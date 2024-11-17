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"Есть погибшая и раненые": дрон ВСУ атаковал автомобиль участкового в Курской области
"Есть погибшая и раненые": дрон ВСУ атаковал автомобиль участкового в Курской области - 17.11.2024 Украина.ру
"Есть погибшая и раненые": дрон ВСУ атаковал автомобиль участкового в Курской области
Дроны ВСУ атакуют весь движущийся транспорт в Курской области. Об этом 17 ноября сообщил глава Большесолдатского района Курской области Владимир Зайцев
2024-11-17T15:16
2024-11-17T15:16
2024-11-17T15:16
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"Информирую вас о том, что на территории райцентра ведут охоту вражеские FPV-дроны, подрывая весь движущийся транспорт. Сегодня дрон атаковал служебную машину участкового уполномоченного отделения МВД России по Большесолдатскому району Брянцева Сергея. Есть погибшая и раненные", - сообщил глава Большесолдатского района.В связи со сложившейся обстановкой Зайцев призвал сограждан к осторожности.Как сообщалось ранее, СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Киевские власти сообщают, что украинские военнослужащие в Курской области соблюдают международное право и раздают местным жителям гуманитарную помощь. Независимые источники и российские власти опровергают такие заявления, публикуя также показания пострадавших местных жителей.Ранее в новостях: "Мне было страшно": украинский боевик, избивавший мирных курян, попросил простить егоТакже на эту тему: Красный крест пытается вернуть перемещенных в Сумскую область курян
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новости, курская область, россия, белгородская область, вооруженные силы украины, мвд, кто, дроны, бпла
Новости, Курская область, Россия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, МВД, КТО, дроны, БПЛА
"Есть погибшая и раненые": дрон ВСУ атаковал автомобиль участкового в Курской области
Дроны ВСУ атакуют весь движущийся транспорт в Курской области. Об этом 17 ноября сообщил глава Большесолдатского района Курской области Владимир Зайцев