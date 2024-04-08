В Сенате надеются, что Конгресс примет решение по Украине через несколько недель
© AP / Jacquelyn Martin
© AP / Jacquelyn Martin
Конгресс США может одобрить финансирование для помощи Киеву в течение нескольких следующих недель, "в ближайшее время". Об этом 8 апреля сообщила сенатор-республиканец Джони Эрнст
Ещё в феврале она проголосовала за новый пакет военной помощи для Украины объемом 60 миллиардов долларов. По её словам, законопроект вынесут на голосование с некоторыми правками, содержание которых Эрнст не приводит.
"Как только Палата представителей примет эти изменения, законопроект снова вернется в Сенат. Я ожидаю, что это произойдет в течение нескольких следующих недель, и мы будем очень упорно работать, чтобы обеспечить прохождение пакета помощи", – приводит ее слова "Радио Свобода"*.
Сенатор напомнила о предложении спикера Палаты представителей США Майка Джонсона о предоставлении денег Киеву в кредит. Она также указала на то, что для Украины этот вопрос имеет критическую важность и выразила надежду на то, что помощь будет перечислена "в ближайшее время".
В этот же день президент Украины Владимир Зеленский снова пугал Запад проигрышем ВСУ в зоне спецоперации, если США не выделят необходимые Киеву средства. В интервью CNN он указал на то, что в случае поражения, Россия якобы атакует другие страны.
Ранее сообщалось, что голосование по пакету военной помощи Украине пройдёт в середине апреля, а возможно, ещё позже. Отметим, что после 21 апреля Палата представителей снова отправится на каникулы и сможет вернуться к голосованию по Украине не раньше мая.
*СМИ выполняет функции иностранного агента.
4 апреля, 20:59Советник Байдена боится "слишком помогать" Украине из-за ядерного ответа РФ, считают в КонгрессеСоветник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан опасается "слишком помогать" Украине, так как считает, что Россия может ответить радикально, используя свой ядерный арсенал. Такого мнения придерживается член Палаты представителей и глава Комитета по иностранным делам Майкл Маккоул