https://ukraina.ru/20240408/1054373246.html

Пределы дипломатии. Почему Китаю будет крайне сложно договориться с США

Пределы дипломатии. Почему Китаю будет крайне сложно договориться с США - 08.04.2024 Украина.ру

Пределы дипломатии. Почему Китаю будет крайне сложно договориться с США

Министр финансов США Джанет Йеллен прибыла в Пекин на встречу с представителями китайского руководства. В основном проводила переговоры с премьер-министром Китайской Народной Республики Ли Цяном.

2024-04-08T13:20

2024-04-08T13:20

2024-04-08T13:20

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энтони блинкен

си цзиньпин

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При этом сообщается, что поездка министра финансов была согласована во время личного телефонного разговора президента США Джозефа Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, состоявшегося в канун китайского традиционного праздника поминовения усопших, который пришелся в этом году на 4 апреля.Разговор двух политиков затронул самые разные темы – например, проблему сепаратистского Тайваня, вопросы развития искусственного интеллекта и фентаниловую наркоэпидемию в США. Кроме того, глава Белого дома упирал на необходимость стабилизировать дипломатические отношения между двумя странами. Несмотря на то, что их, в первую очередь, подрывает агрессивная санкционная кампания против Китая со стороны Запада.Другим важным фоновым моментом визита Йеллен являются заявления американского государственного секретаря Энтони Блинкена.Как сообщает издание Financial Times, в ходе встречи с руководителями внешнеполитических ведомств стран Евросоюза и НАТО Блинкен сообщил, что Китай оказывает России весьма масштабную и разностороннюю помощь."Мы видим, как Китай поддерживает российскую военную экономику, поставляя оборудование двойного назначения, которое также используется в российской военной промышленности", – заявил после встречи с Блинкеным генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Хотя фактических доказательств подобного сотрудничества западной прессе, по обыкновению, не представили.Не исключено, что Йеллен могла озвучить в Китае очередные угрозы перейти к новой фазе торговой войны – в качестве попытки наказать Поднебесную за партнерские отношения с Москвой.Но дело в том, что проблемы отношений Пекина и Вашингтона на самом деле отнюдь не сводятся к украинской проблематике и являются носят куда более системный характер, чем об этом обычно принято говорить на дипломатических раутах.Две огромные страны остро конкурируют за рынки в целом ряде отраслей наукоемкого производства. Промышленные мощности восстановившегося после пандемии коронавируса Китая беспокоят Белый дом, потому что США и его союзники производят заметно меньше, сдавая прежние позиции китайским компаниям и теряя их у себя дома – в Америке и в Европе."США не поспевают за Китаем. Теперь приходится грозить санкциями – и требовать меньше всего выпускать. Джанет Йеллен просит Пекин начать большие переговоры о "перепроизводстве" китайской продукции, которая вытесняет американцев с мирового рынка.Особенно Вашингтон беспокоит доминирование Поднебесной в сфере электромобилей и солнечных панелей. Хотя без этого обещанный Байденом зелёный переход невозможен. Китайская BYD уже обошла Tesla по продажам электромобилей. И на китайские электрокары нынче приходится 60% рынка. С солнечными панелями всё ещё лучше – здесь доля Китая достигает 90%.Китайские электромобили уже заняли 25% европейского рынка. И они активно поджимают немецкий автопром", – пишет об этом в своём тг-канале эксперт Малек Дудаков.При этом Китай становится все более самодостаточным, и его былая привязка к американской экономике неуклонно снижается.В прошлом году товарооборот между КНР и США снизился сразу на 13%. Говоря простыми словами, это означает, что китайцы успешно сбывают свои товары за пределами Соединенных Штатов – например, в той же России, увеличившей товарооборот с Китаем до 240 миллиардов долларов.Заложенная когда-то Генри Киссинджером модель "Чаймерики", согласно которой КНР должен был представлять собой сборочный цех дешевых товаров для реализации в американских супермаркетах, полностью канула в небытие.Китайское руководство успешно реализует свою продукцию в странах Глобального Юга, которые демонстрируют сейчас бурный рост. И это выбивает из рук американцев их привычное оружие в виде торговых санкций.Не ясно, что может противопоставить этим реалиям Джанет Йеллен – кроме очередных обещаний ввести какие-но новые санкции. Возможно, в Вашингтоне пообещают усилить ограничения против высокотехнологичного сектора Китая. Но, как показала практика, Пекин купирует эту угрозу за счет ускоренной работы над производством собственных микропроцессоров новейшего поколения. А США никак не могут этом помешать – потому что Китай обладает реальным суверенитетом и готов общаться с визави только на равных, не уступая там, где это ему невыгодно.Развитие этих многосторонних проблем однажды может привести Китай и Америку к действительно крупному тектоническому столкновению, о чем предупреждает китаист Николай Вавилов.Причем, он тоже отмечает, что конфликтный потенциал двух стран заложен в неизбежной борьбе за внешние рынки:"Выбор у Китая невелик – либо стать мировым финансово-промышленным гегемоном вместо США, либо провалиться в состояние бесконечной Гражданской войны и распада образца 19-20 века. Максимально просто: Гражданская война произойдёт либо в Китае, либо в США.Китай, чтобы обеспечить рост экономики (просто: платить по кредиту за социальные блага процентами роста ВВП) должен производить больше, экспортировать больше и в конечном счете сменить США в роли господствующего валютного гегемона. Уже сейчас Китай – это лидер мирового производства и торговли. Но Китай, чтобы выжить – должен захватить промышленные рынки промышленных колоний США...Главная ошибка американцев и некоторых околокитайских наблюдателей заключалась в том, что они думали, что Китай будет оставаться вовлечен в мировое разделение труда и возьмёт на себя лишь часть производственной цепочки, в то время как норма прибыли будет оставаться в американской системе. Но Китай сразу поставил цель создать альтернативную мировую промышленно-финансовую систему", – считает эксперт.Независимость политических решений, которая вызывает такое раздражение в Госдепе и НАТО, как раз-таки свидетельствует о том, что КНР не намерена отступаться от защиты собственных национальных интересах в экономике и политике, которые, как всегда, тесно переплетены между собой.Об этом также свидетельствует тот факт, что Пекин разрабатывает собственные мирные инициативы по украинскому кризису, не обращая никакого внимания на позицию американцев и совершенно нереальные хотелки Владимира Зеленского.Причем страны Глобального Юга склонны поддерживать китайскую дипломатию больше, чем известные своим лицемерием инициативы США. В том числе потому, что они остро ощущают происходящие сегодня глобальные изменения.

https://ukraina.ru/20240405/1054322230.html

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эксклюзив, украина, китай, сша, джо байден, экономика, торговля, рынки, энтони блинкен, си цзиньпин, пекин, нато, financial times, ес