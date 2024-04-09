https://ukraina.ru/20240409/1054397664.html

Украинцев ознакомят с законопроектом о мобилизации, но после его принятия

Украинцев ознакомят с законопроектом о мобилизации, но после его принятия - 09.04.2024 Украина.ру

Украинцев ознакомят с законопроектом о мобилизации, но после его принятия

Закон о мобилизации на Украине доработан, однако общественность сможет с ним ознакомиться только после принятия, заявил депутат Верховной Рады Украины от партии "Слуга Народа Олег Семинский в эфире всеукраинского телемарафона

2024-04-09T14:09

2024-04-09T14:09

2024-04-09T14:09

новости

украина

владимир зеленский

верховная рада

вооруженные силы украины

мобилизация

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Все правки к законопроекту о мобилизации проработаны, рассказал Семинский. В скором времени депутаты Рады соберутся, чтобы проголосовать во втором чтении. Журналист поинтересовался, когда общественность сможет ознакомиться с финальным предложением комитета. Семинский предположил, что уже постфактум - после принятия законопроекта Верховной Радой."Боюсь, что эта информация непубличная, но точно я не знаю, не буду вас обманывать. Я думаю, что, когда уже проголосуем, в окончательном виде, тогда уже будет понятно", - заявил он. При этом депутаты смогут комментировать "в процессе" законопроект. На Украине готовятся принять законопроект о мобилизации. Первый вариант был отправлен на доработку, а второй был принял в первом чтении в начале февраля.Ранее предполагалось, что новый законопроект снизит возраст военнообязанного с 27 до 25 лет. Однако Зеленский подписал отдельный указ о снижении возраст для мобилизации. Кроме того, Зеленский подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.Командующий сухопутными войсками страны Александр Павлюк заявил, что каждому украинцу следует мобилизоваться в ВСУ. По словам Павлюка, "отсидеться никому не удастся".Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.Украинские телеграм-каналы регулярно публикуют видео, на которых военкомы хватают мужчин на улице, вытаскивают их из общественного транспорта и оформляют на них повестки прямо на месте.

https://ukraina.ru/20240408/1054377831.html

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новости, украина, владимир зеленский, верховная рада, вооруженные силы украины, мобилизация