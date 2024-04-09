https://ukraina.ru/20240409/1054394662.html

Гурулев объяснил, почему считает Зеленского чучелом, и рассказал о мобилизации в России

Гурулев объяснил, почему считает Зеленского чучелом, и рассказал о мобилизации в России - 09.04.2024 Украина.ру

Гурулев объяснил, почему считает Зеленского чучелом, и рассказал о мобилизации в России

В России работает программа призыва на службу по контракту, заявил депутат Госдумы РФ, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв, опровергнув слова Зеленского о принудительной мобилизации. Об этом он заявил в эфире "Царьград. Главное"

2024-04-09T12:11

2024-04-09T12:11

2024-04-09T12:11

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Телеведущий Юрий Пронько поинтересовался, почему Гурулев назвал президента Украины Владимира Зеленского чучелом. По мнению депутата, человек, который является куклой в чужих руках, который управляет не своим государством, а делает то, что ему говорят его хозяева, есть чучело. "Давайте на вещи смотреть реально. Даже если сгинет Зеленский, то поставят такую же куклу, будут ей управлять. Меня вообще удивляет, что мы цитируем Зеленского о том, что у нас будет мобилизация. Он кто вообще такой? Откуда ему знать?" - заявил Гурулёв.Генерал-лейтенант отметил, что в России работает программа призыва на службу по контракту. Военнослужащие и их семьи обеспечены социальными льготами и гарантиями.Гурулев заявил, что ему поступает множество обращений о желании добровольно поступить на службу по контракту даже с категорией "ограниченно годен". Его также удивляет, когда идут разговоры о том, что люди идут из-за денег. "Умирать за деньги никто не будет. Умирать будут за мать, за отца, за семью, за жену, за детей, за Родину. Всё остальное – лишь дополнительная мотивация", - резюмировал депутат.Президент Украины Владимир Зеленский 3 апреля комментируя мобилизацию на Украине, заявил, что Россия якобы планирует к 1 июня мобилизовать 300 тысяч человек. При этом на вопрос, какое количество планируют призвать в Вооруженные силы Украины, не ответил.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявления Зеленского о якобы готовящейся мобилизации в России.

https://ukraina.ru/20240406/1054328452.html

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новости, россия, украина, андрей гурулев, владимир зеленский, госдума, мобилизация, вс рф, всу, спецоперация, сво