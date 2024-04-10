https://ukraina.ru/20240410/1054394459.html

"Русская весна" и украинская АТО. Десять лет спустя

"Русская весна" и украинская АТО. Десять лет спустя - 10.04.2024 Украина.ру

"Русская весна" и украинская АТО. Десять лет спустя

"Русская весна" и украинская АТО. Десять лет спустя

2024-04-10T07:05

2024-04-10T07:05

2024-04-10T07:05

новости

украинское досье

русская весна

ато

украина

россия

запад

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/0a/1054414372_0:0:961:542_1920x0_80_0_0_14f9d860338c7d87421969894148bbf1.jpg

Начало 12 апреля в 13:00 в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4; Дальний зал).Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру"7 апреля 2014 года, в день провозглашения Донецкой и Харьковской народных республик, и.о. президента Украины Александр Турчинов объявил о создании антикризисного штаба, а 14 апреля его указом в Донбассе была начата "антитеррористическая операция", быстро превратившаяся в полномасштабную войну.Участники конференции ответят на следующие вопросы:- Была ли неизбежна гражданская война на Украине?- Какую роль в эскалации насилия сыграл Запад?- Почему народных республик было только две?- Могла ли Россия предотвратить или прекратить этот конфликт?Участники:-Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер Хисамов.Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.Аккредитация: accreditation@rian.ruВход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".

украина

россия

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украинское досье, русская весна, ато, украина, россия, запад