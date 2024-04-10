Сражение за Часов Яр: военный историк раскрыл, как ВС РФ "подобрали ключик" к ВСУ, применив опыт Авдеевки
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкЗачистка Авдеевки бойцами 55-й мотострелковой бригады ЦВО
В боях за Часов Яр ВС РФ с высот контролируют ситуацию артиллерией, а выбивают противника именно в уличных боях. Потому что ВСУ там не могут использовать свою артиллерию, дроны и мины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Российские войска, на подходах к Часов Яру, пытаются захватить высоты, которые позволяют просматривать всю агломерацию. Но украинскую армию ВС РФ стараются там уничтожить не за счет охватов, которые часто приводят к потере бронетехники, рассказал историк.
Поэтому ВС РФ с высот контролируют ситуацию артиллерией, а выбиваем противника именно в уличных боях. Потому что ВСУ там не могут использовать свою артиллерию, дроны и минирование местности, добавил он.
"Это интересная тактика, которую генерал [Андрей] Мордвичев успешно опробовал в Авдеевке (ее мы взяли не путем окружения, а в лобовой атаке). Примерно то же самое делается в Часовом Яре", - подчеркнул Полищук.
Российские десантники прорвались, закрепляются и начинают в уличных боях перемалывать ВСУ, не опасаясь, что танковые колонны противник уничтожит на открытой местности.
Командование армии РФ "подобрало ключик" к противнику, поняв, что подразделения могут столкнуться с теми же проблемами, с которыми ВСУ столкнулись в ходе контрнаступа, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александр Полищук: Россия вступила в интересную битву за Часов Яр, чтобы отловить ВСУ в лесах Чернигова читайте на сайте Украина.ру
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