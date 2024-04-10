"Вампиры" в заброшенных штольнях: эксперт рассказал, из каких районов ВСУ обстреливают Белгород - 10.04.2024 Украина.ру
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"Вампиры" в заброшенных штольнях: эксперт рассказал, из каких районов ВСУ обстреливают Белгород
"Вампиры" в заброшенных штольнях: эксперт рассказал, из каких районов ВСУ обстреливают Белгород - 10.04.2024 Украина.ру
"Вампиры" в заброшенных штольнях: эксперт рассказал, из каких районов ВСУ обстреливают Белгород
Для размещения огневых позиций ВСУ используют складки местности, где расположены заброшенные штольни. Это пещера в человеческий рост, где украинские военные могут спрятать "Вампир" и другие РСЗО. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил живущий в Белгороде харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-04-10T04:30
2024-04-10T04:30
новости
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Украинские военные ведут атаки Белгорода из приграничных районов. Это Волчанск-Чугуев и треугольник Липцы-Слатино-Проходы-Стрелечье, которое непосредственно примыкает к границе, рассказал обозреватель.ВСУ для этого используют рельеф местности, там расположены заброшенные штольни. По сути, это пещера в человеческий рост, где украинские военные могут спрятать "Вампир" и другие РСЗО, добавил эксперт.Главком Александр Сырский понимает, что ВС РФ рано или поздно будут решать вопрос с санитарной зоной. Поэтому ВСУ пытаются выстроить оборону вокруг Харькова и на правом берегу Оскола (Купянский участок), заключил собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Геннадий Алехин: "Аллигаторы" и "Крокодилы" уже грызут бетон, которым ВСУ опоясали Харьков читайте на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, белгород, харьков, белгородская область, геннадий алехин, всу, рсзо, обстрелы, украина, граница
Новости, Белгород, Харьков, Белгородская область, Геннадий Алехин, ВСУ, РСЗО, обстрелы, Украина, граница

"Вампиры" в заброшенных штольнях: эксперт рассказал, из каких районов ВСУ обстреливают Белгород

04:30 10.04.2024
 
Белгород
Белгород
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Для размещения огневых позиций ВСУ используют складки местности, где расположены заброшенные штольни. Это пещера в человеческий рост, где украинские военные могут спрятать "Вампир" и другие РСЗО. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил живущий в Белгороде харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Украинские военные ведут атаки Белгорода из приграничных районов. Это Волчанск-Чугуев и треугольник Липцы-Слатино-Проходы-Стрелечье, которое непосредственно примыкает к границе, рассказал обозреватель.
ВСУ для этого используют рельеф местности, там расположены заброшенные штольни. По сути, это пещера в человеческий рост, где украинские военные могут спрятать "Вампир" и другие РСЗО, добавил эксперт.
"Туда наши войска тоже наносили удары. Даже в приграничных районах Белгородской области были слышны взрывы и детонации. Да, мы не все их уничтожили, потому что обстрелы продолжаются. Но охота на "Вампиров" ведется", - отметил Алехин.
Главком Александр Сырский понимает, что ВС РФ рано или поздно будут решать вопрос с санитарной зоной. Поэтому ВСУ пытаются выстроить оборону вокруг Харькова и на правом берегу Оскола (Купянский участок), заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Геннадий Алехин: "Аллигаторы" и "Крокодилы" уже грызут бетон, которым ВСУ опоясали Харьков читайте на сайте Украина.ру
Александр Полищук интервью
Вчера, 05:30
Александр Полищук: Россия вступила в интересную битву за Часов Яр, чтобы отловить ВСУ в лесах ЧерниговаНе надо считать километры. Надо считать потери личного состава и бронетехники ВСУ. Если мы обескровим врага, мы можем забрать территории, куда мы еще не дошли, просто продиктовав свою волю сильного на переговорах
 
НовостиБелгородХарьковБелгородская областьГеннадий АлехинВСУРСЗОобстрелыУкраинаграница
 
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Заголовок открываемого материала
04:30"Вампиры" в заброшенных штольнях: эксперт рассказал, из каких районов ВСУ обстреливают Белгород
04:20"Штурмовать его точно не будут": полковник Алехин сообщил, как Харьков готовится к наступлению армии РФ
04:10"Не за счет охватов": Военный историк объяснил, как ВС РФ интересной тактикой уничтожают ВСУ в Часов Яре
04:00Удар со стороны Чернигова: историк объяснил, как ВС РФ может применить опыт Серебрянского лесничества
03:50Командные пункты по лекалам НАТО: эксперт рассказал, как метро станет одним из узлов обороны Харькова
03:40Историк объяснил, как ВС РФ стачивают ВСУ под Часов Яром, чтобы те не засели в харьковском "бетоне"
03:30Полковник Алехин о том, зачем ВСУ бросают под Харьков саперные подразделения и натовских "специалистов"
03:20Историк о том, почему ВС РФ нужно отражать "мясные волны" ВСУ на удобных позициях, не считая километры
03:10Полковник Алехин рассказал, как ФАБы, "Крокодилы" и "Аллигаторы" перемалывают объекты ВСУ под Харьковом
03:00"Это не панацея": военный историк объяснил, почему ФАБы - это важно, но исход боя решается на земле
00:01Стало известно кто получит бронь от мобилизации в ВСУ
23:46ВСУ применили химическое оружие на Артемовском направлении в ДНР
23:33Белый дом назвал дело СК РФ о финансировании терроризма чиновниками США нонсенсом
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