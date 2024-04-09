В ГУР Украины сделали тревожное заявление о российском наступлении
© Укринформ
© Укринформ
Представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов готовит население и армию к "непростым месяцам". В эфире телемарафона он заявил, что ВСУ сдерживают целые наступление российской армии по всей линии фронта
По его словам, самая непростая ситуация в Донбассе. В ДНР и ЛНР российские подразделения с каждым днем продвигаются всё дальше, уничтожая позиции ВСУ. Там наступления ВС РФ имеют особенно активный характер, подчеркнул Юсов.
"Ближайшие месяцы будут непростые. Мы сейчас это наблюдаем вживую, как наши защитники сдерживают очередные нашествия, в том числе на востоке. (...) И ситуация по Часовому Яру и на других участках - это все видно в живом режиме", – приводит его слова "РБК-Украина".
Ранее в этот же день сообщалось, что российские бойцы зашли в Красногоровку, освобождение которой позволит отодвинуть ВСУ ещё на 20 километров от Донецка. В городе наши военнослужащие заняли уже несколько районов.
До этого Министерство обороны РФ сообщало, что армия установила контроль над населенным пунктом Водяное в ДНР.
Тем временем на Украине анонсируют широкомасштабное российское наступление на май-июнь этого года. В ВС РФ эту информацию не опровегают, но и не подтверждают.
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