Израиль находится на высоком уровне готовности к войне – ЦАХАЛ - 04.04.2024 Украина.ру
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Израиль находится на высоком уровне готовности к войне – ЦАХАЛ
Израиль находится на высоком уровне готовности к войне – ЦАХАЛ - 04.04.2024 Украина.ру
Израиль находится на высоком уровне готовности к войне – ЦАХАЛ
Официальный представитель армии обороны Израиля ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что в стране серьёзно относятся к каждой угрозе, в том числе, возможному удару Ирана. В связи с этим истребители готовы к "разнообразным сценариям"
2024-04-04T20:09
2024-04-04T20:09
новости
израиль
иран
сирия
ближний восток
война
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По его словам, Израиль шесть месяцев ведёт "войну на&nbsp;несколько фронтов" в связи с чем, страна находится в&nbsp;повышенной боевой готовности. Контр-адмирал ЦАХАЛа также объявил, что израильская армия повысила боеготовность, укрепила системы противовоздушной обороны. Кроме того, Израиль располагает самолётами, готовыми к&nbsp;обороне и&nbsp;атаке - ЦАХАЛ развернут "на&nbsp;всех границах" и&nbsp;готов "к&nbsp;самым разным сценариям". Газета Рейтерс также пишет, что Вооруженные силы Израиля приостановили отпуска для всех боевых подразделений, на следующий день после того, как они заявили, что мобилизуют больше войск для подразделений противовоздушной обороны. "Государство Израиль готово к любому сценарию.&nbsp;Мы ответим силой на любые попытки напасть на нас", – приводит издание слова представителя правительства Ракелы Карамсон. Уточняется, что сейчас в Израиле плохо работают GPS-системы, что является очевидной мерой, помогающей отразить удары управляемых ракет. Такая подготовка связана с появившейся накануне информацией о том, что Иран, в ответ на авиаудар израильских военный по иранскому консульству в Сирии, намерен нанести удар по Израилю в течение ближайших 48 часов.&nbsp; Напомним, в начале апреля Израиль атаковал здание, расположенное рядом с посольством Ирана в Дамаске, в результате чего пострадали не менее шести человек. В МИД России осудили действия Израиля и призвали руководство страны отказаться от практики провокационных силовых акций в Сирии. ЦАХАЛ не подтвердил и не опроверг свою причастность.
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иран
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новости, израиль, иран, сирия, ближний восток, война
Новости, Израиль, Иран, Сирия, Ближний Восток, война

Израиль находится на высоком уровне готовности к войне – ЦАХАЛ

20:09 04.04.2024
 
© commons.wikimedia.org / IDF Spokesperson's Unit
- РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© commons.wikimedia.org / IDF Spokesperson's Unit
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Официальный представитель армии обороны Израиля ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что в стране серьёзно относятся к каждой угрозе, в том числе, возможному удару Ирана. В связи с этим истребители готовы к "разнообразным сценариям"
По его словам, Израиль шесть месяцев ведёт "войну на несколько фронтов" в связи с чем, страна находится в повышенной боевой готовности.

"Мы постоянно наблюдаем за угрозами и срываем их на нескольких фронтах, находимся на высоком уровне готовности к войне. Мы постоянно проводим оценки и серьёзно относимся к любому заявлению и ко всем врагам", — приводит слова Хагари телеграм-канал "Милитарист".

Контр-адмирал ЦАХАЛа также объявил, что израильская армия повысила боеготовность, укрепила системы противовоздушной обороны. Кроме того, Израиль располагает самолётами, готовыми к обороне и атаке - ЦАХАЛ развернут "на всех границах" и готов "к самым разным сценариям".
Газета Рейтерс также пишет, что Вооруженные силы Израиля приостановили отпуска для всех боевых подразделений, на следующий день после того, как они заявили, что мобилизуют больше войск для подразделений противовоздушной обороны.

"Государство Израиль готово к любому сценарию. Мы ответим силой на любые попытки напасть на нас", – приводит издание слова представителя правительства Ракелы Карамсон.

Уточняется, что сейчас в Израиле плохо работают GPS-системы, что является очевидной мерой, помогающей отразить удары управляемых ракет.
Такая подготовка связана с появившейся накануне информацией о том, что Иран, в ответ на авиаудар израильских военный по иранскому консульству в Сирии, намерен нанести удар по Израилю в течение ближайших 48 часов. 
Напомним, в начале апреля Израиль атаковал здание, расположенное рядом с посольством Ирана в Дамаске, в результате чего пострадали не менее шести человек. В МИД России осудили действия Израиля и призвали руководство страны отказаться от практики провокационных силовых акций в Сирии. ЦАХАЛ не подтвердил и не опроверг свою причастность.
- РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Вчера, 14:41
Иран не готов к большой войне. Как он отомстит Израилю?Иран собирается нанести удар возмездия по Израилю в ответ на авиаудар по консульству Исламской республики в столице Сирии Дамаске. С таким заявлением выступил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи
 
НовостиИзраильИранСирияБлижний Востоквойна
 
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