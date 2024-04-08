Украина бессильна перед российскими "супербомбами", заявили в Китае
© Фото : Минобороны России / TelegramФАБ-3000
© Фото : Минобороны России / Telegram
Украинские системы противовоздушной обороны бессильны перед российскими авиабомбами ФАБ-3000, более известными как "супербомбы" ВС РФ. Такое оружие окажет влияние на ход событий в зоне спецоперации, убеждён эксперт Национального радио Китая (CNR) Шао Юнлинь
"В Минобороны России недавно заявили, что с февраля этого года начнется серийное производство авиационной фугасной бомбы ФАБ-3000, известной как "супербомба". Говорят, что это тяжелая авиационная бомба, разработанная еще в советский период и являющаяся одним из самых разрушительных авиационных средств поражения на сегодняшний день", – сказано на сайте CNR.
Уточняется, что Киев не располагает такими высокотехнологичными установками ПВО, способными эффективно перехватывать российские "супербомбы", из-за чего наземные подразделения ВСУ оказываются абсолютно беззащитными.
По словам военного обозревателя радио Шао Юнлиня, ФАБ-3000 "полностью оправдывают свое прозвище "супербомба".
Напомним, в середине марта Министерство обороны России информировало о том, что на предприятиях многократно увеличено производство авиационных бомб ФАБ-500, в два раза увеличено производство ФАБ-1500, а с февраля этого года организовано массовое изготовление ФАБ-3000.
В том числе при помощи таких авиационных бомб российской армии удалось взять под контроль город Авдеевку в ДНР, которая была укреплена украинскими подразделениями лучше всего.
Эксперт в интервью "Украина.ру" рассказал, что следует сделать военнослужащим украинской армии перед знакомством с российскими авиационными бомбами.
2 апреля, 03:30"Не успеют даже сбежать": эксперт рассказал, как ФАБ-3000 поможет брать штурмом мощные укрепления ВСУФАБ-3000 будут использоваться там, где установлен сильный РЭБ или очень мощные сооружения. Сочетание таких бомбардировок и штурмовых действий станет эффективным инструментом, который позволит двигаться бойцам через застройку. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев