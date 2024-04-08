https://ukraina.ru/20240408/1054390222.html

Украина бессильна перед российскими "супербомбами", заявили в Китае

Украина бессильна перед российскими "супербомбами", заявили в Китае - 08.04.2024 Украина.ру

Украина бессильна перед российскими "супербомбами", заявили в Китае

Украинские системы противовоздушной обороны бессильны перед российскими авиабомбами ФАБ-3000, более известными как "супербомбы" ВС РФ. Такое оружие окажет влияние на ход событий в зоне спецоперации, убеждён эксперт Национального радио Китая (CNR) Шао Юнлинь

2024-04-08T22:45

2024-04-08T22:45

2024-04-08T22:45

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Уточняется, что Киев не располагает такими высокотехнологичными установками ПВО, способными эффективно перехватывать российские "супербомбы", из-за чего наземные подразделения ВСУ оказываются абсолютно беззащитными. По словам военного обозревателя радио Шао Юнлиня, ФАБ-3000 "полностью оправдывают свое прозвище "супербомба". Напомним, в середине марта Министерство обороны России информировало о том, что на предприятиях многократно увеличено производство авиационных бомб ФАБ-500, в два раза увеличено производство ФАБ-1500, а с февраля этого года организовано массовое изготовление ФАБ-3000. В том числе при помощи таких авиационных бомб российской армии удалось взять под контроль город Авдеевку в ДНР, которая была укреплена украинскими подразделениями лучше всего. Эксперт в интервью "Украина.ру" рассказал, что следует сделать военнослужащим украинской армии перед знакомством с российскими авиационными бомбами.

https://ukraina.ru/20240402/1054239680.html

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новости, вооруженные силы украины, россия, украина, китай, сво, спецоперация, бомба, оружие