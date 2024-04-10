Дмитрий Ревякин: Главный итог десятилетия ─ русские убивают русских с яростью, неуступчивостью, упорством - 10.04.2024 Украина.ру
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Культура
https://ukraina.ru/20240410/1054410893.html
Дмитрий Ревякин: Главный итог десятилетия ─ русские убивают русских с яростью, неуступчивостью, упорством
Дмитрий Ревякин: Главный итог десятилетия ─ русские убивают русских с яростью, неуступчивостью, упорством - 10.04.2024 Украина.ру
Дмитрий Ревякин: Главный итог десятилетия ─ русские убивают русских с яростью, неуступчивостью, упорством
Страшный, но закономерный итог событий десятилетней давности – Евромайдана и "АТО" в Донбассе – братоубийственная война, в которой русские убивают русских. Но музыка спасает, а бойцы на фронте хотят слышать добрые, простые песни о любви
2024-04-10T16:17
2024-04-10T16:34
культура
интервью
музыка
музыкант
донбасс
мариуполь
москва
дарья дугина
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал музыкант, поэт и композитор, основатель рок-группы "Калинов мост" Дмитрий Ревякин.– Дмитрий Александрович, прежде всего хотелось бы поговорить о новом альбоме группы "Калинов мост". На сайте сказано, что в него войдут песни, написанные в 90-е годы. Расскажите, пожалуйста, подробнее.– Мы пока не готовим альбом к выпуску, только записываем. Надеемся, что лету или к осени все будет готово, и тогда наш издатель уже выпустит этот альбом.В альбом войду 10 пьес, написанных за небольшой промежуток времени – с 92-го по 94-й годы. Все эти композиции объединены лирикой, музыкой, очень еще своеобразной, юношеской, поэтому, я надеюсь, нашим слушателям будет интересно. Эти пьесы развернутые, в них по несколько частей – тогда так писали.– Презентацию альбома вы планируете провести в Москве?– Мы ничего не планируем, такая у нас группа. Что-то получается сделать, что-то – нет. Планировали в СССР, а сейчас все живут хаотично – кто как может.– Расскажите еще, пожалуйста, о проекте "Садко 3000".(В записи фолк-альбома приняли участие разные музыканты и коллективы: 25/17, "Аффинаж", "ПилОт", "Бранимир", Александр Ф. Скляр и другие. Авторами проекта стали основатель группы 25/17 Андрей Бледный и музыкант РИЧ. По словам Андрея Бледного, концепция альбома состояла в том, что все песни были вдохновлены русской народной музыкой. Дмитрий Ревякин совместно с 25/17 и Crasys записал песню "Лепесток"– ред.)– Рассказать об этом проекте более подробно может Андрей Бледный, это его идея. Я написал песню на ту мелодию, которую они мне сбросили. Слава Богу, все получилось. С группой 25/17 это не первое наше сотрудничество, мы постарались, чтобы все получилось, как надо.Задача была такая: современная фолк-песня. Но это, конечно, не народная музыка в ее чистом виде. Есть настоящие, замечательные фольклорные коллективы, которые этим занимаются, например – мои друзья из Читы, из Забайкальского края, коллектив "Читинская слобода". Это – настоящий фольклор.А то, что сделали мы – это не фольклор, это его отголоски, намеки. Все-таки, настоящий фольклор делается с аутентичными народными инструментами.– В 2022 году вы побывали и выступили в Мариуполе, перед военными. Какая там публика, как прошло выступление?– В Мариуполе мы выступали перед энергетиками, которые восстанавливали сети, инфраструктуру. И местные жители среди публики, конечно, были.Было ужасное пекло, трупный запах, еще неубранные останки погибших. Это, конечно, произвело на меня неизгладимое впечатление. Лишний раз я убедился, что во времени Советского Союза такого не могло произойти. Эта братоубийственная война могла случиться только при капитализме, я хотел бы это подчеркнуть.Среди зрителей было очень приятно встретить и земляков из Читы, и сибиряков. Думаю, им тоже было радостно нас увидеть. Они работают там на восстановлении города с пяти утра, наш концерт организовали в конце их смены.– Что вы там пели?– У нас была большая программа, около часа.– У вашей группы есть песни, которые публика любит и просит больше всего?– Есть, конечно. Понятно, что это: "Родная", "Камчатка", "Улетай", "Пойдем со мной", "Девочка летом" – кавер на известное американское произведение. Вот такие песни – мелодичные, напевные, без всякой плакатности и политиканства, душевные.Мы там еще пели перед танкистами – они всегда просят простые песни, добрые. Ребята находятся совсем в другом состоянии, их не надо ничем накачивать. Они хотят вспоминать свой дом, возлюбленных, родителей.