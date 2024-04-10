"Русская весна" и украинская АТО. Десять лет спустя - 10.04.2024 Украина.ру
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"Русская весна" и украинская АТО. Десять лет спустя
"Русская весна" и украинская АТО. Десять лет спустя - 10.04.2024 Украина.ру
"Русская весна" и украинская АТО. Десять лет спустя
"Русская весна" и украинская АТО. Десять лет спустя
2024-04-10T07:05
2024-04-10T07:05
новости
украинское досье
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украина
россия
запад
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Начало 12 апреля в 13:00 в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4; Дальний зал).Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру"7 апреля 2014 года, в день провозглашения Донецкой и Харьковской народных республик, и.о. президента Украины Александр Турчинов объявил о создании антикризисного штаба, а 14 апреля его указом в Донбассе была начата "антитеррористическая операция", быстро превратившаяся в полномасштабную войну.Участники конференции ответят на следующие вопросы:- Была ли неизбежна гражданская война на Украине?- Какую роль в эскалации насилия сыграл Запад?- Почему народных республик было только две?- Могла ли Россия предотвратить или прекратить этот конфликт?Участники:-Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер Хисамов.Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.Аккредитация: accreditation@rian.ruВход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украинское досье, русская весна, ато, украина, россия, запад
Новости, Украинское Досье, Русская весна, АТО, Украина, Россия, Запад

"Русская весна" и украинская АТО. Десять лет спустя

07:05 10.04.2024
 
Украинское досье
Украинское досье
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"Русская весна" и украинская АТО. Десять лет спустя
Начало 12 апреля в 13:00 в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4; Дальний зал).
Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру"
7 апреля 2014 года, в день провозглашения Донецкой и Харьковской народных республик, и.о. президента Украины Александр Турчинов объявил о создании антикризисного штаба, а 14 апреля его указом в Донбассе была начата "антитеррористическая операция", быстро превратившаяся в полномасштабную войну.
Участники конференции ответят на следующие вопросы:
- Была ли неизбежна гражданская война на Украине?
- Какую роль в эскалации насилия сыграл Запад?
- Почему народных республик было только две?
- Могла ли Россия предотвратить или прекратить этот конфликт?
Участники:
-
Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер Хисамов.
Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.
Аккредитация: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
 
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