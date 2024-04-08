https://ukraina.ru/20240408/1054369910.html
Украли у россиян 7 млрд и переводили на ВСУ. ФСБ задержала преступную группировку
Украли у россиян 7 млрд и переводили на ВСУ. ФСБ задержала преступную группировку - 08.04.2024 Украина.ру
Украли у россиян 7 млрд и переводили на ВСУ. ФСБ задержала преступную группировку
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали пятерых участников преступной группировки, которые похитили у россиян деньги и переводили на счёт ВСУ, сообщили 8 апреля в Центре общественных связей ФСБ РФ
2024-04-08T11:52
2024-04-08T11:52
2024-04-08T11:52
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вооруженные силы украины
фсб
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мошенничество
деньги
финансирование
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Сотрудники российских спецслужб задержали пятерых человек, которые преступным путем выманивали деньги у россиян. Задержанные причастны к организации узла связи, которым пользовались сотрудники украинских мошеннических колл-центров."По предварительным данным, с использованием только одного узла связи у граждан России было похищено более семи миллиардов рублей", - подчеркнули в ФСБ.Полученные таким образом средства через цепочку финансовых операций аккумулировались в украинских банках и шли на финансирование вооруженных сил Украины.Задержанные мошенники звонили россиянам и представлялись сотрудники банков и правоохранительных органов, а потом убеждали перевести средства на якобы "безопасные счета". Преступная группировка оплачивала услуги связи и поддержание оборудования через иностранные банки.Сотрудники правоохранительных органов изъяли серверное оборудование, средства связи, ноутбуки, автомобили премиум-класса, деньги в рублях и иностранной валюте. Также на видео задержания мошенников показаны базы с номерами телефонов и другой личной информацией россиян. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
https://ukraina.ru/20240318/1053935476.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, вооруженные силы украины, фсб, всу, мошенники, мошенничество, деньги, финансирование
Новости, Россия, Вооруженные силы Украины, ФСБ, ВСУ, мошенники, мошенничество, деньги, финансирование
Украли у россиян 7 млрд и переводили на ВСУ. ФСБ задержала преступную группировку
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали пятерых участников преступной группировки, которые похитили у россиян деньги и переводили на счёт ВСУ, сообщили 8 апреля в Центре общественных связей ФСБ РФ
Сотрудники российских спецслужб задержали пятерых человек, которые преступным путем выманивали деньги у россиян. Задержанные причастны к организации узла связи, которым пользовались сотрудники украинских мошеннических колл-центров.
"По предварительным данным, с использованием только одного узла связи у граждан России было похищено более семи миллиардов рублей", - подчеркнули в ФСБ.
Полученные таким образом средства через цепочку финансовых операций аккумулировались в украинских банках и шли на финансирование вооруженных сил Украины.
Задержанные мошенники звонили россиянам и представлялись сотрудники банков и правоохранительных органов, а потом убеждали перевести средства на якобы "безопасные счета".
Преступная группировка оплачивала услуги связи и поддержание оборудования через иностранные банки.
Сотрудники правоохранительных органов изъяли серверное оборудование, средства связи, ноутбуки, автомобили премиум-класса, деньги в рублях и иностранной валюте. Также на видео
задержания мошенников показаны базы с номерами телефонов и другой личной информацией россиян.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.