https://ukraina.ru/20240408/1054375974.html

Андрей Грозин: США "склоняют к сожительству" Среднюю Азию, но она всё равно никуда не уйдёт от России

Андрей Грозин: США "склоняют к сожительству" Среднюю Азию, но она всё равно никуда не уйдёт от России - 08.04.2024 Украина.ру

Андрей Грозин: США "склоняют к сожительству" Среднюю Азию, но она всё равно никуда не уйдёт от России

Отказ от обслуживания карты "Мир" наносит больше вреда гражданам Киргизии, которые находятся на трудовой миграции в России. Большая часть из них заняты в торговых центрах и крупных автокомпаниях, и они получают белую зарплату на зарплатную карту "Мир"

2024-04-08T14:46

2024-04-08T14:46

2024-04-08T14:46

интервью

россия

средняя азия

киргизия

мир

казахстан

узбекистан

экономика

мигранты

запад

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/10/1037740917_39:10:868:476_1920x0_80_0_0_d4a9b28dea8b48f304095e31c705faaa.jpg

Раньше они приезжали домой и снимали с этой карты деньги в любом банке, который ее обслуживал. Теперь это невозможно, считает руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее стало известно, что Киргизия отказалась от использования российских карт "Мир", зато переводы от мигрантов из России будет принимать в прежнем режиме. Кроме того, денежные переводы из России в Казахстан стали обрабатываться с задержками в две-три недели. Крупнейший в республике Halyk Bank вовсе отказался работать с Россией. Таким образом местные кредитные организации защищаются от вторичных санкций.- Андрей Валентинович, мы можем потерпеть эти неприятные для нас шаги ради стабильности в нашем мягком подбрюшье? Или это уже серьезно?- Ничего в этом серьезного я не вижу. Идет не такой быстрый, как бы нам хотелось, процесс выстраивания новых систем взаимных платежей, которые не контролировались бы внешними процессинговыми центрами.Когда та же Киргизия на заре своей независимости входила в мировое экономическое пространство, она передала свою внешнюю финансовую логистику иностранцам. Сейчас этот центр валютных пересчетов между Бишкеком и остальным миром контролирует какая-то прибалтийская компания. Собственно, именно по их инициативе началась вся эта канитель с обслуживанием "Мира".Они сказали, что поскольку они соблюдают санкционный режим, то вырубают валютные переходы с использованием карты. А Бишкек пошел по пути наименьшего сопротивления и ввел ограничение на обслуживание "Мира" всеми банками.А теперь посмотрите на ситуацию, которая была еще полгода назад в том же финансовом секторе Киргизии. Из 22 банков республики (они почти все частные) "Мир" не обслуживала треть из них. Это были частные решения отдельных руководителей отдельных финансовых структур. То есть тенденция была ясна сразу после отключения России от SWIFT. Отдельные казахстанские банки пошли по пути отказу от обслуживания "Мира". В Армении начались копошения на эту же тему. То же самое касается Узбекистана.Я последний раз был в Самарканде в октябре. Уже тогда там "Мир" не обслуживался. Надо было ехать или с валютой, или с рублями. Причем продавать рубли было выгоднее, чем доллары.А отказ от обслуживания карты "Мир" наносит больше вреда гражданам Киргизии, которые находятся на трудовой миграции в России. Большая часть из них заняты в торговых центрах и крупных автокомпаниях, и они получают белую зарплату на зарплатную карту "Мир". Раньше они приезжали домой и снимали с этой карты деньги в любом банке, который ее обслуживал. Теперь это невозможно.Если говорить о рядовых российских гражданах, то определенные проблемы возникнут лишь у туристов, которые приезжают на Иссык-Куль. Релоканты, которые сбежали в республику после объявления частичной мобилизации, "Миром" не пользуются.У бизнеса проблемы будут. Но речь идет о межбанковских пересчетах между крупными финансовыми компаниями при заключении сделок по экспорту/импорту. На "Мир" они не опираются. "Мир" - это платежная карта для физлица. Все остальное – побочное явление от использования финансового механизма.