– С Евромайдана в Киеве и начала военных действий в Донбассе прошло ровно 10 лет, все подводят итоги. Как менялось (или не менялось) ваше отношение, вовлеченность в происходящее на Украине и в Донбассе?– Итог сейчас уже могут подвести все, все мы видим одно и то же. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что идет гражданская война, что русские убивают друг друга с яростью, неуступчивостью, упорством. Это и есть главный итог. Все остальное – домыслы, пропаганда, конспирология.А так, мы все видим сами. Буквально сегодня мне написал мой музыкант, Саша "Анаксагор" Владыкин: совсем недавно ему писали бойцы, которые на СВО, и просили диски с автографами. А сегодня отписали – диски не нужны, все погибли. Нормально? Вот о том и речь… И когда все это закончится – никто не знает.А остальное – "москаляку на гілляку", создание "унитарной нации", все прочее – это опыты и манипуляции. И с нашей стороны свои опыты. А приходим к тому, к чему приходим. Это все трагично, но и просто.– Дмитрий Александрович, в прошлый раз мы связывались с вами в день теракта, в результате которого погибла журналистка Дарья Дугина. Вы сказали мне тогда, что такие диверсии – один из факторов войны против России. С тех был совершен уже не один такой теракт, а совсем недавно произошло массовое убийство людей в подмосковном Crocus City Hall…– Да, совершенно верно. Терроризм, террор – война всеми средствами: начиная от когнитивных и заканчивая террором. Хотя и его я отношу к когнитивным средствам. Говорить об этом много смысла нет, это сделают люди, более подкованные в этой теме.
https://ukraina.ru/20240410/1054422049.html
https://ukraina.ru/20230916/1049449975.html
https://ukraina.ru/20231126/1049023509.html
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Мария Нестерова
Мария Нестерова
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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интервью, музыка, музыкант, донбасс, мариуполь, москва, дарья дугина
Культура, Интервью, музыка, музыкант, Донбасс, Мариуполь, Москва, Дарья Дугина

Дмитрий Ревякин: Главный итог десятилетия ─ русские убивают русских с яростью, неуступчивостью, упорством

16:17 10.04.2024 (обновлено: 16:34 10.04.2024)
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкПразднование Дня победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года
Празднование Дня победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
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Мария Нестерова
автор издания Украина.ру
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Страшный, но закономерный итог событий десятилетней давности – Евромайдана и "АТО" в Донбассе – братоубийственная война, в которой русские убивают русских. Но музыка спасает, а бойцы на фронте хотят слышать добрые, простые песни о любви
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал музыкант, поэт и композитор, основатель рок-группы "Калинов мост" Дмитрий Ревякин.
Дмитрий Александрович, прежде всего хотелось бы поговорить о новом альбоме группы "Калинов мост". На сайте сказано, что в него войдут песни, написанные в 90-е годы. Расскажите, пожалуйста, подробнее.
– Мы пока не готовим альбом к выпуску, только записываем. Надеемся, что лету или к осени все будет готово, и тогда наш издатель уже выпустит этот альбом.
В альбом войду 10 пьес, написанных за небольшой промежуток времени – с 92-го по 94-й годы. Все эти композиции объединены лирикой, музыкой, очень еще своеобразной, юношеской, поэтому, я надеюсь, нашим слушателям будет интересно. Эти пьесы развернутые, в них по несколько частей – тогда так писали.
Презентацию альбома вы планируете провести в Москве?
– Мы ничего не планируем, такая у нас группа. Что-то получается сделать, что-то – нет. Планировали в СССР, а сейчас все живут хаотично – кто как может.
Празднование Дня победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
14:36
Дмитрий Ревякин: кто онМузыкант, поэт и композитор, солист рок-группы "Калинов мост"
Расскажите еще, пожалуйста, о проекте "Садко 3000".
(В записи фолк-альбома приняли участие разные музыканты и коллективы: 25/17, "Аффинаж", "ПилОт", "Бранимир", Александр Ф. Скляр и другие. Авторами проекта стали основатель группы 25/17 Андрей Бледный и музыкант РИЧ. По словам Андрея Бледного, концепция альбома состояла в том, что все песни были вдохновлены русской народной музыкой. Дмитрий Ревякин совместно с 25/17 и Crasys записал песню "Лепесток"– ред.)
