Российская армия вошла в Красногоровку в ДНР – Bild - 09.04.2024 Украина.ру
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Российская армия вошла в Красногоровку в ДНР – Bild
Российская армия вошла в Красногоровку в ДНР – Bild - 09.04.2024 Украина.ру
Российская армия вошла в Красногоровку в ДНР – Bild
Подразделения российской армии вошли в Красногоровку, которая находится в 20 километрах к западу от Донецка. ВС РФ уже занимают несколько районов города южнее и севернее железнодорожных путей, сообщает военный эксперт Bild Юлиан Рёпке
2024-04-09T17:16
2024-04-09T17:16
новости
вооруженные силы украины
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Основываясь на данных, полученных из видеозаписей боев, Репке заявил, что российские войска уверенно вошли в город на бронетехнике с юго-востока из-под Марьинки. По данным Генштаба украинской армии, российские подразделения при поддержке авиации 26 раз атаковали позиции ВСУ у Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки. Все атаки от ВС РФ отбиты, утверждают в украинском Генштабе. Напомним, 5 апреля Министерство обороны РФ сообщало, что российская армия установила контроль над населенным пунктом Водяное в ДНР. До этого подразделение группировки войск "Восток" заняло населенный пункт Мирное в Запорожской области.
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новости, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, генштаб, донецк, bild, россия, сво
Новости, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Генштаб, Донецк, Bild, Россия, СВО

Российская армия вошла в Красногоровку в ДНР – Bild

17:16 09.04.2024
 
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Подразделения российской армии вошли в Красногоровку, которая находится в 20 километрах к западу от Донецка. ВС РФ уже занимают несколько районов города южнее и севернее железнодорожных путей, сообщает военный эксперт Bild Юлиан Рёпке
Основываясь на данных, полученных из видеозаписей боев, Репке заявил, что российские войска уверенно вошли в город на бронетехнике с юго-востока из-под Марьинки.
"Пока не появятся доказательства обратного, приходится предполагать, что Россия успешно высадила десятки солдат на юге Красногоровки и теперь занимает несколько жилых районов южнее и севернее ж/д путей", — пишет эксперт.
По данным Генштаба украинской армии, российские подразделения при поддержке авиации 26 раз атаковали позиции ВСУ у Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки. Все атаки от ВС РФ отбиты, утверждают в украинском Генштабе.
Напомним, 5 апреля Министерство обороны РФ сообщало, что российская армия установила контроль над населенным пунктом Водяное в ДНР. До этого подразделение группировки войск "Восток" заняло населенный пункт Мирное в Запорожской области.
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Давим с двух сторон: эксперт о том, как потеря Красногоровки отбросит ВСУ на 20 километров от ДонецкаКрасногоровка – это последний крупный населенный пункт вблизи Донецка, находящийся под контролем ВСУ. После потери контроля над поселком ВСУ будут вынуждены отойти на дистанцию в 20 километров от города. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
 
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