyn Martin
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Конгресс США может одобрить финансирование для помощи Киеву в течение нескольких следующих недель, "в ближайшее время". Об этом 8 апреля сообщила сенатор-республиканец Джони Эрнст
Ещё в феврале она проголосовала за новый пакет военной помощи для Украины объемом 60 миллиардов долларов. По её словам, законопроект вынесут на голосование с некоторыми правками, содержание которых Эрнст не приводит.
"Как только Палата представителей примет эти изменения, законопроект снова вернется в Сенат. Я ожидаю, что это произойдет в течение нескольких следующих недель, и мы будем очень упорно работать, чтобы обеспечить прохождение пакета помощи", – приводит ее слова "Радио Свобода"*.
Сенатор напомнила о предложении спикера Палаты представителей США Майка Джонсона о предоставлении денег Киеву в кредит. Она также указала на то, что для Украины этот вопрос имеет критическую важность и выразила надежду на то, что помощь будет перечислена "в ближайшее время".
В этот же день президент Украины Владимир Зеленский снова пугал Запад проигрышем ВСУ в зоне спецоперации, если США не выделят необходимые Киеву средства. В интервью CNN он указал на то, что в случае поражения, Россия якобы атакует другие страны.
Ранее сообщалось, что голосование по пакету военной помощи Украине пройдёт в середине апреля, а возможно, ещё позже. Отметим, что после 21 апреля Палата представителей снова отправится на каникулы и сможет вернуться к голосованию по Украине не раньше мая.
*СМИ выполняет функции иностранного агента.
Зеленский Джейк Салливан
4 апреля, 20:59
Советник Байдена боится "слишком помогать" Украине из-за ядерного ответа РФ, считают в КонгрессеСоветник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан опасается "слишком помогать" Украине, так как считает, что Россия может ответить радикально, используя свой ядерный арсенал. Такого мнения придерживается член Палаты представителей и глава Комитета по иностранным делам Майкл Маккоул
 
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