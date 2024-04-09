Киев разорвал соглашение с СНГ о сотрудничестве в области машиностроения и нефтехимии - 09.04.2024 Украина.ру
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Киев разорвал соглашение с СНГ о сотрудничестве в области машиностроения и нефтехимии
Киев разорвал соглашение с СНГ о сотрудничестве в области машиностроения и нефтехимии - 09.04.2024 Украина.ру
Киев разорвал соглашение с СНГ о сотрудничестве в области машиностроения и нефтехимии
Украина вышла из соглашений о сотрудничестве с СНГ в области машиностроения и нефтехимии. Об этом 9 апреля сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем телеграм-канале
2024-04-09T15:10
2024-04-09T15:10
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"Осуществлен выход Украины в связи с коренным изменением отношений со странами-участниками Содружества Независимых Государств из соглашения о сотрудничестве в области машиностроения, подписанном 24 сентября 1993 года в Москве", - написал Мельничук.По его словам, Киев также вышел из соглашения с СНГ о сотрудничестве в области химии и нефтехимии, подписанном 9 сентября 1994 года в Москве.Также в одностороннем порядке украинскими властями было прекращено действие соглашения с Белоруссией о сотрудничестве пограничных областей, подписанном 12 мая 1997 года в Киеве.В состав Содружества Независимых Государств входит десять стран: Россия, Белоруссия, Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Азербайджан, Армения, Таджикистан, Туркменистан, Молдавия.В марте 2014 года Украина решила выйти из СНГ. В мае 2018 года Киев отказался от участия в работе уставных органов Содружества, все представители страны были отозваны. После этого украинская сторона денонсировала десяток документов, принятых в рамках СНГ.
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снг, верховная рада, кабмин, украина, белоруссия, киев, новости
СНГ, Верховная Рада, Кабмин, Украина, Белоруссия, Киев, Новости

Киев разорвал соглашение с СНГ о сотрудничестве в области машиностроения и нефтехимии

15:10 09.04.2024
 
© РИА Новости . Ю. Иванов / Перейти в фотобанкФлаг Содружества Независимых Государств
Флаг Содружества Независимых Государств - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости . Ю. Иванов
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Украина вышла из соглашений о сотрудничестве с СНГ в области машиностроения и нефтехимии. Об этом 9 апреля сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем телеграм-канале
"Осуществлен выход Украины в связи с коренным изменением отношений со странами-участниками Содружества Независимых Государств из соглашения о сотрудничестве в области машиностроения, подписанном 24 сентября 1993 года в Москве", - написал Мельничук.
По его словам, Киев также вышел из соглашения с СНГ о сотрудничестве в области химии и нефтехимии, подписанном 9 сентября 1994 года в Москве.
Также в одностороннем порядке украинскими властями было прекращено действие соглашения с Белоруссией о сотрудничестве пограничных областей, подписанном 12 мая 1997 года в Киеве.
В состав Содружества Независимых Государств входит десять стран: Россия, Белоруссия, Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Азербайджан, Армения, Таджикистан, Туркменистан, Молдавия.
В марте 2014 года Украина решила выйти из СНГ. В мае 2018 года Киев отказался от участия в работе уставных органов Содружества, все представители страны были отозваны. После этого украинская сторона денонсировала десяток документов, принятых в рамках СНГ.
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