А все возмущения российских СМИ по поводу этой новости основаны на эмоциональном факторе. "Мы их кормим, а они нам плюют в лицо". У нас сразу же начались призывы перестать поставлять Киргизии дешевый бензин и выслать всех трудовых мигрантов. Именно такой реакции и добивались те, кто вводил эти рестрикции против Москвы и Бишкека. И они прекрасно сработали.Хотя наши радикалы почему-то не говорят, что те же самые киргизские власти, несмотря на жесткое давление Запада, все-таки приняли свои законы об иностранных агентах. Теперь у разнообразных западных грантоедов, для которых Киргизия была опорной базой во всей Центральной Азии, будут большие проблемы. Такой вольности как раньше уже не будет. Именно с этим связан вой на болотах по поводу удушения гражданской активности в стране.Понятно, что Садыр Жапаров и киргизская власть делают это не из большой любви к России. Они делают это для себя. Потому что этот механизм параллельного давления на власть в республике несколько раз показал свою эффективность и приводил к смене руководства. Он нынешнему правительству Киргизии совершенно не нужен.И переписка Жапарова с Энтони Блинкеном, где президент Киргизии призвал США не вмешиваться во внутренние дела республики, почему-то прошла мимо наших критиков. Здесь читаем, здесь не читаем, тут рыбу заворачиваем.- Я не собирался сделать так, чтобы вы начали грозить Киргизии всякими карами. Но в наших интервью до СВО вы гораздо жестче высказывались по поводу политики стран Средней Азии в отношении России. Что-то поменялось в лучшую сторону?- Они действуют исходя из собственных интересов. И когда принимают закон об иностранных агентах, и когда идут на поводу у Запада в части ограничений российских карт. Они лавируют. Это участь всех лимитрофов и недогосударств, которые образовались на обломках Советского Союза. Тот же Казахстан принял массу документов, которые говорят о стратегическом партнерстве с Россией. Но они нам никакие не союзники. То же самое касается Армении. Нет у нас с Ереваном никаких особых партнерств. Да и с Белоруссией у нас отношения до 2020 года были разные.Потому что национальные элиты этих стран реализуют элитные и государственные интересы так, как они их понимают.Киргизия в данном конкретном случае просто выводит себя из-под давления Запада. Акылбек Жапаров (премьер-министр и однофамилец президента) уже сказал, что в ближайшее время у него состоится несколько встреч с западными партнерами, на которых он донесет до них мысль о том, что для Бишкека надо сделать исключения, поскольку у него с Россией особый уровень экономического сотрудничество, а эти санкции губительно скажутся на экономике страны. Хотя Запад их вводит именно потому, что они разрушительны для киргизской экономики. Чтобы через Киргизию создать проблемы России.Кроме того, лавирование между основными центрами силы – основа внешней политики Киргизии, Казахстана и Узбекистана. Это началось в 1991 году, когда им на голову свалился суверенитет. Сначала они лавировали между русскими и Западом. Тогда казалось, что России в Средней Азии скоро не будет совсем. Но поскольку рвались экономические связи СССР, а среднеазиатские экономики от этого рушились, сами центральноазиаты старались затормозить уход России и сделать его как можно менее болезненным.Потом они лавировали между Западом, возвращающейся Россией и пришедшим в регион Китаем. Потом подтянулись турки и менее значимые игроки в регионе вроде Индии, Ирана, Южной Кореи и Японии. Евросоюз начал свои стратегии по сотрудничеству с Центральной Азией строчить как пишущая машинка. Они всех превзошли по числу этих документов. А Средняя Азия пытается лавировать между этими центрами силами, извлекая из этого выгоду для своего общества.Сейчас Казахстан побежал подписывать европейцам и американцам документы о поиске и возможной разработке редкоземельных металлов на своей территории. Это наглядная демонстрация того, что из международного хаоса, который возник в результате противостояния России и Китая с Западом, все приграничные страны стараются извлечь как можно больше выгод.А теперь посмотрите на товарооборот Казахстана и Киргизии с Россией. За последние два года он взлетел как ракета "Протон". Это последствия двойного экспорта. Невиданные для Бишкека показатели его экономического роста объясняются именно этим.Казахстан на словах не поддерживает СВО и солидаризируется с санкциями. Но они стали для Россией калиткой для поставки санкционных товаров. Просто Астана это делает не за красивые глаза. Она извлекает из своего калиточного положения очень хорошие материальные дивиденды.А любить нас они не обязаны. Это самостоятельные государства, которые должны проводить политику, исходя из собственных интересов. Вопрос в том, насколько она отвечает нашим интересам. Иногда отвечает, иногда не отвечает. Когда отвечает, мы хвалим того же Жапарова. "Смотрите, как он утер нос Антошке Блинкену". Но когда спустя неделю начинается канитель с "Миром", мы говорим, что Киргизия прогнулась под Америку и плюнула нам в лицо. Через неделю мы их опять похвалим. И так далее. Эти колебания будут регулярно происходить раз в месяц.- Можем ли мы удержать среднеазиатские республики в нашей орбите только за счет того, что они извлекают экономическую выгоду от нашего противостояния с Западом?- Они сами удерживаются в нашей орбите. Это же выгода не для отдельного бизнес-проекта, а для проекта, который контролируется родней министра. Это напрямую касается интересов любых властных элит. Выгоду получает не только абстрактный бюджет государства, но и конкретные люди.Особенно это заметно на казахстанском бизнесе, связанном со строительством новых логистических центров. Посмотрите на списки собственников транспортных компаний и на борьбу за преимущественные права на осуществление транспортных перевозок национальными транспортными компаниями во всей Центральной Азии.Транспорт и логистика интересны и российскому бизнесу. Это большие деньги и гигантские проекты. Во всей Центральной Азии идет трансформация транспортных и энергетических потоков. Поворот газовых потоков России с запада на юг и восток будет идти еще несколько десятилетий. Мы находимся только на начальной стадии этого проекта. Он приведет к изменению макроэкономики всего континента.Так что сами среднеазиаты готовы к тому, чтобы в этих проектах участвовать.Хотя на уровне риторики они постараются расширить интервал партнерства с Россией в политической и культурной сфере, чтобы сократить возможности влияния Москвы на их внутриэлитную ситуацию. То же самое касается возможности других государств влиять на их единоличное право распоряжаться ресурсами своих стран. Им одинаково не нравится давление Москвы, Пекина и Вашингтона.Идеальный пример этому – Туркмения с ее нейтралитетом и железным занавесом.Другое дело, что перестройка экономической карты Евразии размывает национальную автаркию. Да и давление Запада на страны Центральной Азии резко возросло. Посмотрите на количество поездок в регион американских и европейских политиков, которые произошли за последние два года. До СВО они так активно не приезжали к этим президентам и не склоняли их к "конструктивному поиску сотрудничества с западными странами" (сожительству), чтобы оторвать их от России и Китая.Местные элиты серьезно зависят и от России (объективные экономические связи), и от Запада (там квартиры, дети и любовницы). Пока этот баланс удается удержать. Приведу одну простую цифру. В 2023 году 90% всей казахстанской нефти были отправлены на экспорт через российскую территорию (Каспийский трубопроводный консорциум и порт Новороссийск). Да, они пытаются наладить срединный коридор через Каспий. Да, динамика развития товарных потоков через Азербайджан увеличивается. По, по самым оптимистичным оценкам, Казахстан может поставлять таким образом лишь 1/5 своей нефти от сегодняшних поставок через РФ. А это – основа их экспорта.Так что в краткосрочной и среднесрочной перспективе никуда они от нас не денутся. И если не случится форс-мажора, 10 лет таких качелей с многовекторностью Средней Азии нам обеспечены.- А если мы будем ужесточать миграционную политику, как это скажется на наших с ними отношениях в среднесрочной перспективе?- Снизится зависимость этих стран от российского рынка труда. Да, узбеков у нас больше всего. Но из-за величины экономики Узбекистана мигранты приносят в свой бюджет меньше 10% прибыли. Таджикистан и Киргизия гораздо сильнее зависят от нас (до 50% ВВП). Я уже не говорю про остальные экономические связи, которые также зависят от поставки их трудового ресурса на российский рынок (сервис, подготовка и образование, товарные потоки).Почему Россия до сих пор не ввела визовый режим со Средней Азии даже на период СВО? Дело же не в злой воле строительных магнатов, которые паутиной своего лоббизма опутали отдельные башни Кремля, чтобы затопить российские города бесплатной рабочей силой мигрантов. Все не так просто. России объективно не хватает трудового ресурса. А если мы хотим реализовать крупные проекты (строительство моста на Сахалин и восстановление новых регионов), потребность в мигрантах будет только расти. Если мы хотим, чтобы житель Тамбова поехал под Нижневартовск строить новый город, ему надо предложить в три раза больше, чем таджику.Это же не только российская проблема. Мировой рынок трудовых ресурсов испытывает серьезную деформацию. Посмотрите на прущую в Америку толпу с юга. Она же нужна не только демократам, чтобы расширить их будущий электорат. Это дешевая рабочая сила. Поэтому и республиканцы, если они победят на будущих выборах, не будут закрывать границу на железный засов. Да, поток снизится, но он все равно останется.Кстати, то же самое происходит в трудоизбыточных государствах. Например, в моем любимом Китае.В последний раз я там был два месяца назад. Мои китайские коллеги всерьез обсуждают вопрос о том, что на их страну распространяется "проклятие Юго-Восточной Азии", когда количество пожилых людей увеличивается, а количество трудоспособных снижается. "Зарплаты приходится повышать, за чашку риса гнуть спины никто не будет. Рентабельность экономики снижается". И Китай тоже в среднесрочной перспективе будет привлекать трудовые ресурсы извне.Та же Южная Корея уже этим занимается. Десятки тысяч узбеков уже пашут на конвейерах в Сеуле. Япония тоже об этом думает. Да, это не такие большие цифры, как потребляет Россия, но этот ресурс востребован.Кроме того, среди российских демографов нет единого мнения по поводу того, насколько хватит воспроизводящегося трудового ресурса. Да, сейчас он растет. Но вопрос в том, сколько этот рост еще продлится: до 2030 или до 2050 года. Потому что со временем увеличится доля городского населения. Люди станут позже вступать в брак и меньше рожать.Пока же России удается привязать Среднюю Азию к себе через трудовую миграцию. Мы в этом заинтересованы не только из-за экономики, но и из-за политики. Как только в Таджикистане возникают неприятные для Москвы векторы, в российских СМИ сразу же появляются разговоры, что надо выслать всех мигрантов и посмотреть, что будет со страной.Понятно, что это совпадение. Но это совпадение весьма симптоматичное.- Если я правильно понял ваши рассуждения, то исход СВО никак не повлияет на наши отношения со странами Средней Азии, потому что речь идет о долгосрочных процессах.- Да. То же самое восстановление Украины потребует от нас больших трудовых ресурсов. Тем более, что интенсивность боевых действий и степень разрушения городов никто пока спрогнозировать не может. У нас мало об этом говорят, но тот же Мариуполь восстанавливают не только коренные граждане РФ.Нам точно придется восстанавливать освобожденный Донбасс, Херсон и Запорожье. А, может быть, придется восстанавливать что-то еще, учитывая напряженность в районы Одессы и Харькова.

https://ukraina.ru/20201023/1029376988.html

https://ukraina.ru/20240404/1054292285.html

https://ukraina.ru/20240405/1054308825.html

https://ukraina.ru/20240403/1054266823.html

россия

средняя азия

киргизия

казахстан

узбекистан

запад

сша

китай

украина

харьков

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, средняя азия, киргизия, мир, казахстан, узбекистан, экономика, мигранты, запад, сша, китай, финансы, украина, санкции, харьков