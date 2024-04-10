"Вампиры" в заброшенных штольнях: эксперт рассказал, из каких районов ВСУ обстреливают Белгород
Белгород
Для размещения огневых позиций ВСУ используют складки местности, где расположены заброшенные штольни. Это пещера в человеческий рост, где украинские военные могут спрятать "Вампир" и другие РСЗО. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил живущий в Белгороде харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Украинские военные ведут атаки Белгорода из приграничных районов. Это Волчанск-Чугуев и треугольник Липцы-Слатино-Проходы-Стрелечье, которое непосредственно примыкает к границе, рассказал обозреватель.
ВСУ для этого используют рельеф местности, там расположены заброшенные штольни. По сути, это пещера в человеческий рост, где украинские военные могут спрятать "Вампир" и другие РСЗО, добавил эксперт.
"Туда наши войска тоже наносили удары. Даже в приграничных районах Белгородской области были слышны взрывы и детонации. Да, мы не все их уничтожили, потому что обстрелы продолжаются. Но охота на "Вампиров" ведется", - отметил Алехин.
Главком Александр Сырский понимает, что ВС РФ рано или поздно будут решать вопрос с санитарной зоной. Поэтому ВСУ пытаются выстроить оборону вокруг Харькова и на правом берегу Оскола (Купянский участок), заключил собеседник издания.
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