Дмитрий Ревякин: кто он
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Музыкант, поэт и композитор, солист рок-группы "Калинов мост"
Дмитрий Александрович Ревякин родился 13 февраля 1964 года в Новосибирске.
Детство провёл в посёлке Первомайском, учился в музыкальной школе по классу баяна.
По окончании школы поступил в Новосибирский электротехнический институт, в студенческие годы начал писать стихи и подрабатывать диск-жокеем на институтских дискотеках.
В пору своего студенчества Дмитрий создаёт группу "Калинов Мост", со временем добившуюся всероссийской известности и приобретшую огромную аудиторию. За почти 40 лет творческой деятельности группа выпустила около 20 студийных альбомов, множество концертных записей и компиляций. Последним альбомом группы на сегодняшний день являются "Холсты" (2022 год). Сейчас Ревякин и его коллеги работают над новой студийной записью.
Творчество "Калинова Моста" всегда было тесно связано с элементами народной музыки. Поэзия Ревякина также во многом основывается на образах, связанных с фольклором и русской традиционной культурой.
Ещё до создания группы "Калинов Мост" Ревякин начал заниматься сольной музыкальной деятельностью. Помимо сольных альбомов, он издал книгу стихов "Гнев совы".