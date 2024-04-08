Оружие, от которого не спастись: эксперт о том, почему ВСУ нужно вызвать "Волгу" до знакомства с ФАБ-3000
© LIBKOS
© LIBKOS
Авиабомбу ФАБ-500 может поднять почти любой из самолетов ВКС РФ. Более мощные ФАБ-1500, ФАБ-3000 и ФАБ-9000 могут поднять только стратегические бомбардировщики. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
На военных складах в России ФАБ-500 очень много еще с советских времен. Их запасы огромные, поэтому эти авиабомбы применяют чаще других. Модуль планирования для них работает на дальность в 70 километров, рассказал эксперт.
При этом мощную ФАБ-3000 даже не всегда нужно применять. Целью для такого мощного боеприпаса служит заранее разведанный серьезный объект противника, который очень хорошо скрыт, отметил военный.
"ФАБ-500 может без труда поднять почти любой из наших самолетов. Бывало, что за сутки мы осуществляли атаки одновременно 20 самолетами. А вот ФАБ-1500, ФАБ-3000 и ФАБ-9000 могут поднять только "стратеги", - отметил Насонов.
Но ФАБ-3000 нанесет ВСУ огромный психологический ущерб. Все живая сила противника, находящаяся в радиусе 5 километров просто "перестанет быть солдатом", отметил специалист
Поэтому у противника может быть только два положения рук. Либо он поднимет их вверх, либо должен взять рацию и вызвать "Волгу". ФАБ-3000 - это оружие, от которого не спастись, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Роман Насонов: Россия забросает ВСУ "кубиками" и раздавит "Слоном", а потом переловит в сумских лесах читайте на сайте Украина.