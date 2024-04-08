"В США одергивают Украину": эксперт объяснил, как повлияют на энергетику и экспорт нефти удары по НПЗ - 08.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240408/1054327460.html
"В США одергивают Украину": эксперт объяснил, как повлияют на энергетику и экспорт нефти удары по НПЗ
"В США одергивают Украину": эксперт объяснил, как повлияют на энергетику и экспорт нефти удары по НПЗ - 08.04.2024 Украина.ру
"В США одергивают Украину": эксперт объяснил, как повлияют на энергетику и экспорт нефти удары по НПЗ
США выгодно, чтобы Россия меньше перерабатывала, а больше экспортировала сырой нефти. Если выведен из строя НПЗ, соответственно, Россия будет экспортировать больше нефти. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков
2024-04-08T03:40
2024-04-08T03:40
новости
россия
сша
нпз
нефть
украина
ракетный удар
экспорт
завод
оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101146/22/1011462299_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fce53034d649e54923d3caa87079d0cb.jpg
На днях издание Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что США не могут убедить Украину отказаться от ударов по объектам инфраструктуры РФ, включая нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), поскольку Вашингтон перестал поставлять военную помощь Киеву.В США "одергивают" Украину, чтобы киевский режим не наносил удары по российским НПЗ. Но после этих публикаций появился комментарий в западных СМИ от официальных лиц США, где они выразились более уклончиво, рассказал эксперт.По словам официальных лиц, с 2022 года они запрещали Украине бить по территории России из передаваемого Западом оружия, добавил он.Он уточнил, что нет гарантии, что будет достаточно нефтепроводов. Неизвестно, какие объемы придется переориентировать на экспорт сырой нефти. Хватит ли мощностей, отгрузочных терминалов и нефтяных танкеров для перевозки, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Игорь Юшков: Россия погрузила во тьму Харьков и Одессу, чтобы создать ВСУ проблемы на фронте читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240405/1054315801.html
россия
сша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101146/22/1011462299_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9312e8bcf3b2dee752872fa3ec3ec6ca.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, нпз, нефть, украина, ракетный удар, экспорт, завод, оружие
Новости, Россия, США, НПЗ, нефть, Украина, ракетный удар, экспорт, завод, оружие

"В США одергивают Украину": эксперт объяснил, как повлияют на энергетику и экспорт нефти удары по НПЗ

03:40 08.04.2024
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРабота Омского НПЗ "Газпром нефти"
Работа Омского НПЗ Газпром нефти - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
США выгодно, чтобы Россия меньше перерабатывала, а больше экспортировала сырой нефти. Если выведен из строя НПЗ, соответственно, Россия будет экспортировать больше нефти. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков
На днях издание Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что США не могут убедить Украину отказаться от ударов по объектам инфраструктуры РФ, включая нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), поскольку Вашингтон перестал поставлять военную помощь Киеву.
В США "одергивают" Украину, чтобы киевский режим не наносил удары по российским НПЗ. Но после этих публикаций появился комментарий в западных СМИ от официальных лиц США, где они выразились более уклончиво, рассказал эксперт.
По словам официальных лиц, с 2022 года они запрещали Украине бить по территории России из передаваемого Западом оружия, добавил он.
"С одной стороны, США выгодно, чтобы Россия меньше перерабатывала, а больше экспортировала сырой нефти. Если НПЗ вывели из строя, соответственно, Россия будет больше экспортировать", - отметил Юшков.
Он уточнил, что нет гарантии, что будет достаточно нефтепроводов. Неизвестно, какие объемы придется переориентировать на экспорт сырой нефти. Хватит ли мощностей, отгрузочных терминалов и нефтяных танкеров для перевозки, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Игорь Юшков: Россия погрузила во тьму Харьков и Одессу, чтобы создать ВСУ проблемы на фронте читайте на сайте Украина.ру
Виктор Кутырь интервью
5 апреля, 04:53
Виктор Кутырь: Если Россия не снесет Сумской балкон вместе с ВСУ, то получит удар во фланг и войну с НАТОЛето 2024 года должно стать решающим для хода СВО. Лето – это наше окно возможностей. Чем больше мы сделаем – тем лучше для нас. Если мы оставим враждебное государство Украина даже с санитарной зоной, через какое-то время все начнется снова, считает ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь
 
НовостиРоссияСШАНПЗнефтьУкраинаракетный ударэкспортзаводоружие
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
03:50"Я это сделал": эксперт сообщил, почему в США боятся ценников "с Байденом" и ударов по российским НПЗ
03:40"В США одергивают Украину": эксперт объяснил, как повлияют на энергетику и экспорт нефти удары по НПЗ
03:30"Русский воин смекалистый": эксперт объяснил, почему Россия делает планирующие бомбы лучше, чем США
03:20"Может стрелять очередями": полковник Насонов рассказал о первом применении боевых роботов на базе АГС-17
03:10Игорь Юшков рассказал, как после ударов по российским НПЗ могут взлететь цены на американских заправках
03:00Хорош в городском бою: Роман Насонов раскрыл, какие боевые задачи могут выполнять роботы на базе АГС-17
18:11Часов Яр и его сдача, атака на Белгород, удар по ЗАЭС. Итоги 7 апреля на Украине
17:18Эксперт Краснов о том, что важнее отмены моратория на смертную казнь
17:00При атаке БПЛА на Белгород погибла девушка, ещё пять человек пострадали
16:43Фон дер Ляен пообещала бороться с "друзьями Путина" в ЕС
16:22Из-за паводковой ситуации в Орске 99 человек обратились за медпомощью
16:00Омельян Прицак: украинский профессор, пытавшийся развести американского президента на $ 20 млн
15:59ВСУ атаковали шестой энергоблок Запорожской АЭС
15:54Новый президент Словакии обозначил свою позицию по украинскому конфликту
15:35В Липецкой области уничтожен дрон ВСУ – губернатор
15:26Кому верить? Украинские эксперты в шоке и советуют эвакуацию, а власть называет такие советы провокацией
15:23ВСУ вскоре будут использовать новые дроны и робокомплексы украинского производства
15:02Власти Харькова бьют тревогу: энергосистема города планомерно разрушается
14:47Украинские дроны атаковали ЗАЭС сразу после обхода экспертов МАГАТЭ
14:29Буданов* мечтает о немецких дальнобойных Taurus, а в ответ – тишина
Лента новостейМолния