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Оружие, от которого не спастись: эксперт о том, почему ВСУ нужно вызвать "Волгу" до знакомства с ФАБ-3000

Оружие, от которого не спастись: эксперт о том, почему ВСУ нужно вызвать "Волгу" до знакомства с ФАБ-3000 - 08.04.2024 Украина.ру

Оружие, от которого не спастись: эксперт о том, почему ВСУ нужно вызвать "Волгу" до знакомства с ФАБ-3000

Авиабомбу ФАБ-500 может поднять почти любой из самолетов ВКС РФ. Более мощные ФАБ-1500, ФАБ-3000 и ФАБ-9000 могут поднять только стратегические бомбардировщики. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов

2024-04-08T05:10

2024-04-08T05:10

2024-04-08T05:10

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На военных складах в России ФАБ-500 очень много еще с советских времен. Их запасы огромные, поэтому эти авиабомбы применяют чаще других. Модуль планирования для них работает на дальность в 70 километров, рассказал эксперт.При этом мощную ФАБ-3000 даже не всегда нужно применять. Целью для такого мощного боеприпаса служит заранее разведанный серьезный объект противника, который очень хорошо скрыт, отметил военный.Но ФАБ-3000 нанесет ВСУ огромный психологический ущерб. Все живая сила противника, находящаяся в радиусе 5 километров просто "перестанет быть солдатом", отметил специалистПоэтому у противника может быть только два положения рук. Либо он поднимет их вверх, либо должен взять рацию и вызвать "Волгу". ФАБ-3000 - это оружие, от которого не спастись, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Роман Насонов: Россия забросает ВСУ "кубиками" и раздавит "Слоном", а потом переловит в сумских лесах читайте на сайте Украина.

https://ukraina.ru/20240407/1054339665.html

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новости, россия, украина, авиабомбы, сво, вкс, вс рф, вооружение, всу, бомбардировщик, самолет