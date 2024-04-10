Стала известна дата проведения швейцарской конференции по Украине
Мирная конференция по урегулированию украинского конфликта пройдёт летом в Бюргенштоке. Об этом 10 апреля сообщило правительство Швейцарии
"Федеральный совет Швейцарии постановил сегодня провести конференцию. Она будет проведена в Бюргенштоке в кантоне Нидвальден в июне 2024 года", – приводит слова президента альпийской конфедерации Виолы Амхерда РИА Новости.
Накануне издание Bloomberg, ссылаясь на данные источников, сообщило, что мирный швейцарский саммит состоится 16-17 июня, но неизвестно сколько лидеров стран будут присутствовать на переговорах.
СМИ писали, что президент США Джо Байден планирует принять участие в швейцарской мирной конференции по Украине.
Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее заявил, что Швейцария не направляла РФ приглашение для участия в саммите по Украине, однако Москва и так не собиралась принимать участие в переговорах такого формата.
Напомним, в ходе швейцарской мирной конференции запланировано обсуждение "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского, которой предусмотрен выход подразделений российской армии на границы 1991 года.
Вчера, 00:08Москва и Пекин ищут альтернативу "формуле мира" Зеленского – СМИМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудит с китайским коллегой Ван И мирный план Китая по завершению российской спецоперации, который исключает отход ВС РФ с ранее занятых территорий. Эта стратегия станет главной альтернативой "формуле мира" президента Украины Владимира Зеленского, передаёт "Комерсантъ"