https://ukraina.ru/20240409/1054408353.html

В ГУР Украины сделали тревожное заявление о российском наступлении

В ГУР Украины сделали тревожное заявление о российском наступлении - 09.04.2024 Украина.ру

В ГУР Украины сделали тревожное заявление о российском наступлении

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов готовит население и армию к "непростым месяцам". В эфире телемарафона он заявил, что ВСУ сдерживают целые наступление российской армии по всей линии фронта

2024-04-09T19:52

2024-04-09T19:52

2024-04-09T19:52

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главное управление разведки украины (гур)

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По его словам, самая непростая ситуация в Донбассе. В ДНР и ЛНР российские подразделения с каждым днем продвигаются всё дальше, уничтожая позиции ВСУ. Там наступления ВС РФ имеют особенно активный характер, подчеркнул Юсов. Ранее в этот же день сообщалось, что российские бойцы зашли в Красногоровку, освобождение которой позволит отодвинуть ВСУ ещё на 20 километров от Донецка. В городе наши военнослужащие заняли уже несколько районов. До этого Министерство обороны РФ сообщало, что армия установила контроль над населенным пунктом Водяное в ДНР. Тем временем на Украине анонсируют широкомасштабное российское наступление на май-июнь этого года. В ВС РФ эту информацию не опровегают, но и не подтверждают.

https://ukraina.ru/20240409/1054378096.html

донецкая народная республика

россия

украина

донбасс

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия, украина, сво, наступление, вс рф, донбасс, главное управление разведки украины (гур)