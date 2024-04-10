Стала известна дата проведения швейцарской конференции по Украине - 10.04.2024 Украина.ру
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Стала известна дата проведения швейцарской конференции по Украине
Стала известна дата проведения швейцарской конференции по Украине - 10.04.2024 Украина.ру
Стала известна дата проведения швейцарской конференции по Украине
Мирная конференция по урегулированию украинского конфликта пройдёт летом в Бюргенштоке. Об этом 10 апреля сообщило правительство Швейцарии
2024-04-10T17:07
2024-04-10T17:07
новости
украина
швейцария
владимир зеленский
джо байден
россия
переговоры
сво
боевые действия
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Накануне издание Bloomberg, ссылаясь на данные источников, сообщило, что мирный швейцарский саммит состоится 16-17 июня, но неизвестно сколько лидеров стран будут присутствовать на переговорах. СМИ писали, что президент США Джо Байден планирует принять участие в швейцарской мирной конференции по Украине. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее заявил, что Швейцария не направляла РФ приглашение для участия в саммите по Украине, однако Москва и так не собиралась принимать участие в переговорах такого формата. Напомним, в ходе швейцарской мирной конференции запланировано обсуждение "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского, которой предусмотрен выход подразделений российской армии на границы 1991 года.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, швейцария, владимир зеленский, джо байден, россия, переговоры, сво, боевые действия
Новости, Украина, Швейцария, Владимир Зеленский, Джо Байден, Россия, переговоры, СВО, боевые действия

Стала известна дата проведения швейцарской конференции по Украине

17:07 10.04.2024
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПосольство Швейцарии
Посольство Швейцарии - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Мирная конференция по урегулированию украинского конфликта пройдёт летом в Бюргенштоке. Об этом 10 апреля сообщило правительство Швейцарии
"Федеральный совет Швейцарии постановил сегодня провести конференцию. Она будет проведена в Бюргенштоке в кантоне Нидвальден в июне 2024 года", – приводит слова президента альпийской конфедерации Виолы Амхерда РИА Новости.
Накануне издание Bloomberg, ссылаясь на данные источников, сообщило, что мирный швейцарский саммит состоится 16-17 июня, но неизвестно сколько лидеров стран будут присутствовать на переговорах.
СМИ писали, что президент США Джо Байден планирует принять участие в швейцарской мирной конференции по Украине.
Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее заявил, что Швейцария не направляла РФ приглашение для участия в саммите по Украине, однако Москва и так не собиралась принимать участие в переговорах такого формата.
Напомним, в ходе швейцарской мирной конференции запланировано обсуждение "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского, которой предусмотрен выход подразделений российской армии на границы 1991 года.
Заседание совета министров иностранных дел G 20
Вчера, 00:08
Москва и Пекин ищут альтернативу "формуле мира" Зеленского – СМИМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудит с китайским коллегой Ван И мирный план Китая по завершению российской спецоперации, который исключает отход ВС РФ с ранее занятых территорий. Эта стратегия станет главной альтернативой "формуле мира" президента Украины Владимира Зеленского, передаёт "Комерсантъ"
 
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