Атаки ВСУ на российские НПЗ оказались безрезультатны, признали в США - 10.04.2024 Украина.ру
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Атаки ВСУ на российские НПЗ оказались безрезультатны, признали в США
Атаки ВСУ на российские НПЗ оказались безрезультатны, признали в США - 10.04.2024 Украина.ру
Атаки ВСУ на российские НПЗ оказались безрезультатны, признали в США
Удары украинской армии по объектам топливно-энергетического комплекса России не повлияли на способность страны вести боевые действия, потому как в РФ "все быстро ремонтируется". Об этом 10 апреля публично заявила помощник главы Пентагона по международной безопасности Селеста Уолландер
2024-04-10T19:58
2024-04-10T19:58
новости
киев
рязанская область
пентагон
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нпз
всу
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"Удары, которые мы наблюдали по российским источникам энергии, существенно не изменили способность России вести войну... я не эксперт по энергетической инфраструктуре, но мы видели свидетельство того, что россияне смогли быстро отремонтировать пострадавшие объекты", – приводит ее слова РИА Новости.Ранее в этот же день в Пентагоне назвали атаки на российскую инфраструктуру суверенным решением Киева. Напомним, в прошлом месяце Вооруженные силы Украины обстреляли при помощи дронов заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях и Краснодарском крае. Позже стало известно как российская армия ответила на удары ВСУ по НПЗ РФ.
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новости, киев, рязанская область, пентагон, краснодарский край, вооруженные силы украины, нпз, всу, сво
Новости, Киев, Рязанская область, Пентагон, краснодарский край, Вооруженные силы Украины, НПЗ, ВСУ, СВО

Атаки ВСУ на российские НПЗ оказались безрезультатны, признали в США

19:58 10.04.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Ураган" на Авдеевском направлении
Боевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Удары украинской армии по объектам топливно-энергетического комплекса России не повлияли на способность страны вести боевые действия, потому как в РФ "все быстро ремонтируется". Об этом 10 апреля публично заявила помощник главы Пентагона по международной безопасности Селеста Уолландер
"Удары, которые мы наблюдали по российским источникам энергии, существенно не изменили способность России вести войну... я не эксперт по энергетической инфраструктуре, но мы видели свидетельство того, что россияне смогли быстро отремонтировать пострадавшие объекты", – приводит ее слова РИА Новости.
Ранее в этот же день в Пентагоне назвали атаки на российскую инфраструктуру суверенным решением Киева.
Напомним, в прошлом месяце Вооруженные силы Украины обстреляли при помощи дронов заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях и Краснодарском крае. Позже стало известно как российская армия ответила на удары ВСУ по НПЗ РФ.
Работа АЗС на Украине - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
8 апреля, 03:50
"Я это сделал": эксперт сообщил, почему в США боятся ценников "с Байденом" и ударов по российским НПЗКак только нефть в США дорожает в цене, сразу же на заправках дорожает дизель и бензин. В политической культуре американские потребители сразу винят своего президента и администрацию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков
 
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