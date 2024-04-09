Российская армия вошла в Красногоровку в ДНР – Bild
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБоевая работа танка Т-90М "Прорыв" 1-й ТА ЗГВ с закрытых огневых позиций на Сватовском направлении
Подразделения российской армии вошли в Красногоровку, которая находится в 20 километрах к западу от Донецка. ВС РФ уже занимают несколько районов города южнее и севернее железнодорожных путей, сообщает военный эксперт Bild Юлиан Рёпке
Основываясь на данных, полученных из видеозаписей боев, Репке заявил, что российские войска уверенно вошли в город на бронетехнике с юго-востока из-под Марьинки.
"Пока не появятся доказательства обратного, приходится предполагать, что Россия успешно высадила десятки солдат на юге Красногоровки и теперь занимает несколько жилых районов южнее и севернее ж/д путей", — пишет эксперт.
По данным Генштаба украинской армии, российские подразделения при поддержке авиации 26 раз атаковали позиции ВСУ у Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки. Все атаки от ВС РФ отбиты, утверждают в украинском Генштабе.
Напомним, 5 апреля Министерство обороны РФ сообщало, что российская армия установила контроль над населенным пунктом Водяное в ДНР. До этого подразделение группировки войск "Восток" заняло населенный пункт Мирное в Запорожской области.
18 марта, 04:20Давим с двух сторон: эксперт о том, как потеря Красногоровки отбросит ВСУ на 20 километров от ДонецкаКрасногоровка – это последний крупный населенный пункт вблизи Донецка, находящийся под контролем ВСУ. После потери контроля над поселком ВСУ будут вынуждены отойти на дистанцию в 20 километров от города. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный