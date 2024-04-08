Ставка по Харькову. Итоги 8 апреля на Украине - 08.04.2024 Украина.ру
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Ставка по Харькову. Итоги 8 апреля на Украине
Ставка по Харькову. Итоги 8 апреля на Украине - 08.04.2024 Украина.ру
Ставка по Харькову. Итоги 8 апреля на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский провёл заседание Ставки верховного главнокомандующего по поводу ситуации в Харькове
2024-04-08T18:45
2024-04-08T18:45
эксклюзив
хроники
харьков
вооруженные силы украины
офис президента
владимир зеленский
украина
россия
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О том, что обсуждалось на Ставке, Зеленский сообщил в своём телеграм-канале."Провёл Ставку. Основной вопрос — Харьков, защита города от российских ударов и возможность укрепить наши ПВО и РЭБ на Харьковщине. Доклады военных касательно физической защиты объектов энергетики и касательно результативности сбивания дронов и ракет. Будут отдельные задания для наших дипломатов касательно работы с партнёрами ради новых систем ПВО для Украины", - сообщил Зеленский.Он также заявил, что благодаре всем, кто на центральном уровне и в самом Харькове, а также в Харьковской области "максимально активно работает, чтобы восстановить для людей возможность нормально жить"."Главком Александр Сырский представил информацию о ситуации на основных боевых направлениях. Держим позиции. Главное сейчас — эффективная логистика. Разведка и специальные службы работают над новыми шагами для уменьшения российского потенциала войны", - отметил Зеленским.В последней фразе может содержаться намёк на удары вглубь России, в том числе и по НПЗ, что, согласно сообщениям американских СМИ, вызывало неудовольствие руководства США.Также Зеленский сообщил о совещании по Харькову с представителями украинского правительства."Совещание по ситуации в Харькове. Глава правительства, первая вице-премьер-министр, министр энергетики, министр финансов. Команда Офиса президента. Ключевое — мероприятия по поддержке харьковчан", - рассказал президент Украины.По его словам, ему представили сроки, когда энергетические дефициты в Харькове уменьшат. Также Зеленский сообщил, что правительство готовит мероприятия экономической поддержки для Харькова и области."Предложения региональной поддержки — того, что каждая область, каждая община Украины может сделать, чтобы поддержать тех, кому сложнее всего", - отметил Зеленский.По его словам, главнее всего — не дать России достичь её целей.Ранее, в недельной сводке за 1-7 апреля проект "Рыбарь" рассказал о том, какие именно цели поражались в Харькове."На протяжении всей недели ВС РФ продолжали наносить удары по объектам противника в нескольких регионах т.н. Украины. В Харькове попадания пришлись по складу боеприпасов и двум пусковым установкам РСЗО "Ураган". Кроме того, вновь была поражена Змиевская ТЭС — одна из основных генерирующих станций в Харьковской области. В результате попадания по объекту без света остались свыше полумиллиона абонентов, а в регионе были введены новые графики аварийных отключений", - указывалось в сводке.Самым ярким случаем стало уничтожение именно пусковых установок РСЗО "Ураган". Видео с ними появилось 6 апреля. Что примечательно, сняли видео сами украинцы."Было две установки РСЗО "Ураган" (украинская модификация - "Буревий"), одна натурально испарилась от взрыва БК. И да, это посреди города. Чего ни разу не наблюдалось при работе нашей арты из под Белгорода и других крупных городов, посреди жилых домов русская армия, свои установки не прячет, в отличие от ВСУ... Так что граждане Украины, вот вам и пища для размышлений, кто для вас на самом деле оккупант и людолов", - прокомментировал видео бывший замглавы администрации Бердянска, инженер и ракетостроитель Алексей Васильев.Спустя некоторое время вышло видео с мэром Харькова Игорем Тереховым."Это был не "Шахед" ("Герань" - Ред.), это были ракеты. Мы сейчас работаем, но говорят, что это были С-300 две ракеты и были очень мощные взрывы ночью", - заявил Терехов.Он также рассказал о повреждении инфраструктуры. При этом Терехов находился на месте, откуда ранее РСЗО обстреливали Белгород. Сами сгоревшие установки не показали."И вот ещё более наглядное подтверждение как врут украинские пропагандисты. Стоит, **ыт в глаза сердобольные слова, а вторую часть ракурса с разбитой РСЗО тупо не показывают своим ракушкам", - прокомментировал заявление Терехова Васильев.Он также привёл мнение одного из его подписчиков, который пояснил, почему акцент делается на С-300."Потому что бандеровцы пытаются пулять своими просроченными, гнилыми С-300 по ракетам РФ. Просроченные С-300 регулярно падают недалеко от точки запуска, попадая дома с мирняком. Поэтому надо все эти попадания по мирняку списать на РФ. Ну и нехитрый манипулятивный прием - как можно чаще упоминать про якобы "российские" С-300, что бы в массовом украинском сознании закрепилось "С-300 = орки"", - указывал подписчик.