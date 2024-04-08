Украли у россиян 7 млрд и переводили на ВСУ. ФСБ задержала преступную группировку - 08.04.2024 Украина.ру
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Украли у россиян 7 млрд и переводили на ВСУ. ФСБ задержала преступную группировку
Украли у россиян 7 млрд и переводили на ВСУ. ФСБ задержала преступную группировку - 08.04.2024 Украина.ру
Украли у россиян 7 млрд и переводили на ВСУ. ФСБ задержала преступную группировку
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали пятерых участников преступной группировки, которые похитили у россиян деньги и переводили на счёт ВСУ, сообщили 8 апреля в Центре общественных связей ФСБ РФ
2024-04-08T11:52
2024-04-08T11:52
новости
россия
вооруженные силы украины
фсб
всу
мошенники
мошенничество
деньги
финансирование
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Сотрудники российских спецслужб задержали пятерых человек, которые преступным путем выманивали деньги у россиян. Задержанные причастны к организации узла связи, которым пользовались сотрудники украинских мошеннических колл-центров."По предварительным данным, с использованием только одного узла связи у граждан России было похищено более семи миллиардов рублей", - подчеркнули в ФСБ.Полученные таким образом средства через цепочку финансовых операций аккумулировались в украинских банках и шли на финансирование вооруженных сил Украины.Задержанные мошенники звонили россиянам и представлялись сотрудники банков и правоохранительных органов, а потом убеждали перевести средства на якобы "безопасные счета". Преступная группировка оплачивала услуги связи и поддержание оборудования через иностранные банки.Сотрудники правоохранительных органов изъяли серверное оборудование, средства связи, ноутбуки, автомобили премиум-класса, деньги в рублях и иностранной валюте. Также на видео задержания мошенников показаны базы с номерами телефонов и другой личной информацией россиян. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, вооруженные силы украины, фсб, всу, мошенники, мошенничество, деньги, финансирование
Новости, Россия, Вооруженные силы Украины, ФСБ, ВСУ, мошенники, мошенничество, деньги, финансирование

Украли у россиян 7 млрд и переводили на ВСУ. ФСБ задержала преступную группировку

11:52 08.04.2024
 
© Zvezdanews телеграм-канал скриншот видео
© Zvezdanews телеграм-канал скриншот видео
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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали пятерых участников преступной группировки, которые похитили у россиян деньги и переводили на счёт ВСУ, сообщили 8 апреля в Центре общественных связей ФСБ РФ
Сотрудники российских спецслужб задержали пятерых человек, которые преступным путем выманивали деньги у россиян. Задержанные причастны к организации узла связи, которым пользовались сотрудники украинских мошеннических колл-центров.
"По предварительным данным, с использованием только одного узла связи у граждан России было похищено более семи миллиардов рублей", - подчеркнули в ФСБ.
Полученные таким образом средства через цепочку финансовых операций аккумулировались в украинских банках и шли на финансирование вооруженных сил Украины.
Задержанные мошенники звонили россиянам и представлялись сотрудники банков и правоохранительных органов, а потом убеждали перевести средства на якобы "безопасные счета".
Преступная группировка оплачивала услуги связи и поддержание оборудования через иностранные банки.
Сотрудники правоохранительных органов изъяли серверное оборудование, средства связи, ноутбуки, автомобили премиум-класса, деньги в рублях и иностранной валюте. Также на видео задержания мошенников показаны базы с номерами телефонов и другой личной информацией россиян.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
СБУ
18 марта, 06:30
Анатомия мошенничества. Как доверчивые россияне стали диверсантами и что сделать, чтобы этого избежатьМастер маникюра из Подмосковья Алина Н., девушка 20 лет, облила зелёнкой урну для голосования на избирательном участке на выборах президента России. Причина - неизвестные мошенники уговорили её перевести им крупную сумму денег и пообещали вернуть, только если она исполнит задание по заливке урны зелёнкой.
 
НовостиРоссияВооруженные силы УкраиныФСБВСУмошенникимошенничестводеньгифинансирование
 
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