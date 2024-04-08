Оружие, от которого не спастись: эксперт о том, почему ВСУ нужно вызвать "Волгу" до знакомства с ФАБ-3000 - 08.04.2024 Украина.ру
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Оружие, от которого не спастись: эксперт о том, почему ВСУ нужно вызвать "Волгу" до знакомства с ФАБ-3000
Оружие, от которого не спастись: эксперт о том, почему ВСУ нужно вызвать "Волгу" до знакомства с ФАБ-3000 - 08.04.2024 Украина.ру
Оружие, от которого не спастись: эксперт о том, почему ВСУ нужно вызвать "Волгу" до знакомства с ФАБ-3000
Авиабомбу ФАБ-500 может поднять почти любой из самолетов ВКС РФ. Более мощные ФАБ-1500, ФАБ-3000 и ФАБ-9000 могут поднять только стратегические бомбардировщики. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
2024-04-08T05:10
2024-04-08T05:10
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На военных складах в России ФАБ-500 очень много еще с советских времен. Их запасы огромные, поэтому эти авиабомбы применяют чаще других. Модуль планирования для них работает на дальность в 70 километров, рассказал эксперт.При этом мощную ФАБ-3000 даже не всегда нужно применять. Целью для такого мощного боеприпаса служит заранее разведанный серьезный объект противника, который очень хорошо скрыт, отметил военный.Но ФАБ-3000 нанесет ВСУ огромный психологический ущерб. Все живая сила противника, находящаяся в радиусе 5 километров просто "перестанет быть солдатом", отметил специалистПоэтому у противника может быть только два положения рук. Либо он поднимет их вверх, либо должен взять рацию и вызвать "Волгу". ФАБ-3000 - это оружие, от которого не спастись, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Роман Насонов: Россия забросает ВСУ "кубиками" и раздавит "Слоном", а потом переловит в сумских лесах читайте на сайте Украина.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, авиабомбы, сво, вкс, вс рф, вооружение, всу, бомбардировщик, самолет
Новости, Россия, Украина, авиабомбы, СВО, ВКС, ВС РФ, вооружение, ВСУ, бомбардировщик, самолет

Оружие, от которого не спастись: эксперт о том, почему ВСУ нужно вызвать "Волгу" до знакомства с ФАБ-3000

05:10 08.04.2024
 
© LIBKOS
© LIBKOS
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Авиабомбу ФАБ-500 может поднять почти любой из самолетов ВКС РФ. Более мощные ФАБ-1500, ФАБ-3000 и ФАБ-9000 могут поднять только стратегические бомбардировщики. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
На военных складах в России ФАБ-500 очень много еще с советских времен. Их запасы огромные, поэтому эти авиабомбы применяют чаще других. Модуль планирования для них работает на дальность в 70 километров, рассказал эксперт.
При этом мощную ФАБ-3000 даже не всегда нужно применять. Целью для такого мощного боеприпаса служит заранее разведанный серьезный объект противника, который очень хорошо скрыт, отметил военный.
"ФАБ-500 может без труда поднять почти любой из наших самолетов. Бывало, что за сутки мы осуществляли атаки одновременно 20 самолетами. А вот ФАБ-1500, ФАБ-3000 и ФАБ-9000 могут поднять только "стратеги", - отметил Насонов.
Но ФАБ-3000 нанесет ВСУ огромный психологический ущерб. Все живая сила противника, находящаяся в радиусе 5 километров просто "перестанет быть солдатом", отметил специалист
Поэтому у противника может быть только два положения рук. Либо он поднимет их вверх, либо должен взять рацию и вызвать "Волгу". ФАБ-3000 - это оружие, от которого не спастись, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Роман Насонов: Россия забросает ВСУ "кубиками" и раздавит "Слоном", а потом переловит в сумских лесах читайте на сайте Украина.
Андрей Кортунов интервью - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
Вчера, 12:04
Трамп может переключиться с Украины и России на Китай. Андрей Кортунов о возможном президенте СШААмериканская политика носит двухпартийный характер и определяется не только президентом. Большую роль играет и Конгресс США и те чиновники, которых называют глубинным государством.
 
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