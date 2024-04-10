Атаки ВСУ на российские НПЗ оказались безрезультатны, признали в США

"Я это сделал": эксперт сообщил, почему в США боятся ценников "с Байденом" и ударов по российским НПЗ

Как только нефть в США дорожает в цене, сразу же на заправках дорожает дизель и бензин. В политической культуре американские потребители сразу винят своего президента и администрацию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков