В Пентагоне назвали атаки на российскую инфраструктуру суверенным решением Киева

Игорь Юшков рассказал, как после ударов по российским НПЗ могут взлететь цены на американских заправках Администрация Байдена боится того, что Россия будет испытывать затруднения с экспортом. Тогда возникнет дефицит, а в США ценообразование на топливо напрямую связано с ценой на нефть. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков