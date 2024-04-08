"В США одергивают Украину": эксперт объяснил, как повлияют на энергетику и экспорт нефти удары по НПЗ
США выгодно, чтобы Россия меньше перерабатывала, а больше экспортировала сырой нефти. Если выведен из строя НПЗ, соответственно, Россия будет экспортировать больше нефти. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков
На днях издание Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что США не могут убедить Украину отказаться от ударов по объектам инфраструктуры РФ, включая нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), поскольку Вашингтон перестал поставлять военную помощь Киеву.
В США "одергивают" Украину, чтобы киевский режим не наносил удары по российским НПЗ. Но после этих публикаций появился комментарий в западных СМИ от официальных лиц США, где они выразились более уклончиво, рассказал эксперт.
По словам официальных лиц, с 2022 года они запрещали Украине бить по территории России из передаваемого Западом оружия, добавил он.
"С одной стороны, США выгодно, чтобы Россия меньше перерабатывала, а больше экспортировала сырой нефти. Если НПЗ вывели из строя, соответственно, Россия будет больше экспортировать", - отметил Юшков.
Он уточнил, что нет гарантии, что будет достаточно нефтепроводов. Неизвестно, какие объемы придется переориентировать на экспорт сырой нефти. Хватит ли мощностей, отгрузочных терминалов и нефтяных танкеров для перевозки, заключил собеседник издания.
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