Основатель бригады "Восток" Александр Ходаковский также обратил внимание на манипуляции украинской стороны."Важно! Украинские ресурсы выложили у себя работу "безжалостных орков" по "мирным кварталам" Харькова, но не позаботились о том, чтобы убрать все следы, и во втором сюжете эти следы - остов РСЗО "Ураган", которая обстреливала Белгород - попали в кадр. Наши ребята предоставили исходник своей работы, где чётко видно, что велось поражение только выявленных военных целей, которых на кадрах мы наблюдаем две - вторая просто испарилась от прямого попадания. ВВС тоже подключилось к вражеской дезинформации, лишний раз демонстрируя свою "объективность"", - отметил Ходаковский, разместив соответствующее видео.Харьков — один из крупнейших научно-промышленных центров Украины, первая столица советской Украины.В конце февраля на Украине уже заговорили о высоких шансах потерять этот город."Авдеевка - это первый шаг, как будет выглядеть Украина, потому что после Авдеевки будет Купянск, и, к сожалению, следующий - Харьков", - заявила 25 февраля в интервью СМИ, выполняющему функцию иноагента Deutsche Welle, депутат Верховной Рады Александра Устинова.Она напомнила, что Харьков - второй по величине город Украины."И мы понимаем, что если мы потеряем Купянск, который является большим железнодорожным узлом, также, к сожалению, у нас будут очень высокие шансы потерять Харьков", - объяснила Устинова.По оценкам депутата, шансы на потерю города возрастают ввиду нехватки у ВСУ боеприпасов, дальнобойных орудий и неопределённости с поставками F-16.Уже 8 апреля популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" сообщил, что в поисках боеприпасов Украина добралась до Африки."Наш источник в ОП рассказал, что Украина вынуждена активно закупать советские боеприпасы на черном рынке, в первую очередь в африканских странах. Мы начали активно использовать схему зерно за оружие, когда из портов Одессы уходят загруженные коробки продовольствием, а возвращаются с военной техникой и БК", - указывалось в публикации канала.До этого Зеленский неоднократно призвал Запад поставить Украине вооружение и боеприпасы.
https://ukraina.ru/20240408/1054373539.html
https://ukraina.ru/20240408/1054367934.html
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Егор Леев
Егор Леев
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Украина.ру
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5
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, харьков, вооруженные силы украины, офис президента, владимир зеленский, украина, россия
Эксклюзив, Хроники, Харьков, Вооруженные силы Украины, Офис президента, Владимир Зеленский, Украина, Россия

Ставка по Харькову. Итоги 8 апреля на Украине

18:45 08.04.2024
 
© Фото : Zelenskiy / Official / TelegramХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© Фото : Zelenskiy / Official / Telegram
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Президент Украины Владимир Зеленский провёл заседание Ставки верховного главнокомандующего по поводу ситуации в Харькове
О том, что обсуждалось на Ставке, Зеленский сообщил в своём телеграм-канале.
"Провёл Ставку. Основной вопрос — Харьков, защита города от российских ударов и возможность укрепить наши ПВО и РЭБ на Харьковщине. Доклады военных касательно физической защиты объектов энергетики и касательно результативности сбивания дронов и ракет. Будут отдельные задания для наших дипломатов касательно работы с партнёрами ради новых систем ПВО для Украины", - сообщил Зеленский.
Он также заявил, что благодаре всем, кто на центральном уровне и в самом Харькове, а также в Харьковской области "максимально активно работает, чтобы восстановить для людей возможность нормально жить".
"Главком Александр Сырский представил информацию о ситуации на основных боевых направлениях. Держим позиции. Главное сейчас — эффективная логистика. Разведка и специальные службы работают над новыми шагами для уменьшения российского потенциала войны", - отметил Зеленским.
В последней фразе может содержаться намёк на удары вглубь России, в том числе и по НПЗ, что, согласно сообщениям американских СМИ, вызывало неудовольствие руководства США.
Также Зеленский сообщил о совещании по Харькову с представителями украинского правительства.
"Совещание по ситуации в Харькове. Глава правительства, первая вице-премьер-министр, министр энергетики, министр финансов. Команда Офиса президента. Ключевое — мероприятия по поддержке харьковчан", - рассказал президент Украины.
По его словам, ему представили сроки, когда энергетические дефициты в Харькове уменьшат. Также Зеленский сообщил, что правительство готовит мероприятия экономической поддержки для Харькова и области.
"Предложения региональной поддержки — того, что каждая область, каждая община Украины может сделать, чтобы поддержать тех, кому сложнее всего", - отметил Зеленский.
По его словам, главнее всего — не дать России достичь её целей.
