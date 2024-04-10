В Пентагоне назвали атаки на российскую инфраструктуру суверенным решением Киева - 10.04.2024 Украина.ру
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В Пентагоне назвали атаки на российскую инфраструктуру суверенным решением Киева
В Пентагоне назвали атаки на российскую инфраструктуру суверенным решением Киева - 10.04.2024 Украина.ру
В Пентагоне назвали атаки на российскую инфраструктуру суверенным решением Киева
В США обеспокоены атаками украинской армии на российские гражданские объекты, в том числе нефтегазовые заводы, но такая стратегия Киева является его "суверенным решением". Об этом 10 апреля заявила помощник главы Пентагона по международной безопасности Селеста Уолландер
2024-04-10T18:21
2024-04-10T18:21
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В этот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что обстрелы ВСУ военных объектов внутри России представляют собой украинскую "самооборону". Накануне министр обороны США Ллойд Остин заявил, что атаки украинской армии на нефтеперерабатывающие заводы России будут иметь последствия для мировой ситуации в сфере энергетики и ВСУ следует выбрать другие цели. Ранее эксперт объяснил как повлияют на энергетику и экспорт нефти удары по НПЗ.
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новости, сша, россия, киев, вооруженные силы украины, пентагон, нато, ллойд остин, йенс столтенберг, сво, терроризм, всу
Новости, США, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, Пентагон, НАТО, Ллойд Остин, Йенс Столтенберг, СВО, терроризм, ВСУ

В Пентагоне назвали атаки на российскую инфраструктуру суверенным решением Киева

18:21 10.04.2024
 
© Філіп Пронін/Telegram
© Філіп Пронін/Telegram
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В США обеспокоены атаками украинской армии на российские гражданские объекты, в том числе нефтегазовые заводы, но такая стратегия Киева является его "суверенным решением". Об этом 10 апреля заявила помощник главы Пентагона по международной безопасности Селеста Уолландер
"У нас есть обеспокоенность по поводу нанесения ударов по гражданским объектам... еще раз, это суверенное решение Украины, но мы выражаем обеспокоенность", - сказала она.
В этот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что обстрелы ВСУ военных объектов внутри России представляют собой украинскую "самооборону".
Накануне министр обороны США Ллойд Остин заявил, что атаки украинской армии на нефтеперерабатывающие заводы России будут иметь последствия для мировой ситуации в сфере энергетики и ВСУ следует выбрать другие цели.
Ранее эксперт объяснил как повлияют на энергетику и экспорт нефти удары по НПЗ.
Автозаправочные станции - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
8 апреля, 03:10
Игорь Юшков рассказал, как после ударов по российским НПЗ могут взлететь цены на американских заправкахАдминистрация Байдена боится того, что Россия будет испытывать затруднения с экспортом. Тогда возникнет дефицит, а в США ценообразование на топливо напрямую связано с ценой на нефть. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков
 
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