https://ukraina.ru/20240410/1054400439.html

Порох и однополярный мир. Как Китай взял за горло ВПК Европы

Порох и однополярный мир. Как Китай взял за горло ВПК Европы - 10.04.2024 Украина.ру

Порох и однополярный мир. Как Китай взял за горло ВПК Европы

Ещё в позапрошлом году в НАТО осознали дефицит артиллерийских боеприпасов. После поставок европейских и американских артсистем на Украину расход снарядов оказался намного больше производственных возможностей НАТО. Кроме того, Россия производит их втрое больше. Однако расширение производства в странах НАТО столкнулось с неожиданным препятствием

2024-04-10T10:54

2024-04-10T10:54

2024-04-10T10:54

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Наука химия учит нас, что добавление трёх нитрогрупп к чему угодно превращает это "что угодно" во взрывчатку. В частности, при обработке обычной целлюлозы азотной и серной кислотами получается тринитроцеллюлоза (кстати, один из первых искусственных полимеров), более известная под названием пироксилин.Пироксилин на настоящий момент является основной составляющей бездымных метательных порохов, которые используются в снарядах и твёрдотопливных ракетах. Насколько известно, собственно взрывчатка с использованием пироксилина сейчас не производитсяВ общем, для производства снарядов нужен порох, для производства пороха – пироксилин, для производства пироксилина – целлюлоза. Причём не целлюлоза вообще, как таковая, а хлопковый линт (пух), являющийся побочным продуктом производства хлопчатобумажных тканей.И вот издание Financial Times внезапно обнаружило, что почти 50% мирового экспорта линта и четверть – пороха приходится на… Китайскую народную республику. Это и не удивительно – о засилье изделий китайской лёгкой промышленности мы все знаем, также как и знаем, что ткань для этих изделий тоже производится в Китае.Председатель правления ведущего производителя боеприпасов Rheinmetall Армин Паппергер рассказал Financial Times, что Европа получает из Китая "более 70%" нужного ей хлопкового линта."Подрядчики из ВПК предупреждают, что без устранения зависимости от китайских поставок будет очень сложно увеличить производство взрывчатых веществ. Кроме того, существует опасность, что в случае ухудшения отношений с Китаем он может ограничить экспорт этого материала", – пишет FT.Тема эта возникла не случайно – комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон недавно заявил, что блок также столкнулся с проблемами в поиске сырья для пороха:"Чтобы сделать порох, вам нужен особый вид хлопка, который на мировой рынок в основном поставляется Китаем. (…) Поставки этого хлопка из Китая прекратились "как бы случайно" несколько месяцев назад".Сейчас европейские производители обсуждают возможность производства пригодной для изготовления пироксилина целлюлозы в Европе. В частности – из древесины, хотя сама по себе такая постановка вопроса выглядит странно на фоне актуальной "зелёной повестки".Глава шведского военного концерна Saab Микаэл Юханссон указывает, что нитроцеллюлоза – это пример того, как компании ВПК будут вынуждены выстраивать новые цепочки поставок в многополярном мире, в котором "будет присутствовать не только западный, основанный на правилах порядок".Кстати говоря, Россия за последние два года также существенно увеличила импорт нитроцеллюлозы из КНР – с $ 3,4 млн в 2022 году до 7,2 млн за первые 10 месяцев 2023 года (парадоксально, но при этом экспорт российской целлюлозо-бумажной продукции в Китай вырос на 25,4% за 2023 год).У СССР проблем с производством порохов не было – это была часть массового производства хлопка в Средней Азии. Однако, несколько лет назад Узбекистан и Таджикистан резко сократили экспорт хлопка в Россию. Однако, России удалось осуществить импортзамещение – в течение семи лет Центральный НИИ химии и механики стали освоил технологию получения пороха из льна. Причём выяснилось, что, если себестоимость производства 1 кг. нитроцеллюлозы из хлопка составляет более 200 рублей, то льна – всего около 40.Чем объясняется столь нерыночная позиция Китая?Во-первых, банальным соображением из серии "добро должно быть с кулаками". Третий пункт китайского мирного плана по Украине предполагает прекращение огня. Вот китайское правительство и демонстрирует свой вклад в прекращение огня доступными для него средствами…Боятся ли китайские товарищи потерять рынок линта? Боятся, разумеется, но они отлично знают, что в отношениях с Западом выполнение обязательств не гарантирует от разных случайностей. Вот, например, Запад длительное время осуждал Россию за использование торговли газом в политических целях (бездоказательно правда), а потом взорвал "Северный поток", для того, чтобы оказать влияние на политику России и Германии.Опять же, вспомним приведённую выше цитату Юханссона – Китай на Западе официально объявлен частью "оси зла" Москва-Тегеран-Пекин-Пхеньян, которая плоха уж тем, что не хочет подчиняться "порядку, основанному на правилах".Во-вторых, о "порядке основанном на правилах" – недавно ЕС ограничил ввоз некоторых товаров из Китая, поскольку их комплектующие произведены в Синьцзян-Уйгурском автономном округе, а Европа и США много лет борются за права уйгуров, якобы угнетаемых в Китае.Между тем, порядка 80% китайского хлопка производится именно в Синьцзяне. Так чем там недовольны европейцы? КНР просто сделала за них работу по введению санкций…В-третьих, китайское руководство отлично понимает кто действительный виновник украинского конфликта. Это особенно подчёркнуто во время визита Сергея Лаврова в КНР – он встретился с самим Си Цзиньпином (это важно – глава государства обычно встречается с равными по статусу представителями других государств) и китайцы расстелили ради него красную дорожку (знак чрезвычайного почёта и уважения).В-четвёртых, Китай, на фоне обострения международной напряжённости, ограничил с 2022 года экспорт продукции военного назначения. Вероятно, исходя из необходимости создания собственных запасов (ход СВО наглядно показал их важность).

https://ukraina.ru/20240403/1054279030.html

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