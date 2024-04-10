В Пентагоне назвали атаки на российскую инфраструктуру суверенным решением Киева
© Філіп Пронін/Telegram
© Філіп Пронін/Telegram
В США обеспокоены атаками украинской армии на российские гражданские объекты, в том числе нефтегазовые заводы, но такая стратегия Киева является его "суверенным решением". Об этом 10 апреля заявила помощник главы Пентагона по международной безопасности Селеста Уолландер
"У нас есть обеспокоенность по поводу нанесения ударов по гражданским объектам... еще раз, это суверенное решение Украины, но мы выражаем обеспокоенность", - сказала она.
В этот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что обстрелы ВСУ военных объектов внутри России представляют собой украинскую "самооборону".
Накануне министр обороны США Ллойд Остин заявил, что атаки украинской армии на нефтеперерабатывающие заводы России будут иметь последствия для мировой ситуации в сфере энергетики и ВСУ следует выбрать другие цели.
Ранее эксперт объяснил как повлияют на энергетику и экспорт нефти удары по НПЗ.
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