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"Вампиры" в заброшенных штольнях: эксперт рассказал, из каких районов ВСУ обстреливают Белгород

"Вампиры" в заброшенных штольнях: эксперт рассказал, из каких районов ВСУ обстреливают Белгород - 10.04.2024 Украина.ру

"Вампиры" в заброшенных штольнях: эксперт рассказал, из каких районов ВСУ обстреливают Белгород

Для размещения огневых позиций ВСУ используют складки местности, где расположены заброшенные штольни. Это пещера в человеческий рост, где украинские военные могут спрятать "Вампир" и другие РСЗО. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил живущий в Белгороде харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2024-04-10T04:30

2024-04-10T04:30

2024-04-10T04:30

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Украинские военные ведут атаки Белгорода из приграничных районов. Это Волчанск-Чугуев и треугольник Липцы-Слатино-Проходы-Стрелечье, которое непосредственно примыкает к границе, рассказал обозреватель.ВСУ для этого используют рельеф местности, там расположены заброшенные штольни. По сути, это пещера в человеческий рост, где украинские военные могут спрятать "Вампир" и другие РСЗО, добавил эксперт.Главком Александр Сырский понимает, что ВС РФ рано или поздно будут решать вопрос с санитарной зоной. Поэтому ВСУ пытаются выстроить оборону вокруг Харькова и на правом берегу Оскола (Купянский участок), заключил собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Геннадий Алехин: "Аллигаторы" и "Крокодилы" уже грызут бетон, которым ВСУ опоясали Харьков читайте на сайте Украина.ру

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