https://ukraina.ru/20240408/1054387269.html

Ставка по Харькову. Итоги 8 апреля на Украине

Ставка по Харькову. Итоги 8 апреля на Украине - 08.04.2024 Украина.ру

Ставка по Харькову. Итоги 8 апреля на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провёл заседание Ставки верховного главнокомандующего по поводу ситуации в Харькове

2024-04-08T18:45

2024-04-08T18:45

2024-04-08T18:45

эксклюзив

хроники

харьков

вооруженные силы украины

офис президента

владимир зеленский

украина

россия

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О том, что обсуждалось на Ставке, Зеленский сообщил в своём телеграм-канале."Провёл Ставку. Основной вопрос — Харьков, защита города от российских ударов и возможность укрепить наши ПВО и РЭБ на Харьковщине. Доклады военных касательно физической защиты объектов энергетики и касательно результативности сбивания дронов и ракет. Будут отдельные задания для наших дипломатов касательно работы с партнёрами ради новых систем ПВО для Украины", - сообщил Зеленский.Он также заявил, что благодаре всем, кто на центральном уровне и в самом Харькове, а также в Харьковской области "максимально активно работает, чтобы восстановить для людей возможность нормально жить"."Главком Александр Сырский представил информацию о ситуации на основных боевых направлениях. Держим позиции. Главное сейчас — эффективная логистика. Разведка и специальные службы работают над новыми шагами для уменьшения российского потенциала войны", - отметил Зеленским.В последней фразе может содержаться намёк на удары вглубь России, в том числе и по НПЗ, что, согласно сообщениям американских СМИ, вызывало неудовольствие руководства США.Также Зеленский сообщил о совещании по Харькову с представителями украинского правительства."Совещание по ситуации в Харькове. Глава правительства, первая вице-премьер-министр, министр энергетики, министр финансов. Команда Офиса президента. Ключевое — мероприятия по поддержке харьковчан", - рассказал президент Украины.По его словам, ему представили сроки, когда энергетические дефициты в Харькове уменьшат. Также Зеленский сообщил, что правительство готовит мероприятия экономической поддержки для Харькова и области."Предложения региональной поддержки — того, что каждая область, каждая община Украины может сделать, чтобы поддержать тех, кому сложнее всего", - отметил Зеленский.По его словам, главнее всего — не дать России достичь её целей.Ранее, в недельной сводке за 1-7 апреля проект "Рыбарь" рассказал о том, какие именно цели поражались в Харькове."На протяжении всей недели ВС РФ продолжали наносить удары по объектам противника в нескольких регионах т.н. Украины. В Харькове попадания пришлись по складу боеприпасов и двум пусковым установкам РСЗО "Ураган". Кроме того, вновь была поражена Змиевская ТЭС — одна из основных генерирующих станций в Харьковской области. В результате попадания по объекту без света остались свыше полумиллиона абонентов, а в регионе были введены новые графики аварийных отключений", - указывалось в сводке.Самым ярким случаем стало уничтожение именно пусковых установок РСЗО "Ураган". Видео с ними появилось 6 апреля. Что примечательно, сняли видео сами украинцы."Было две установки РСЗО "Ураган" (украинская модификация - "Буревий"), одна натурально испарилась от взрыва БК. И да, это посреди города. Чего ни разу не наблюдалось при работе нашей арты из под Белгорода и других крупных городов, посреди жилых домов русская армия, свои установки не прячет, в отличие от ВСУ... Так что граждане Украины, вот вам и пища для размышлений, кто для вас на самом деле оккупант и людолов", - прокомментировал видео бывший замглавы администрации Бердянска, инженер и ракетостроитель Алексей Васильев.Спустя некоторое время вышло видео с мэром Харькова Игорем Тереховым."Это был не "Шахед" ("Герань" - Ред.), это были ракеты. Мы сейчас работаем, но говорят, что это были С-300 две ракеты и были очень мощные взрывы ночью", - заявил Терехов.Он также рассказал о повреждении инфраструктуры. При этом Терехов находился на месте, откуда ранее РСЗО обстреливали Белгород. Сами сгоревшие установки не показали."И вот ещё более наглядное подтверждение как врут украинские пропагандисты. Стоит, **ыт в глаза сердобольные слова, а вторую часть ракурса с разбитой РСЗО тупо не показывают своим ракушкам", - прокомментировал заявление Терехова Васильев.Он также привёл мнение одного из его подписчиков, который пояснил, почему акцент делается на С-300."Потому что бандеровцы пытаются пулять своими просроченными, гнилыми С-300 по ракетам РФ. Просроченные С-300 регулярно падают недалеко от точки запуска, попадая дома с мирняком. Поэтому надо все эти попадания по мирняку списать на РФ. Ну и нехитрый манипулятивный прием - как можно чаще упоминать про якобы "российские" С-300, что бы в массовом украинском сознании закрепилось "С-300 = орки"", - указывал подписчик.Основатель бригады "Восток" Александр Ходаковский также обратил внимание на манипуляции украинской стороны."Важно! Украинские ресурсы выложили у себя работу "безжалостных орков" по "мирным кварталам" Харькова, но не позаботились о том, чтобы убрать все следы, и во втором сюжете эти следы - остов РСЗО "Ураган", которая обстреливала Белгород - попали в кадр. Наши ребята предоставили исходник своей работы, где чётко видно, что велось поражение только выявленных военных целей, которых на кадрах мы наблюдаем две - вторая просто испарилась от прямого попадания. ВВС тоже подключилось к вражеской дезинформации, лишний раз демонстрируя свою "объективность"", - отметил Ходаковский, разместив соответствующее видео.Харьков — один из крупнейших научно-промышленных центров Украины, первая столица советской Украины.В конце февраля на Украине уже заговорили о высоких шансах потерять этот город."Авдеевка - это первый шаг, как будет выглядеть Украина, потому что после Авдеевки будет Купянск, и, к сожалению, следующий - Харьков", - заявила 25 февраля в интервью СМИ, выполняющему функцию иноагента Deutsche Welle, депутат Верховной Рады Александра Устинова.Она напомнила, что Харьков - второй по величине город Украины."И мы понимаем, что если мы потеряем Купянск, который является большим железнодорожным узлом, также, к сожалению, у нас будут очень высокие шансы потерять Харьков", - объяснила Устинова.По оценкам депутата, шансы на потерю города возрастают ввиду нехватки у ВСУ боеприпасов, дальнобойных орудий и неопределённости с поставками F-16.Уже 8 апреля популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" сообщил, что в поисках боеприпасов Украина добралась до Африки."Наш источник в ОП рассказал, что Украина вынуждена активно закупать советские боеприпасы на черном рынке, в первую очередь в африканских странах. Мы начали активно использовать схему зерно за оружие, когда из портов Одессы уходят загруженные коробки продовольствием, а возвращаются с военной техникой и БК", - указывалось в публикации канала.До этого Зеленский неоднократно призвал Запад поставить Украине вооружение и боеприпасы.

https://ukraina.ru/20240408/1054373539.html

https://ukraina.ru/20240408/1054367934.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, харьков, вооруженные силы украины, офис президента, владимир зеленский, украина, россия