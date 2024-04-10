https://ukraina.ru/20240410/1054406314.html

Сражение за Часов Яр: военный историк раскрыл, как ВС РФ "подобрали ключик" к ВСУ, применив опыт Авдеевки

Сражение за Часов Яр: военный историк раскрыл, как ВС РФ "подобрали ключик" к ВСУ, применив опыт Авдеевки - 10.04.2024 Украина.ру

Сражение за Часов Яр: военный историк раскрыл, как ВС РФ "подобрали ключик" к ВСУ, применив опыт Авдеевки

В боях за Часов Яр ВС РФ с высот контролируют ситуацию артиллерией, а выбивают противника именно в уличных боях. Потому что ВСУ там не могут использовать свою артиллерию, дроны и мины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук

2024-04-10T04:40

2024-04-10T04:40

2024-04-10T04:40

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Российские войска, на подходах к Часов Яру, пытаются захватить высоты, которые позволяют просматривать всю агломерацию. Но украинскую армию ВС РФ стараются там уничтожить не за счет охватов, которые часто приводят к потере бронетехники, рассказал историк.Поэтому ВС РФ с высот контролируют ситуацию артиллерией, а выбиваем противника именно в уличных боях. Потому что ВСУ там не могут использовать свою артиллерию, дроны и минирование местности, добавил он.Российские десантники прорвались, закрепляются и начинают в уличных боях перемалывать ВСУ, не опасаясь, что танковые колонны противник уничтожит на открытой местности.Командование армии РФ "подобрало ключик" к противнику, поняв, что подразделения могут столкнуться с теми же проблемами, с которыми ВСУ столкнулись в ходе контрнаступа, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александр Полищук: Россия вступила в интересную битву за Часов Яр, чтобы отловить ВСУ в лесах Чернигова читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240409/1054404056.html

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