– Рассказать об этом проекте более подробно может Андрей Бледный, это его идея. Я написал песню на ту мелодию, которую они мне сбросили. Слава Богу, все получилось. С группой 25/17 это не первое наше сотрудничество, мы постарались, чтобы все получилось, как надо.
Задача была такая: современная фолк-песня. Но это, конечно, не народная музыка в ее чистом виде. Есть настоящие, замечательные фольклорные коллективы, которые этим занимаются, например – мои друзья из Читы, из Забайкальского края, коллектив "Читинская слобода". Это – настоящий фольклор.
А то, что сделали мы – это не фольклор, это его отголоски, намеки. Все-таки, настоящий фольклор делается с аутентичными народными инструментами.
Сергей Бабкин - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
16 сентября 2023, 10:40Культура
"Зрада – когда война стала удобнее мира". Украинский музыкант Бабкин выпустил песню-манифестВ среду, 13 сентября украинский певец и композитор Сергей Бабкин выпустил новую песню под названием "Зрада" (предательство – ред.). Опубликованный в YouTube трек вызвал неоднозначную реакцию в обществе
В 2022 году вы побывали и выступили в Мариуполе, перед военными. Какая там публика, как прошло выступление?
– В Мариуполе мы выступали перед энергетиками, которые восстанавливали сети, инфраструктуру. И местные жители среди публики, конечно, были.
Было ужасное пекло, трупный запах, еще неубранные останки погибших. Это, конечно, произвело на меня неизгладимое впечатление. Лишний раз я убедился, что во времени Советского Союза такого не могло произойти. Эта братоубийственная война могла случиться только при капитализме, я хотел бы это подчеркнуть.
Среди зрителей было очень приятно встретить и земляков из Читы, и сибиряков. Думаю, им тоже было радостно нас увидеть. Они работают там на восстановлении города с пяти утра, наш концерт организовали в конце их смены.
Что вы там пели?
– У нас была большая программа, около часа.
У вашей группы есть песни, которые публика любит и просит больше всего?
– Есть, конечно. Понятно, что это: "Родная", "Камчатка", "Улетай", "Пойдем со мной", "Девочка летом" – кавер на известное американское произведение. Вот такие песни – мелодичные, напевные, без всякой плакатности и политиканства, душевные.
Мы там еще пели перед танкистами – они всегда просят простые песни, добрые. Ребята находятся совсем в другом состоянии, их не надо ничем накачивать. Они хотят вспоминать свой дом, возлюбленных, родителей.
С Евромайдана в Киеве и начала военных действий в Донбассе прошло ровно 10 лет, все подводят итоги. Как менялось (или не менялось) ваше отношение, вовлеченность в происходящее на Украине и в Донбассе?
– Итог сейчас уже могут подвести все, все мы видим одно и то же. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что идет гражданская война, что русские убивают друг друга с яростью, неуступчивостью, упорством. Это и есть главный итог. Все остальное – домыслы, пропаганда, конспирология.
Ситуация в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
26 ноября 2023, 07:16Культура
Десять лет спустя. Музыка Майдана и других народных восстанийСегодня любому свидетелю или участнику Евромайдана "Революции достоинства", как называют переворот 2013-2014 его сторонники, трудно поверить и осознать, что прошло 10 лет. Жизнь любого украинца действительно разделилась в тот мятежный год на "до" и "после", независимо от того, оценивает он те события положительно, или негативно
А так, мы все видим сами. Буквально сегодня мне написал мой музыкант, Саша "Анаксагор" Владыкин: совсем недавно ему писали бойцы, которые на СВО, и просили диски с автографами. А сегодня отписали – диски не нужны, все погибли. Нормально? Вот о том и речь… И когда все это закончится – никто не знает.
А остальное – "москаляку на гілляку", создание "унитарной нации", все прочее – это опыты и манипуляции. И с нашей стороны свои опыты. А приходим к тому, к чему приходим. Это все трагично, но и просто.
Дмитрий Александрович, в прошлый раз мы связывались с вами в день теракта, в результате которого погибла журналистка Дарья Дугина. Вы сказали мне тогда, что такие диверсии – один из факторов войны против России. С тех был совершен уже не один такой теракт, а совсем недавно произошло массовое убийство людей в подмосковном Crocus City Hall…
– Да, совершенно верно. Терроризм, террор – война всеми средствами: начиная от когнитивных и заканчивая террором. Хотя и его я отношу к когнитивным средствам. Говорить об этом много смысла нет, это сделают люди, более подкованные в этой теме.
 
КультураИнтервьюмузыкамузыкантДонбассМариупольМоскваДарья Дугина
 
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