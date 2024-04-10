https://ukraina.ru/20240410/1054427914.html

Стала известна дата проведения швейцарской конференции по Украине

Стала известна дата проведения швейцарской конференции по Украине - 10.04.2024 Украина.ру

Стала известна дата проведения швейцарской конференции по Украине

Мирная конференция по урегулированию украинского конфликта пройдёт летом в Бюргенштоке. Об этом 10 апреля сообщило правительство Швейцарии

2024-04-10T17:07

2024-04-10T17:07

2024-04-10T17:07

новости

украина

швейцария

владимир зеленский

джо байден

россия

переговоры

сво

боевые действия

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Накануне издание Bloomberg, ссылаясь на данные источников, сообщило, что мирный швейцарский саммит состоится 16-17 июня, но неизвестно сколько лидеров стран будут присутствовать на переговорах. СМИ писали, что президент США Джо Байден планирует принять участие в швейцарской мирной конференции по Украине. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее заявил, что Швейцария не направляла РФ приглашение для участия в саммите по Украине, однако Москва и так не собиралась принимать участие в переговорах такого формата. Напомним, в ходе швейцарской мирной конференции запланировано обсуждение "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского, которой предусмотрен выход подразделений российской армии на границы 1991 года.

https://ukraina.ru/20240409/1054391282.html

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новости, украина, швейцария, владимир зеленский, джо байден, россия, переговоры, сво, боевые действия