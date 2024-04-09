Ветеран чеченской кампании рассказал, как ФАБы утюжат ВСУ, которые пытаются строить оборону за Авдеевкой
© AP / Libkos
© AP / Libkos
ВСУ пытаются выстроить хоть какую-то оборону, чтобы удержать и стабилизировать фронт, но российские силы ее продавливают за счет своего военно-технического преимущества. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь
Ранее Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ВСУ пытаются закрепиться на отдельных рубежах, но ни на одном направлении своих целей не достигли. По его словам, с начала года в результате наступательных действий под контроль армии РФ перешло 403 кв. км территории новых регионов РФ.
После взятия Авдеевки ВС РФ наступают "на плечах" отступающего противника. ВСУ пытаются выстроить хоть какую-то оборону, чтобы удержать фронт, но российские силы ее продавливают за счет своего военно-технического преимущества, рассказал офицер.
"Мы активно применяем ФАБы, что драматически сказывается на моральном состоянии ВСУ. По своему опыту скажу, что даже если такая бомба взрывается где-то недалеко, то это серьезно давит на психику. Никому не нравится, когда тебя утюжат", - отметил Кутырь.
Возможно, ВС РФ пока не всегда достигают изначально поставленных целей. Можно предполагать все что угодно, но исход сражений всегда решает мотивация солдата и организационные способности командования, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Виктор Кутырь: Если Россия не снесет Сумской балкон вместе с ВСУ, то получит удар во фланг и войну с НАТО читайте на сайте Украина.ру