Дмитрий Ревякин: кто он - 10.04.2024 Украина.ру
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Дмитрий Ревякин: кто он
Дмитрий Ревякин: кто он - 10.04.2024 Украина.ру
Дмитрий Ревякин: кто он
Музыкант, поэт и композитор, солист рок-группы "Калинов мост"
2024-04-10T14:36
2024-04-10T14:36
новости
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Дмитрий Александрович Ревякин родился 13 февраля 1964 года в Новосибирске. Детство провёл в посёлке Первомайском, учился в музыкальной школе по классу баяна. По окончании школы поступил в Новосибирский электротехнический институт, в студенческие годы начал писать стихи и подрабатывать диск-жокеем на институтских дискотеках. В пору своего студенчества Дмитрий создаёт группу "Калинов Мост", со временем добившуюся всероссийской известности и приобретшую огромную аудиторию. За почти 40 лет творческой деятельности группа выпустила около 20 студийных альбомов, множество концертных записей и компиляций. Последним альбомом группы на сегодняшний день являются "Холсты" (2022 год). Сейчас Ревякин и его коллеги работают над новой студийной записью.Творчество "Калинова Моста" всегда было тесно связано с элементами народной музыки. Поэзия Ревякина также во многом основывается на образах, связанных с фольклором и русской традиционной культурой.Ещё до создания группы "Калинов Мост" Ревякин начал заниматься сольной музыкальной деятельностью. Помимо сольных альбомов, он издал книгу стихов "Гнев совы".
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новости
Новости

Дмитрий Ревякин: кто он

14:36 10.04.2024
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкПразднование Дня победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года
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© РИА Новости . Антон Денисов
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Музыкант, поэт и композитор, солист рок-группы "Калинов мост"
Дмитрий Александрович Ревякин родился 13 февраля 1964 года в Новосибирске.
Детство провёл в посёлке Первомайском, учился в музыкальной школе по классу баяна.
По окончании школы поступил в Новосибирский электротехнический институт, в студенческие годы начал писать стихи и подрабатывать диск-жокеем на институтских дискотеках.
В пору своего студенчества Дмитрий создаёт группу "Калинов Мост", со временем добившуюся всероссийской известности и приобретшую огромную аудиторию. За почти 40 лет творческой деятельности группа выпустила около 20 студийных альбомов, множество концертных записей и компиляций. Последним альбомом группы на сегодняшний день являются "Холсты" (2022 год). Сейчас Ревякин и его коллеги работают над новой студийной записью.
Творчество "Калинова Моста" всегда было тесно связано с элементами народной музыки. Поэзия Ревякина также во многом основывается на образах, связанных с фольклором и русской традиционной культурой.
Ещё до создания группы "Калинов Мост" Ревякин начал заниматься сольной музыкальной деятельностью. Помимо сольных альбомов, он издал книгу стихов "Гнев совы".
 
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