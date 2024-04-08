Российская армия ответила на удары ВСУ по НПЗ РФ - 08.04.2024 Украина.ру
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Российская армия ответила на удары ВСУ по НПЗ РФ
Российская армия ответила на удары ВСУ по НПЗ РФ - 08.04.2024 Украина.ру
Российская армия ответила на удары ВСУ по НПЗ РФ
Вооружённые силы России в ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли России наносят удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. В понедельник, 8 апреля, был уничтожен склад тяжелых беспилотников ВСУ и цех по их производству Запорожье, сообщили в Министерстве обороны РФ
2024-04-08T20:10
2024-04-08T20:11
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В этот раз удар возмездия российские военные совершили при помощи оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". "Вооруженные Силы Российской Федерации в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России наносят удары высокоточным оружием большой дальности по предприятиям военно-промышленного комплекса, цехам по производству вооружения и БпЛА, объектам энергетики, обеспечивающим военно-промышленный комплекс Украины", – говорится в телеграм-канале Минобороны. В сети также появилось видео на котором запечатлены последствия сокрушительного удара российской армии. От целого здания, которое ВСУ использовали в военных целях, остались только груды обломков – крыши и стен у бывшего цеха больше нет.Ранее сообщалось, что в России значительно нарастили выпуск ракет комплекса "Искандер-М".
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Новости, Вооруженные силы Украины, Минобороны, ВПК, Украина, Киев, Россия, СВО

Российская армия ответила на удары ВСУ по НПЗ РФ

20:10 08.04.2024 (обновлено: 20:11 08.04.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Невар / Перейти в фотобанкУчения электронных пусков ОТРК "Искандер-М"
Учения электронных пусков ОТРК Искандер-М - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости . Виталий Невар
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Вооружённые силы России в ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли России наносят удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. В понедельник, 8 апреля, был уничтожен склад тяжелых беспилотников ВСУ и цех по их производству Запорожье, сообщили в Министерстве обороны РФ
В этот раз удар возмездия российские военные совершили при помощи оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер".
"Вооруженные Силы Российской Федерации в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России наносят удары высокоточным оружием большой дальности по предприятиям военно-промышленного комплекса, цехам по производству вооружения и БпЛА, объектам энергетики, обеспечивающим военно-промышленный комплекс Украины", – говорится в телеграм-канале Минобороны.
В сети также появилось видео на котором запечатлены последствия сокрушительного удара российской армии. От целого здания, которое ВСУ использовали в военных целях, остались только груды обломков – крыши и стен у бывшего цеха больше нет.
Ранее сообщалось, что в России значительно нарастили выпуск ракет комплекса "Искандер-М".
- РИА Новости, 1920, 08.04.2024
16:24
Обман с кровью. Зеленский говорит о мире, чтобы была войнаХотя фюрер украинского народа Владимир Зеленский и откосил четыре раза от повесток из военкомата и в армии не служил и дня, легендарную команду не менее легендарного сержанта Петренко "Иди сюда – стой там!" он усвоил преотлично. И применил ее к политической деятельности
 
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