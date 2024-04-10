Атаки ВСУ на российские НПЗ оказались безрезультатны, признали в США
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Ураган" на Авдеевском направлении
Удары украинской армии по объектам топливно-энергетического комплекса России не повлияли на способность страны вести боевые действия, потому как в РФ "все быстро ремонтируется". Об этом 10 апреля публично заявила помощник главы Пентагона по международной безопасности Селеста Уолландер
"Удары, которые мы наблюдали по российским источникам энергии, существенно не изменили способность России вести войну... я не эксперт по энергетической инфраструктуре, но мы видели свидетельство того, что россияне смогли быстро отремонтировать пострадавшие объекты", – приводит ее слова РИА Новости.
Ранее в этот же день в Пентагоне назвали атаки на российскую инфраструктуру суверенным решением Киева.
Напомним, в прошлом месяце Вооруженные силы Украины обстреляли при помощи дронов заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях и Краснодарском крае. Позже стало известно как российская армия ответила на удары ВСУ по НПЗ РФ.
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