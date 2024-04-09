https://ukraina.ru/20240409/1054386528.html

Ветеран чеченской кампании рассказал, как ФАБы утюжат ВСУ, которые пытаются строить оборону за Авдеевкой

Ветеран чеченской кампании рассказал, как ФАБы утюжат ВСУ, которые пытаются строить оборону за Авдеевкой - 09.04.2024 Украина.ру

Ветеран чеченской кампании рассказал, как ФАБы утюжат ВСУ, которые пытаются строить оборону за Авдеевкой

ВСУ пытаются выстроить хоть какую-то оборону, чтобы удержать и стабилизировать фронт, но российские силы ее продавливают за счет своего военно-технического преимущества. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь

2024-04-09T04:50

2024-04-09T04:50

2024-04-09T04:50

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минобороны рф

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Ранее Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ВСУ пытаются закрепиться на отдельных рубежах, но ни на одном направлении своих целей не достигли. По его словам, с начала года в результате наступательных действий под контроль армии РФ перешло 403 кв. км территории новых регионов РФ.После взятия Авдеевки ВС РФ наступают "на плечах" отступающего противника. ВСУ пытаются выстроить хоть какую-то оборону, чтобы удержать фронт, но российские силы ее продавливают за счет своего военно-технического преимущества, рассказал офицер.Возможно, ВС РФ пока не всегда достигают изначально поставленных целей. Можно предполагать все что угодно, но исход сражений всегда решает мотивация солдата и организационные способности командования, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Виктор Кутырь: Если Россия не снесет Сумской балкон вместе с ВСУ, то получит удар во фланг и войну с НАТО читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240408/1054380557.html

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новости, россия, авдеевка, всу, оборона, наступление, авиабомбы, мотивация, вс рф, минобороны рф, донбасс