Ранее, в недельной сводке за 1-7 апреля проект "Рыбарь" рассказал о том, какие именно цели поражались в Харькове.
"На протяжении всей недели ВС РФ продолжали наносить удары по объектам противника в нескольких регионах т.н. Украины. В Харькове попадания пришлись по складу боеприпасов и двум пусковым установкам РСЗО "Ураган". Кроме того, вновь была поражена Змиевская ТЭС — одна из основных генерирующих станций в Харьковской области. В результате попадания по объекту без света остались свыше полумиллиона абонентов, а в регионе были введены новые графики аварийных отключений", - указывалось в сводке.
13:06
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Самым ярким случаем стало уничтожение именно пусковых установок РСЗО "Ураган". Видео с ними появилось 6 апреля. Что примечательно, сняли видео сами украинцы.
"Было две установки РСЗО "Ураган" (украинская модификация - "Буревий"), одна натурально испарилась от взрыва БК. И да, это посреди города. Чего ни разу не наблюдалось при работе нашей арты из под Белгорода и других крупных городов, посреди жилых домов русская армия, свои установки не прячет, в отличие от ВСУ... Так что граждане Украины, вот вам и пища для размышлений, кто для вас на самом деле оккупант и людолов", - прокомментировал видео бывший замглавы администрации Бердянска, инженер и ракетостроитель Алексей Васильев.
Спустя некоторое время вышло видео с мэром Харькова Игорем Тереховым.
"Это был не "Шахед" ("Герань" - Ред.), это были ракеты. Мы сейчас работаем, но говорят, что это были С-300 две ракеты и были очень мощные взрывы ночью", - заявил Терехов.
Он также рассказал о повреждении инфраструктуры. При этом Терехов находился на месте, откуда ранее РСЗО обстреливали Белгород. Сами сгоревшие установки не показали.
"И вот ещё более наглядное подтверждение как врут украинские пропагандисты. Стоит, **ыт в глаза сердобольные слова, а вторую часть ракурса с разбитой РСЗО тупо не показывают своим ракушкам", - прокомментировал заявление Терехова Васильев.
Он также привёл мнение одного из его подписчиков, который пояснил, почему акцент делается на С-300.
"Потому что бандеровцы пытаются пулять своими просроченными, гнилыми С-300 по ракетам РФ. Просроченные С-300 регулярно падают недалеко от точки запуска, попадая дома с мирняком. Поэтому надо все эти попадания по мирняку списать на РФ. Ну и нехитрый манипулятивный прием - как можно чаще упоминать про якобы "российские" С-300, что бы в массовом украинском сознании закрепилось "С-300 = орки"", - указывал подписчик.
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Основатель бригады "Восток" Александр Ходаковский также обратил внимание на манипуляции украинской стороны.
"Важно! Украинские ресурсы выложили у себя работу "безжалостных орков" по "мирным кварталам" Харькова, но не позаботились о том, чтобы убрать все следы, и во втором сюжете эти следы - остов РСЗО "Ураган", которая обстреливала Белгород - попали в кадр. Наши ребята предоставили исходник своей работы, где чётко видно, что велось поражение только выявленных военных целей, которых на кадрах мы наблюдаем две - вторая просто испарилась от прямого попадания. ВВС тоже подключилось к вражеской дезинформации, лишний раз демонстрируя свою "объективность"", - отметил Ходаковский, разместив соответствующее видео.
Харьков — один из крупнейших научно-промышленных центров Украины, первая столица советской Украины.
В конце февраля на Украине уже заговорили о высоких шансах потерять этот город.
"Авдеевка - это первый шаг, как будет выглядеть Украина, потому что после Авдеевки будет Купянск, и, к сожалению, следующий - Харьков", - заявила 25 февраля в интервью СМИ, выполняющему функцию иноагента Deutsche Welle, депутат Верховной Рады Александра Устинова.
Она напомнила, что Харьков - второй по величине город Украины.
"И мы понимаем, что если мы потеряем Купянск, который является большим железнодорожным узлом, также, к сожалению, у нас будут очень высокие шансы потерять Харьков", - объяснила Устинова.
По оценкам депутата, шансы на потерю города возрастают ввиду нехватки у ВСУ боеприпасов, дальнобойных орудий и неопределённости с поставками F-16.
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Уже 8 апреля популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" сообщил, что в поисках боеприпасов Украина добралась до Африки.
"Наш источник в ОП рассказал, что Украина вынуждена активно закупать советские боеприпасы на черном рынке, в первую очередь в африканских странах. Мы начали активно использовать схему зерно за оружие, когда из портов Одессы уходят загруженные коробки продовольствием, а возвращаются с военной техникой и БК", - указывалось в публикации канала.
До этого Зеленский неоднократно призвал Запад поставить Украине вооружение и боеприпасы.
 
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