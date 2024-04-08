https://ukraina.ru/20240408/1054388904.html

В Сенате надеются, что Конгресс примет решение по Украине через несколько недель

В Сенате надеются, что Конгресс примет решение по Украине через несколько недель - 08.04.2024 Украина.ру

В Сенате надеются, что Конгресс примет решение по Украине через несколько недель

Конгресс США может одобрить финансирование для помощи Киеву в течение нескольких следующих недель, "в ближайшее время". Об этом 8 апреля сообщила сенатор-республиканец Джони Эрнст

2024-04-08T20:36

2024-04-08T20:36

2024-04-08T20:36

новости

сенат

сша

конгресс сша

военная помощь

военная техника

всу

финансирование

сво

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/08/1053174889_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dd4ee1ef4ae7d74403d64f0e9b7c610b.jpg

Ещё в феврале она проголосовала за новый пакет военной помощи для Украины объемом 60 миллиардов долларов. По её словам, законопроект вынесут на голосование с некоторыми правками, содержание которых Эрнст не приводит. Сенатор напомнила о предложении спикера Палаты представителей США Майка Джонсона о предоставлении денег Киеву в кредит. Она также указала на то, что для Украины этот вопрос имеет критическую важность и выразила надежду на то, что помощь будет перечислена "в ближайшее время". В этот же день президент Украины Владимир Зеленский снова пугал Запад проигрышем ВСУ в зоне спецоперации, если США не выделят необходимые Киеву средства. В интервью CNN он указал на то, что в случае поражения, Россия якобы атакует другие страны. Ранее сообщалось, что голосование по пакету военной помощи Украине пройдёт в середине апреля, а возможно, ещё позже. Отметим, что после 21 апреля Палата представителей снова отправится на каникулы и сможет вернуться к голосованию по Украине не раньше мая. *СМИ выполняет функции иностранного агента.

https://ukraina.ru/20240404/1054315540.html

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сенат, сша, конгресс сша, военная помощь, военная техника, всу, финансирование, сво, спецоперация, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина