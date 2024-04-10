Порох и однополярный мир. Как Китай взял за горло ВПК Европы - 10.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240410/1054400439.html
Порох и однополярный мир. Как Китай взял за горло ВПК Европы
Порох и однополярный мир. Как Китай взял за горло ВПК Европы - 10.04.2024 Украина.ру
Порох и однополярный мир. Как Китай взял за горло ВПК Европы
Ещё в позапрошлом году в НАТО осознали дефицит артиллерийских боеприпасов. После поставок европейских и американских артсистем на Украину расход снарядов оказался намного больше производственных возможностей НАТО. Кроме того, Россия производит их втрое больше. Однако расширение производства в странах НАТО столкнулось с неожиданным препятствием
2024-04-10T10:54
2024-04-10T10:54
украина
россия
война
запад
китай
снаряды
financial times
впк
нато
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/16/1049627086_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_126d267b3d0fa0cc98e01e5d53e43c53.jpg
Наука химия учит нас, что добавление трёх нитрогрупп к чему угодно превращает это "что угодно" во взрывчатку. В частности, при обработке обычной целлюлозы азотной и серной кислотами получается тринитроцеллюлоза (кстати, один из первых искусственных полимеров), более известная под названием пироксилин.Пироксилин на настоящий момент является основной составляющей бездымных метательных порохов, которые используются в снарядах и твёрдотопливных ракетах. Насколько известно, собственно взрывчатка с использованием пироксилина сейчас не производитсяВ общем, для производства снарядов нужен порох, для производства пороха – пироксилин, для производства пироксилина – целлюлоза. Причём не целлюлоза вообще, как таковая, а хлопковый линт (пух), являющийся побочным продуктом производства хлопчатобумажных тканей.И вот издание Financial Times внезапно обнаружило, что почти 50% мирового экспорта линта и четверть – пороха приходится на… Китайскую народную республику. Это и не удивительно – о засилье изделий китайской лёгкой промышленности мы все знаем, также как и знаем, что ткань для этих изделий тоже производится в Китае.Председатель правления ведущего производителя боеприпасов Rheinmetall Армин Паппергер рассказал Financial Times, что Европа получает из Китая "более 70%" нужного ей хлопкового линта."Подрядчики из ВПК предупреждают, что без устранения зависимости от китайских поставок будет очень сложно увеличить производство взрывчатых веществ. Кроме того, существует опасность, что в случае ухудшения отношений с Китаем он может ограничить экспорт этого материала", – пишет FT.Тема эта возникла не случайно – комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон недавно заявил, что блок также столкнулся с проблемами в поиске сырья для пороха:"Чтобы сделать порох, вам нужен особый вид хлопка, который на мировой рынок в основном поставляется Китаем. (…) Поставки этого хлопка из Китая прекратились "как бы случайно" несколько месяцев назад".Сейчас европейские производители обсуждают возможность производства пригодной для изготовления пироксилина целлюлозы в Европе. В частности – из древесины, хотя сама по себе такая постановка вопроса выглядит странно на фоне актуальной "зелёной повестки".Глава шведского военного концерна Saab Микаэл Юханссон указывает, что нитроцеллюлоза – это пример того, как компании ВПК будут вынуждены выстраивать новые цепочки поставок в многополярном мире, в котором "будет присутствовать не только западный, основанный на правилах порядок".Кстати говоря, Россия за последние два года также существенно увеличила импорт нитроцеллюлозы из КНР – с $ 3,4 млн в 2022 году до 7,2 млн за первые 10 месяцев 2023 года (парадоксально, но при этом экспорт российской целлюлозо-бумажной продукции в Китай вырос на 25,4% за 2023 год).У СССР проблем с производством порохов не было – это была часть массового производства хлопка в Средней Азии. Однако, несколько лет назад Узбекистан и Таджикистан резко сократили экспорт хлопка в Россию. Однако, России удалось осуществить импортзамещение – в течение семи лет Центральный НИИ химии и механики стали освоил технологию получения пороха из льна. Причём выяснилось, что, если себестоимость производства 1 кг. нитроцеллюлозы из хлопка составляет более 200 рублей, то льна – всего около 40.Чем объясняется столь нерыночная позиция Китая?Во-первых, банальным соображением из серии "добро должно быть с кулаками". Третий пункт китайского мирного плана по Украине предполагает прекращение огня. Вот китайское правительство и демонстрирует свой вклад в прекращение огня доступными для него средствами…Боятся ли китайские товарищи потерять рынок линта? Боятся, разумеется, но они отлично знают, что в отношениях с Западом выполнение обязательств не гарантирует от разных случайностей. Вот, например, Запад длительное время осуждал Россию за использование торговли газом в политических целях (бездоказательно правда), а потом взорвал "Северный поток", для того, чтобы оказать влияние на политику России и Германии.Опять же, вспомним приведённую выше цитату Юханссона – Китай на Западе официально объявлен частью "оси зла" Москва-Тегеран-Пекин-Пхеньян, которая плоха уж тем, что не хочет подчиняться "порядку, основанному на правилах".Во-вторых, о "порядке основанном на правилах" – недавно ЕС ограничил ввоз некоторых товаров из Китая, поскольку их комплектующие произведены в Синьцзян-Уйгурском автономном округе, а Европа и США много лет борются за права уйгуров, якобы угнетаемых в Китае.Между тем, порядка 80% китайского хлопка производится именно в Синьцзяне. Так чем там недовольны европейцы? КНР просто сделала за них работу по введению санкций…В-третьих, китайское руководство отлично понимает кто действительный виновник украинского конфликта. Это особенно подчёркнуто во время визита Сергея Лаврова в КНР – он встретился с самим Си Цзиньпином (это важно – глава государства обычно встречается с равными по статусу представителями других государств) и китайцы расстелили ради него красную дорожку (знак чрезвычайного почёта и уважения).В-четвёртых, Китай, на фоне обострения международной напряжённости, ограничил с 2022 года экспорт продукции военного назначения. Вероятно, исходя из необходимости создания собственных запасов (ход СВО наглядно показал их важность).
https://ukraina.ru/20240403/1054279030.html
https://ukraina.ru/20231207/1051815021.html
https://ukraina.ru/20231228/1052471129.html
https://ukraina.ru/20231016/1050206294.html
украина
россия
запад
китай
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/16/1049627086_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_aa4357285bbad69b7bb811fc6cab5c0c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, россия, война, запад, китай, снаряды, financial times, впк, нато, мнения, василий стоякин, северный поток, европа
Украина, Россия, война, Запад, Китай, снаряды, Financial Times, ВПК, НАТО, Мнения, Василий Стоякин, Северный поток, Европа

Порох и однополярный мир. Как Китай взял за горло ВПК Европы

10:54 10.04.2024
 
© РИА Новости . Михаил Куравлев / Перейти в фотобанкПроизводство боекомплекта для танков на заводе им. Карла Либкнехта в Санкт-Петербурге
Производство боекомплекта для танков на заводе им. Карла Либкнехта в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости . Михаил Куравлев
Перейти в фотобанк
Читать в
Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
Ещё в позапрошлом году в НАТО осознали дефицит артиллерийских боеприпасов. После поставок европейских и американских артсистем на Украину расход снарядов оказался намного больше производственных возможностей НАТО. Кроме того, Россия производит их втрое больше. Однако расширение производства в странах НАТО столкнулось с неожиданным препятствием
Наука химия учит нас, что добавление трёх нитрогрупп к чему угодно превращает это "что угодно" во взрывчатку. В частности, при обработке обычной целлюлозы азотной и серной кислотами получается тринитроцеллюлоза (кстати, один из первых искусственных полимеров), более известная под названием пироксилин.
Пироксилин на настоящий момент является основной составляющей бездымных метательных порохов, которые используются в снарядах и твёрдотопливных ракетах. Насколько известно, собственно взрывчатка с использованием пироксилина сейчас не производится
В общем, для производства снарядов нужен порох, для производства пороха – пироксилин, для производства пироксилина – целлюлоза. Причём не целлюлоза вообще, как таковая, а хлопковый линт (пух), являющийся побочным продуктом производства хлопчатобумажных тканей.
И вот издание Financial Times внезапно обнаружило, что почти 50% мирового экспорта линта и четверть – пороха приходится на… Китайскую народную республику. Это и не удивительно – о засилье изделий китайской лёгкой промышленности мы все знаем, также как и знаем, что ткань для этих изделий тоже производится в Китае.
Председатель правления ведущего производителя боеприпасов Rheinmetall Армин Паппергер рассказал Financial Times, что Европа получает из Китая "более 70%" нужного ей хлопкового линта.
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
3 апреля, 14:01
В гонке за снарядами Россия обходит союзников Киева - БлумбергСоюзники Украины проигрывают России "гонку за снарядами". Об этом 3 апреля сообщило агентство Блумберг со ссылкой на неназванных чиновников из стран, поддерживающих Киев
"Подрядчики из ВПК предупреждают, что без устранения зависимости от китайских поставок будет очень сложно увеличить производство взрывчатых веществ. Кроме того, существует опасность, что в случае ухудшения отношений с Китаем он может ограничить экспорт этого материала", – пишет FT.
Тема эта возникла не случайно – комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон недавно заявил, что блок также столкнулся с проблемами в поиске сырья для пороха:
"Чтобы сделать порох, вам нужен особый вид хлопка, который на мировой рынок в основном поставляется Китаем. (…) Поставки этого хлопка из Китая прекратились "как бы случайно" несколько месяцев назад".
Сейчас европейские производители обсуждают возможность производства пригодной для изготовления пироксилина целлюлозы в Европе. В частности – из древесины, хотя сама по себе такая постановка вопроса выглядит странно на фоне актуальной "зелёной повестки".
- РИА Новости, 1920, 07.12.2023
7 декабря 2023, 08:41
"Ничего подобного!": военный эксперт о "снарядном голоде" на УкраинеНам сейчас щедро подкидывают информацию, что у ВСУ снарядный голод, а западные арсеналы пусты. Ничего подобного, у Киева постоянно что-то появляется. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Глава шведского военного концерна Saab Микаэл Юханссон указывает, что нитроцеллюлоза – это пример того, как компании ВПК будут вынуждены выстраивать новые цепочки поставок в многополярном мире, в котором "будет присутствовать не только западный, основанный на правилах порядок".
Кстати говоря, Россия за последние два года также существенно увеличила импорт нитроцеллюлозы из КНР – с $ 3,4 млн в 2022 году до 7,2 млн за первые 10 месяцев 2023 года (парадоксально, но при этом экспорт российской целлюлозо-бумажной продукции в Китай вырос на 25,4% за 2023 год).
У СССР проблем с производством порохов не было – это была часть массового производства хлопка в Средней Азии. Однако, несколько лет назад Узбекистан и Таджикистан резко сократили экспорт хлопка в Россию. Однако, России удалось осуществить импортзамещение – в течение семи лет Центральный НИИ химии и механики стали освоил технологию получения пороха из льна. Причём выяснилось, что, если себестоимость производства 1 кг. нитроцеллюлозы из хлопка составляет более 200 рублей, то льна – всего около 40.
Чем объясняется столь нерыночная позиция Китая?
Президент РФ В. Путин провел заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
28 декабря 2023, 14:49
В России увеличили производство боеприпасов для артиллерии в 50 раз - Чемезов
Во-первых, банальным соображением из серии "добро должно быть с кулаками". Третий пункт китайского мирного плана по Украине предполагает прекращение огня. Вот китайское правительство и демонстрирует свой вклад в прекращение огня доступными для него средствами…
Боятся ли китайские товарищи потерять рынок линта? Боятся, разумеется, но они отлично знают, что в отношениях с Западом выполнение обязательств не гарантирует от разных случайностей. Вот, например, Запад длительное время осуждал Россию за использование торговли газом в политических целях (бездоказательно правда), а потом взорвал "Северный поток", для того, чтобы оказать влияние на политику России и Германии.
Опять же, вспомним приведённую выше цитату Юханссона – Китай на Западе официально объявлен частью "оси зла" Москва-Тегеран-Пекин-Пхеньян, которая плоха уж тем, что не хочет подчиняться "порядку, основанному на правилах".
Во-вторых, о "порядке основанном на правилах" – недавно ЕС ограничил ввоз некоторых товаров из Китая, поскольку их комплектующие произведены в Синьцзян-Уйгурском автономном округе, а Европа и США много лет борются за права уйгуров, якобы угнетаемых в Китае.
Интервью президента РФ В. Путина Медиакорпорации Китая
16 октября 2023, 08:24
План Китая по Украине мог бы лечь в основу мирного урегулирования - ПутинПредложения Китая по украинскому конфликту реалистичны и могли бы лечь в основу для мирного урегулирования. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии визита в КНР
Между тем, порядка 80% китайского хлопка производится именно в Синьцзяне. Так чем там недовольны европейцы? КНР просто сделала за них работу по введению санкций…
В-третьих, китайское руководство отлично понимает кто действительный виновник украинского конфликта. Это особенно подчёркнуто во время визита Сергея Лаврова в КНР – он встретился с самим Си Цзиньпином (это важно – глава государства обычно встречается с равными по статусу представителями других государств) и китайцы расстелили ради него красную дорожку (знак чрезвычайного почёта и уважения).
В-четвёртых, Китай, на фоне обострения международной напряжённости, ограничил с 2022 года экспорт продукции военного назначения. Вероятно, исходя из необходимости создания собственных запасов (ход СВО наглядно показал их важность).
 
УкраинаРоссиявойнаЗападКитайснарядыFinancial TimesВПКНАТОМненияВасилий СтоякинСеверный потокЕвропа
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:15Химический Зе. Президент Украины продолжает опасную игру с запрещенным оружием
12:08Зеленскому не понравилась причина, по которой Шольц не передаёт Киеву Taurus
11:23Кладбища США пополняются ликвидированными на Украине наёмниками
10:54Порох и однополярный мир. Как Китай взял за горло ВПК Европы
10:12Гагаузия обратится к России, если Молдавия введёт войска - Гуцул
09:00Мошеннический план Зеленского, успехи ВС РФ, позорный саммит. Главное на Украине на утро 10 апреля
08:37Чем "новая Антанта" отличается от просто Антанты: 120 лет известнейшему военно-политическому блоку
08:08Главное за ночь 10 апреля
07:21Положили цвет нации в окопах, как жить дальше? Панические настроения среди украинских экспертов нарастают
07:05"Русская весна" и украинская АТО. Десять лет спустя
07:04Не километрами, а потерями личного состава: эксперт рассказал, что на самом деле происходит у Часова Яра
06:56Сбежавшие, как молоко, звезды ТВ. Многие хотят вернуться, а оно нам надо?
06:04Юрий Баранчик: Масштаб интервенции стран НАТО на Украину будет зависеть от скорости уничтожения их войск
06:01Экономика Украины и война: продовольствие, металл и дефицитная электроэнергия
05:24Максим Бардин: Краш-тест на Приднестровье НАТО готовит не Украине, а другой стране
05:20"Часов Яр будет взят!" Военный историк рассказал, как ВС РФ громят позиции ВСУ и бьются за высоты
05:10"Там все трещит по швам": полковник Алехин рассказал, почему Харьков запросил у Киева новые "Патриоты"
05:00Рейд на Киев или заход на Харьков с Чернигова: эксперт назвал интересные варианты наступления армии РФ
04:50Полковник Алехин о том, почему Киев срочно эвакуирует Изюм и Балаклею, вцепившись в плацдарм на Осколе
04:40Сражение за Часов Яр: военный историк раскрыл, как ВС РФ "подобрали ключик" к ВСУ, применив опыт Авдеевки
Лента новостейМолния