https://ukraina.ru/20240409/1054400751.html

Киев разорвал соглашение с СНГ о сотрудничестве в области машиностроения и нефтехимии

Киев разорвал соглашение с СНГ о сотрудничестве в области машиностроения и нефтехимии - 09.04.2024 Украина.ру

Киев разорвал соглашение с СНГ о сотрудничестве в области машиностроения и нефтехимии

Украина вышла из соглашений о сотрудничестве с СНГ в области машиностроения и нефтехимии. Об этом 9 апреля сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем телеграм-канале

2024-04-09T15:10

2024-04-09T15:10

2024-04-09T15:10

снг

верховная рада

кабмин

украина

белоруссия

киев

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101594/38/1015943874_0:92:3009:1785_1920x0_80_0_0_9db79433e6386fe675f176017d678011.jpg

"Осуществлен выход Украины в связи с коренным изменением отношений со странами-участниками Содружества Независимых Государств из соглашения о сотрудничестве в области машиностроения, подписанном 24 сентября 1993 года в Москве", - написал Мельничук.По его словам, Киев также вышел из соглашения с СНГ о сотрудничестве в области химии и нефтехимии, подписанном 9 сентября 1994 года в Москве.Также в одностороннем порядке украинскими властями было прекращено действие соглашения с Белоруссией о сотрудничестве пограничных областей, подписанном 12 мая 1997 года в Киеве.В состав Содружества Независимых Государств входит десять стран: Россия, Белоруссия, Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Азербайджан, Армения, Таджикистан, Туркменистан, Молдавия.В марте 2014 года Украина решила выйти из СНГ. В мае 2018 года Киев отказался от участия в работе уставных органов Содружества, все представители страны были отозваны. После этого украинская сторона денонсировала десяток документов, принятых в рамках СНГ.

https://ukraina.ru/20231108/1050847850.html

украина

белоруссия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

снг, верховная рада, кабмин, украина, белоруссия, киев, новости