Российская армия ответила на удары ВСУ по НПЗ РФ
20:10 08.04.2024 (обновлено: 20:11 08.04.2024)
Вооружённые силы России в ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли России наносят удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. В понедельник, 8 апреля, был уничтожен склад тяжелых беспилотников ВСУ и цех по их производству Запорожье, сообщили в Министерстве обороны РФ
В этот раз удар возмездия российские военные совершили при помощи оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер".
"Вооруженные Силы Российской Федерации в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России наносят удары высокоточным оружием большой дальности по предприятиям военно-промышленного комплекса, цехам по производству вооружения и БпЛА, объектам энергетики, обеспечивающим военно-промышленный комплекс Украины", – говорится в телеграм-канале Минобороны.
В сети также появилось видео на котором запечатлены последствия сокрушительного удара российской армии. От целого здания, которое ВСУ использовали в военных целях, остались только груды обломков – крыши и стен у бывшего цеха больше нет.
Ранее сообщалось, что в России значительно нарастили выпуск ракет комплекса "Искандер-М".
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