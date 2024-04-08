https://ukraina.ru/20240408/1054369910.html

Украли у россиян 7 млрд и переводили на ВСУ. ФСБ задержала преступную группировку

Украли у россиян 7 млрд и переводили на ВСУ. ФСБ задержала преступную группировку - 08.04.2024 Украина.ру

Украли у россиян 7 млрд и переводили на ВСУ. ФСБ задержала преступную группировку

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали пятерых участников преступной группировки, которые похитили у россиян деньги и переводили на счёт ВСУ, сообщили 8 апреля в Центре общественных связей ФСБ РФ

2024-04-08T11:52

2024-04-08T11:52

2024-04-08T11:52

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Сотрудники российских спецслужб задержали пятерых человек, которые преступным путем выманивали деньги у россиян. Задержанные причастны к организации узла связи, которым пользовались сотрудники украинских мошеннических колл-центров."По предварительным данным, с использованием только одного узла связи у граждан России было похищено более семи миллиардов рублей", - подчеркнули в ФСБ.Полученные таким образом средства через цепочку финансовых операций аккумулировались в украинских банках и шли на финансирование вооруженных сил Украины.Задержанные мошенники звонили россиянам и представлялись сотрудники банков и правоохранительных органов, а потом убеждали перевести средства на якобы "безопасные счета". Преступная группировка оплачивала услуги связи и поддержание оборудования через иностранные банки.Сотрудники правоохранительных органов изъяли серверное оборудование, средства связи, ноутбуки, автомобили премиум-класса, деньги в рублях и иностранной валюте. Также на видео задержания мошенников показаны базы с номерами телефонов и другой личной информацией россиян. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

https://ukraina.ru/20240318/1053935476.html

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новости, россия, вооруженные силы украины, фсб, всу, мошенники, мошенничество, деньги, финансирование