https://ukraina.ru/20240408/1054373246.html
Пределы дипломатии. Почему Китаю будет крайне сложно договориться с США
Пределы дипломатии. Почему Китаю будет крайне сложно договориться с США - 08.04.2024 Украина.ру
Пределы дипломатии. Почему Китаю будет крайне сложно договориться с США
Министр финансов США Джанет Йеллен прибыла в Пекин на встречу с представителями китайского руководства. В основном проводила переговоры с премьер-министром Китайской Народной Республики Ли Цяном.
2024-04-08T13:20
2024-04-08T13:20
2024-04-08T13:20
эксклюзив
украина
китай
сша
джо байден
экономика
торговля
рынки
энтони блинкен
си цзиньпин
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При этом сообщается, что поездка министра финансов была согласована во время личного телефонного разговора президента США Джозефа Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, состоявшегося в канун китайского традиционного праздника поминовения усопших, который пришелся в этом году на 4 апреля.Разговор двух политиков затронул самые разные темы – например, проблему сепаратистского Тайваня, вопросы развития искусственного интеллекта и фентаниловую наркоэпидемию в США. Кроме того, глава Белого дома упирал на необходимость стабилизировать дипломатические отношения между двумя странами. Несмотря на то, что их, в первую очередь, подрывает агрессивная санкционная кампания против Китая со стороны Запада.Другим важным фоновым моментом визита Йеллен являются заявления американского государственного секретаря Энтони Блинкена.Как сообщает издание Financial Times, в ходе встречи с руководителями внешнеполитических ведомств стран Евросоюза и НАТО Блинкен сообщил, что Китай оказывает России весьма масштабную и разностороннюю помощь."Мы видим, как Китай поддерживает российскую военную экономику, поставляя оборудование двойного назначения, которое также используется в российской военной промышленности", – заявил после встречи с Блинкеным генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Хотя фактических доказательств подобного сотрудничества западной прессе, по обыкновению, не представили.Не исключено, что Йеллен могла озвучить в Китае очередные угрозы перейти к новой фазе торговой войны – в качестве попытки наказать Поднебесную за партнерские отношения с Москвой.Но дело в том, что проблемы отношений Пекина и Вашингтона на самом деле отнюдь не сводятся к украинской проблематике и являются носят куда более системный характер, чем об этом обычно принято говорить на дипломатических раутах.Две огромные страны остро конкурируют за рынки в целом ряде отраслей наукоемкого производства. Промышленные мощности восстановившегося после пандемии коронавируса Китая беспокоят Белый дом, потому что США и его союзники производят заметно меньше, сдавая прежние позиции китайским компаниям и теряя их у себя дома – в Америке и в Европе."США не поспевают за Китаем. Теперь приходится грозить санкциями – и требовать меньше всего выпускать. Джанет Йеллен просит Пекин начать большие переговоры о "перепроизводстве" китайской продукции, которая вытесняет американцев с мирового рынка.Особенно Вашингтон беспокоит доминирование Поднебесной в сфере электромобилей и солнечных панелей. Хотя без этого обещанный Байденом зелёный переход невозможен. Китайская BYD уже обошла Tesla по продажам электромобилей. И на китайские электрокары нынче приходится 60% рынка. С солнечными панелями всё ещё лучше – здесь доля Китая достигает 90%.Китайские электромобили уже заняли 25% европейского рынка. И они активно поджимают немецкий автопром", – пишет об этом в своём тг-канале эксперт Малек Дудаков.При этом Китай становится все более самодостаточным, и его былая привязка к американской экономике неуклонно снижается.В прошлом году товарооборот между КНР и США снизился сразу на 13%. Говоря простыми словами, это означает, что китайцы успешно сбывают свои товары за пределами Соединенных Штатов – например, в той же России, увеличившей товарооборот с Китаем до 240 миллиардов долларов.Заложенная когда-то Генри Киссинджером модель "Чаймерики", согласно которой КНР должен был представлять собой сборочный цех дешевых товаров для реализации в американских супермаркетах, полностью канула в небытие.Китайское руководство успешно реализует свою продукцию в странах Глобального Юга, которые демонстрируют сейчас бурный рост. И это выбивает из рук американцев их привычное оружие в виде торговых санкций.Не ясно, что может противопоставить этим реалиям Джанет Йеллен – кроме очередных обещаний ввести какие-но новые санкции. Возможно, в Вашингтоне пообещают усилить ограничения против высокотехнологичного сектора Китая. Но, как показала практика, Пекин купирует эту угрозу за счет ускоренной работы над производством собственных микропроцессоров новейшего поколения. А США никак не могут этом помешать – потому что Китай обладает реальным суверенитетом и готов общаться с визави только на равных, не уступая там, где это ему невыгодно.Развитие этих многосторонних проблем однажды может привести Китай и Америку к действительно крупному тектоническому столкновению, о чем предупреждает китаист Николай Вавилов.Причем, он тоже отмечает, что конфликтный потенциал двух стран заложен в неизбежной борьбе за внешние рынки:"Выбор у Китая невелик – либо стать мировым финансово-промышленным гегемоном вместо США, либо провалиться в состояние бесконечной Гражданской войны и распада образца 19-20 века. Максимально просто: Гражданская война произойдёт либо в Китае, либо в США.Китай, чтобы обеспечить рост экономики (просто: платить по кредиту за социальные блага процентами роста ВВП) должен производить больше, экспортировать больше и в конечном счете сменить США в роли господствующего валютного гегемона. Уже сейчас Китай – это лидер мирового производства и торговли. Но Китай, чтобы выжить – должен захватить промышленные рынки промышленных колоний США...Главная ошибка американцев и некоторых околокитайских наблюдателей заключалась в том, что они думали, что Китай будет оставаться вовлечен в мировое разделение труда и возьмёт на себя лишь часть производственной цепочки, в то время как норма прибыли будет оставаться в американской системе. Но Китай сразу поставил цель создать альтернативную мировую промышленно-финансовую систему", – считает эксперт.Независимость политических решений, которая вызывает такое раздражение в Госдепе и НАТО, как раз-таки свидетельствует о том, что КНР не намерена отступаться от защиты собственных национальных интересах в экономике и политике, которые, как всегда, тесно переплетены между собой.Об этом также свидетельствует тот факт, что Пекин разрабатывает собственные мирные инициативы по украинскому кризису, не обращая никакого внимания на позицию американцев и совершенно нереальные хотелки Владимира Зеленского.Причем страны Глобального Юга склонны поддерживать китайскую дипломатию больше, чем известные своим лицемерием инициативы США. В том числе потому, что они остро ощущают происходящие сегодня глобальные изменения.
https://ukraina.ru/20240405/1054322230.html
https://ukraina.ru/20240331/1054174665.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, украина, китай, сша, джо байден, экономика, торговля, рынки, энтони блинкен, си цзиньпин, пекин, нато, financial times, ес
Пределы дипломатии. Почему Китаю будет крайне сложно договориться с США
Министр финансов США Джанет Йеллен прибыла в Пекин на встречу с представителями китайского руководства. В основном проводила переговоры с премьер-министром Китайской Народной Республики Ли Цяном.
При этом сообщается, что поездка министра финансов была согласована во время личного телефонного разговора президента США Джозефа Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, состоявшегося в канун китайского традиционного праздника поминовения усопших, который пришелся в этом году на 4 апреля.
Разговор двух политиков затронул самые разные темы – например, проблему сепаратистского Тайваня, вопросы развития искусственного интеллекта и фентаниловую наркоэпидемию в США.
Кроме того, глава Белого дома упирал на необходимость стабилизировать дипломатические отношения между двумя странами. Несмотря на то, что их, в первую очередь, подрывает агрессивная санкционная кампания против Китая со стороны Запада.
Другим важным фоновым моментом визита Йеллен являются заявления американского государственного секретаря Энтони Блинкена.
Как сообщает издание Financial Times, в ходе встречи с руководителями внешнеполитических ведомств стран Евросоюза и НАТО Блинкен сообщил, что Китай оказывает России весьма масштабную и разностороннюю помощь.
"Мы видим, как Китай поддерживает российскую военную экономику, поставляя оборудование двойного назначения, которое также используется в российской военной промышленности", – заявил после встречи с Блинкеным генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Хотя фактических доказательств подобного сотрудничества западной прессе, по обыкновению, не представили.
Не исключено, что Йеллен могла озвучить в Китае очередные угрозы перейти к новой фазе торговой войны – в качестве попытки наказать Поднебесную за партнерские отношения с Москвой.
Но дело в том, что проблемы отношений Пекина и Вашингтона на самом деле отнюдь не сводятся к украинской проблематике и являются носят куда более системный характер, чем об этом обычно принято говорить на дипломатических раутах.
Две огромные страны остро конкурируют за рынки в целом ряде отраслей наукоемкого производства. Промышленные мощности восстановившегося после пандемии коронавируса Китая беспокоят Белый дом, потому что США и его союзники производят заметно меньше, сдавая прежние позиции китайским компаниям и теряя их у себя дома – в Америке и в Европе.
"США не поспевают за Китаем. Теперь приходится грозить санкциями – и требовать меньше всего выпускать. Джанет Йеллен просит Пекин начать большие переговоры о "перепроизводстве" китайской продукции, которая вытесняет американцев с мирового рынка.
Особенно Вашингтон беспокоит доминирование Поднебесной в сфере электромобилей и солнечных панелей. Хотя без этого обещанный Байденом зелёный переход невозможен. Китайская BYD уже обошла Tesla по продажам электромобилей. И на китайские электрокары нынче приходится 60% рынка. С солнечными панелями всё ещё лучше – здесь доля Китая достигает 90%.
Китайские электромобили уже заняли 25% европейского рынка. И они активно поджимают немецкий автопром", – пишет об этом в своём тг-канале эксперт Малек Дудаков.
При этом Китай становится все более самодостаточным, и его былая привязка к американской экономике неуклонно снижается.
В прошлом году товарооборот между КНР и США снизился сразу на 13%. Говоря простыми словами, это означает, что китайцы успешно сбывают свои товары за пределами Соединенных Штатов – например, в той же России, увеличившей товарооборот с Китаем до 240 миллиардов долларов.
Заложенная когда-то Генри Киссинджером модель "Чаймерики", согласно которой КНР должен был представлять собой сборочный цех дешевых товаров для реализации в американских супермаркетах, полностью канула в небытие.
Китайское руководство успешно реализует свою продукцию в странах Глобального Юга, которые демонстрируют сейчас бурный рост. И это выбивает из рук американцев их привычное оружие в виде торговых санкций.
Не ясно, что может противопоставить этим реалиям Джанет Йеллен – кроме очередных обещаний ввести какие-но новые санкции.
Возможно, в Вашингтоне пообещают усилить ограничения против высокотехнологичного сектора Китая. Но, как показала практика, Пекин купирует эту угрозу за счет ускоренной работы над производством собственных микропроцессоров новейшего поколения. А США никак не могут этом помешать – потому что Китай обладает реальным суверенитетом и готов общаться с визави только на равных, не уступая там, где это ему невыгодно.
Развитие этих многосторонних проблем однажды может привести Китай и Америку к действительно крупному тектоническому столкновению, о чем предупреждает китаист Николай Вавилов.
Причем, он тоже отмечает, что конфликтный потенциал двух стран заложен в неизбежной борьбе за внешние рынки:
"Выбор у Китая невелик – либо стать мировым финансово-промышленным гегемоном вместо США, либо провалиться в состояние бесконечной Гражданской войны и распада образца 19-20 века. Максимально просто: Гражданская война произойдёт либо в Китае, либо в США.
Китай, чтобы обеспечить рост экономики (просто: платить по кредиту за социальные блага процентами роста ВВП) должен производить больше, экспортировать больше и в конечном счете сменить США в роли господствующего валютного гегемона. Уже сейчас Китай – это лидер мирового производства и торговли. Но Китай, чтобы выжить – должен захватить промышленные рынки промышленных колоний США...
Главная ошибка американцев и некоторых околокитайских наблюдателей заключалась в том, что они думали, что Китай будет оставаться вовлечен в мировое разделение труда и возьмёт на себя лишь часть производственной цепочки, в то время как норма прибыли будет оставаться в американской системе. Но Китай сразу поставил цель создать альтернативную мировую промышленно-финансовую систему", – считает эксперт.
Независимость политических решений, которая вызывает такое раздражение в Госдепе и НАТО, как раз-таки свидетельствует о том, что КНР не намерена отступаться от защиты собственных национальных интересах в экономике и политике, которые, как всегда, тесно переплетены между собой.
Об этом также свидетельствует тот факт, что Пекин разрабатывает собственные мирные инициативы по украинскому кризису, не обращая никакого внимания на позицию американцев и совершенно нереальные хотелки Владимира Зеленского.
Причем страны Глобального Юга склонны поддерживать китайскую дипломатию больше, чем известные своим лицемерием инициативы США. В том числе потому, что они остро ощущают происходящие сегодня глобальные изменения.