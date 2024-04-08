Обман с кровью. Зеленский говорит о мире, чтобы была война Хотя фюрер украинского народа Владимир Зеленский и откосил четыре раза от повесток из военкомата и в армии не служил и дня, легендарную команду не менее легендарного сержанта Петренко "Иди сюда – стой там!" он усвоил преотлично. И применил ее к политической деятельности