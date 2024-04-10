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Дмитрий Ревякин: кто он

Дмитрий Ревякин: кто он - 10.04.2024 Украина.ру

Дмитрий Ревякин: кто он

Музыкант, поэт и композитор, солист рок-группы "Калинов мост"

2024-04-10T14:36

2024-04-10T14:36

2024-04-10T14:36

новости

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Дмитрий Александрович Ревякин родился 13 февраля 1964 года в Новосибирске. Детство провёл в посёлке Первомайском, учился в музыкальной школе по классу баяна. По окончании школы поступил в Новосибирский электротехнический институт, в студенческие годы начал писать стихи и подрабатывать диск-жокеем на институтских дискотеках. В пору своего студенчества Дмитрий создаёт группу "Калинов Мост", со временем добившуюся всероссийской известности и приобретшую огромную аудиторию. За почти 40 лет творческой деятельности группа выпустила около 20 студийных альбомов, множество концертных записей и компиляций. Последним альбомом группы на сегодняшний день являются "Холсты" (2022 год). Сейчас Ревякин и его коллеги работают над новой студийной записью.Творчество "Калинова Моста" всегда было тесно связано с элементами народной музыки. Поэзия Ревякина также во многом основывается на образах, связанных с фольклором и русской традиционной культурой.Ещё до создания группы "Калинов Мост" Ревякин начал заниматься сольной музыкальной деятельностью. Помимо сольных альбомов, он издал книгу стихов "Гнев совы".

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости