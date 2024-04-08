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Появится ли на Украине "Польский корпус" Макрона

Появится ли на Украине "Польский корпус" Макрона - 08.04.2024 Украина.ру

Появится ли на Украине "Польский корпус" Макрона

"Польский корпус" был в авангарде войск Наполеона, вошедших в Москву в 1812 году, но после разгрома в нём осталось 1700 человек из 25 тысяч. Остановит ли это Польшу перед участием в военной авантюре Макрона на Украине?

2024-04-08T06:54

2024-04-08T06:54

2024-04-08T07:54

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конрад рэнкас

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вооруженные силы украины

эксклюзив

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после заседания глав внешнеполитических ведомств Североатлантического альянса в Брюсселе 4 апреля заявил, что НАТО создаст миссию для поддержки Украины."Мы приняли решение о создании миссии НАТО [на Украине]. Это не означает, что мы вступаем в войну, но то, что мы теперь сможем использовать возможности альянса по координации [действий], обучению и планированию для поддержки Украины более координированным образом", – процитировал Сикорского польский МИД на платформе X. Накануне Сикорский заявил о планах по созданию такой миссии, и отметил, что она не будет участвовать в боевых действиях на Украине.Пока руководство Польши обещает, что польские военные не будут введены на территорию Украины (об этом заявили президент Анджей Дуда, премьер Дональд Туск и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш). Однако слова Радослава Сикорского, как ранее заявления президента Франции Эммануэля Макрона, вызвали на берегах Вислы очередной всплеск дискуссий относительно официального военного присутствия Войска польского на подконтрольной Киеву территории.СМИ напомнили, что польские "добровольцы" составляют значительную долю в наёмническом "Интернациональном легионе" ВСУ, среди них немало внезапно "уволившихся" солдат и офицеров Войска Польского, а на днях загадочно умер польский генерал, до того командовавший десантной бригадой. Польские полицейские сапёры и спецназовцы в конце 2022 года несколько месяцев тайно находились под Киевом – под предлогом разминирования. Кроме того, ещё в марте 2022-го Ярослав Качиньский в ходе визита в Киев в качестве "силового" вице-премьера Польши предложил ввести на Украину "миротворческие силы НАТО"."Термин "миссия" является очаровательным преуменьшением. Министр Сикорский не уточнил, и его об этом никто не спрашивал, означает ли "миссия НАТО" дополнительное дипломатическое/политическое представительство, дальнейшие учебные задачи – или попросту вооруженное вмешательство. Миссия может означать всё и ничего, в зависимости от хода событий и дальнейших решений, принятых руководством Альянса. Таким образом, НАТО посылает ещё один сигнал о том, что блок "что-то делает", "принимает на себя обязательства", но не таким образом, чтобы позволить лицам, принимающим решения, нести за это ответственность, – как на международном, так и на внутреннем уровне" – заявил в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру польский политический аналитик Конрад Рэнкас.По его мнению, можно предположить, что речь идёт о ползучей интервенции, когда западное общественное мнение всё больше привыкает к присутствию войск НАТО на Украине, где они и так присутствовали в различных формах задолго до февраля 2022 года. "Однако это невозможно проверить методами демократического и парламентского контроля, как невозможно выяснить у польских властей, что означает "польско-украинский союз" или "всё более продвинутая работа" над новым "польско-украинским соглашением". Нас завалили словами, как будто власть имущие пытаются скрыть единственное слово, которое сегодня действительно важно: ВОЙНА", – отметил Рэнкас.Он считает, что воинственные заявления французского президента вызваны как геополитическими поражениями Парижа, так и закулисными действиями Лондона и Вашингтона."Париж явно готовится к новой "Крымской войне", и точно так же, как 171 год назад, его ведут под ручки англосаксы. Франция стала жертвой собственной зависимости от Вашингтона и самодовольства своей неоколониальной политики. Пробуждение Африки, которое значительно ускорилось за последние двенадцать месяцев, а также растущее присутствие российских энергетических инвестиций и китайского капитала в Африке, поставили под вопрос традиционные цепочки поставок французской метрополии. Неспособное дисциплинировать бывшие колонии, и неспособное само освободиться от американских колонизаторов, французское политическое руководство, похоже, приняло внешнее псевдорешение, предложенное англосаксами. Не сумев захватить Ниамей (столица Нигера. – Прим.), французы вернутся в Балаклаву", – говорит Рэнкас.Поляки не откажутся составить компанию французам, уверен эксперт. "В конце концов, в 1812 году польские гусары первыми вошли в Москву в авангарде Великой армии Наполеона. И они были последними, кто из неё убежал", – напоминает он. При этом к началу января 1813 года собравшиеся в Варшаве остатки "Польского корпуса" насчитывали 800 пехотинцев и 900 кавалеристов, хотя при вступлении на российскую территорию корпус насчитывал почти 25 тысяч солдат и офицеров.Возможно, именно потому, по данным свежих опросов общественного мнения, лишь 10% поляков выступает за ввод на Украину вооружённых сил Польши. Поляки предпочитают поддерживать Киев финансово (41%), путём приёма беженцев (46%) и передачи вооружения (67%), в том числе тяжёлого (54%). Поэтому, если бы власти в Варшаве захотели юридически одобрить вступление Польши в боевые действия на Украине, например, посредством референдума, несмотря на все их пропагандистские усилия, они, несомненно, потерпели бы неудачу."Поэтому можно быть полностью уверенным, что если такое решение будет принято, никто не будет спрашивать мнение поляков, а польские солдаты просто окажутся на Украине, вероятно, сразу в самом разгаре боёв, чтобы поставить всех перед свершившимся фактом", – уверен Рэнкас.Он напомнил о французско-британском штабном совещании незадолго до начала Первой мировой войны. Там будущего маршала Фоша спросили, каким должен быть минимальный состав британского экспедиционного корпуса во Франции в случае конфликта с Германией. "Одного английского солдата достаточно, – ответил Фош. – А уж мы позаботимся о том, чтобы он погиб…"При этом одним солдатом польский военный контингент на Украине точно не ограничится, уверен эксперт. "Мы знаем это точнее, чем хотелось бы. Ведь министр обороны Косиняк-Камыш объявил о выделении 2,5 тысячи солдат в качестве польского вклада в военное формирование, называемое на ужасном польском языке "коалицией бронетанковых возможностей". Комментаторы уже саркастически заметили, что на памятниках первым жертвам Третьей мировой войны такое языковое уродство будет выглядеть крайне глупо", – саркастически сказал Конрад Рэнкас.Если же речь пойдёт о чисто политическом и пропагандистском эффекте, то можно ожидать и применения хваленого LITPOLUKRBRIG, т. е. так называемой Литовско-польско-украинской бригады имени Великого гетмана Константина Острожского. Она формально объединяет различные подразделения трёх стран, главным образом артиллерийские, механизированные и штурмовые части, на бумаге насчитывающие около 4,5 тысячи человек. "Однако необходимо помнить, что эта бригада до сих пор действовала почти исключительно в штабных условиях, поэтому её боевая ценность не превышает флажков на штабных картах", – подчеркнул аналитик.Напомню, что ещё минувшим летом обсуждался сценарий ввода LITPOLUKRBRIG на территорию Украины и взятие её подразделениями под контроль городов Ковель, Сарны и Владимир, а также окружающих территорий. Планировалось, что в этих городах будут размещены по одному польскому и части смешанного польско-украинского батальона, командование же бригады разместится в Луцке.Речь шла о формировании де-факто польского укрепрайона на территории Волыни, на белорусско-украинской границе, но накануне парламентских выборов в Варшаве не решились на такой радикальный шаг. Однако новые польские власти могут зайти куда дальше, считает Конрад Рэнкас."Некоторую подсказку нам даёт состав участников учений НАТО DRAGON-24, в которых приняли участие около 15 тысяч польских военных. Они отрабатывали, по заверениям руководства Альянса, "динамическую защиту от нападения на восточный фланг НАТО". Но со стороны это выглядело очень похоже на подготовку к вторжению с территории Польши в Белоруссию и Калининградскую область России", – говорит он."Это позволяет предположить, что на Варшаву в случае войны будут возложены сразу две задачи. Во-первых – политическая и военная демонстрация на Западной Украине, слишком слабая, чтобы изменить соотношение сил в пользу Киева, но достаточная, чтобы подчеркнуть польское присутствие на бывших Восточных кресах (пограничье. – прим.) Польши. Во-вторых – настоящая военная диверсия, в первую очередь против Белоруссии, с целью втянуть Минск в войну и связать его силы, – например, перед открытием ещё одного фронта в Прибалтике", – считает польский аналитик.А такой фронт вполне реален, ведь именно 4 апреля в Министерстве обороны Литвы сообщили, что первые военнослужащие немецкой бригады прибудут в Вильнюс на следующей неделе. Как отметили в литовском Минобороны, первые военнослужащие "будут размещены в Вильнюсе, откуда они будут планировать дальнейший ход развертывания и согласования требований к инфраструктуре принимающей стороны".В целом Германия намерена разместить в Литве около 5 тысяч солдат и гражданских лиц, к которым, как ожидается, присоединятся их семьи на период длительной ротации. Согласно плану, немецкие войска будут прибывать в Литву постепенно начиная с 2024 года, а завершение развертывания ожидается к 2027-му.В то же время в Литве звучат призывы к более быстрому развертыванию немецких военных. Президент страны Гитанас Науседа заявлял, что приветствовал бы ускорение размещения немецкой бригады в стране до конца 2026 года. Однако даже передислокация первых немецких подразделений с тяжёлым вооружением в Литву позволит выделить часть 23-тысячной литовской армии для операций на территории Украины – скорее всего, в составе упомянутой выше LITPOLUKRBRIG."Конечно, сам факт проведения подобных анализов, и то, что по польским дорогам перемещается всё больше и больше войск, имеет прямое отношение к игре со спичками над бочкой с порохом", – грустно резюмировал Конрад Рэнкас.Стоит отметить, что в Варшаве предложили и своеобразный "предохранитель" от ввода польских войск на подконтрольные Киеву территории. Преподаватель Академии военных искусств Польши, профессор Анджей Запаловский, ныне депутат Сейма от правоконсервативной партии "Конфедерация", так прокомментировал в социальных сетях заявление Сикорского о миссии НАТО на Украине: "Я считаю, что для начала необходимо создать добровольческий Легион "Гражданской коалиции" (партия польского премьера Туска. – прим)".

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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украина, польша, киев, конрад рэнкас, сикорский, эммануэль макрон, нато, мид, вооруженные силы украины, эксклюзив