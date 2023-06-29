https://ukraina.ru/20230629/1047662986.html

Польская армия готовится к возвращению на Волынь. И при чём тут группа "Вагнер"

Польская армия готовится к возвращению на Волынь. И при чём тут группа "Вагнер" - 29.06.2023 Украина.ру

Польская армия готовится к возвращению на Волынь. И при чём тут группа "Вагнер"

Под предлогом противостояния военным группы "Вагнер", отправившимся в Белоруссию, Польша настаивает на введении своих войск на Западную Украину. Речь идёт об участке белорусско-украинской границы на Волыни.

2023-06-29T09:45

2023-06-29T09:45

2023-06-29T09:57

эксклюзив

польша

люблинский треугольник

украина

зарубежье

нато

литва

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Лидер польской правящей партии "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский, которого за влиятельность давно называют "Начальником Польши" (официальный титул Юзефа Пилсудского), на минувшей неделе вновь вернулся в польское правительство в качестве вице-премьера – но, в отличие от 2021-2022 годов, единственного. В этом статусе он 27 июня впервые принял участие в заседании Кабмина Польши, причём сидел во главе стола рядом с премьер-министром Матеушем Моравецким.После публикации соответствующих фото оппозиция и СМИ отметили, что теперь все понимают, кто на самом деле руководит правительством Польши, – и это не премьер. Но Качиньский пошёл дальше: после проведения 28 июня правительственного комитета по вопросам безопасности именно вице-премьер комментировал его итоги.А в это самое время президенты Польши Анджей Дуда и Литвы Гитанас Науседа, которые с не анонсированным заранее визитом прибыли в Киев, вели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Формальным поводом визита коллег по "Люблинскому треугольнику" было участие в мероприятиях по случаю Дня Конституции Украины и совместная подготовка к саммиту НАТО в Вильнюсе 11-12 июля, однако фактически обсуждались последние детали официального ввода подразделений польской армии на территорию Западной Украины.На самом деле подготовка к этому идёт достаточно давно, причём совершенно независимо от участия сотен польских наёмников в боевых действиях на стороне Киева. Напомню, что ещё в марте минувшего года Ярослав Качиньский в ходе визита в Киев в качестве "силового" вице-премьера Польши предложил ввести на Украину "миротворческие силы НАТО". Но на Западе прекрасно понимают, что это неизбежно приведет к войне России с НАТО, поэтому вместо сил Альянса на Западе принято решение использовать литовско-польско-украинскую бригаду (LITPOLUKRBRIG).Это отдельная бригада стран "Люблинского треугольника" (Литва, Польша, Украина), которая де-факто создана в 2016 году и предназначена для участия в международных миротворческих и гуманитарных операциях (в том числе под эгидой ООН, ЕС и НАТО). LITPOLUKRBRIG включает литовский уланский батальон пехотной бригады "Железный волк", пять подразделений 21-й бригады 18-й механизированной дивизии Войска Польского, а так же один батальон 80-й аэромобильной бригады ВСУ. Но литовский батальон из состава совместной бригады сосредоточен в "Сувалкском коридоре", а 80-я аэромобильная бригада ВСУ ведет бои под Артёмовском. Таким образом, на Украину могут быть отправлены только польские подразделения.Однако отправить в "миротворческую миссию" фактически всю свою 21-ю бригаду Польша не может, потому в Варшаве принято решение сформировать для этого специальный корпус, формально – с литовским участием, фактически – польско-украинский. По сообщению аналитической группы БелВПО, в его состав передали организационно-штатные ядра двух подразделений 18-й мехдивизии: 1-го батальона 21-й бригады, базирующегося в Жешуве, и 19-го батальона 19-й бригады, расквартированного в Хелме, также на границе с Украиной.На их базе формируются две новые кадрированные бригады трёхбатальонного состава. Два батальона в каждой из бригад будут укомплектованы поляками, а третий – смешанный, польско-украинский. Командование в нём чисто польское, а вот личный состав – украинцы, прошедшие обучение в Польше. Технику для новых бригад предоставили страны НАТО, её перебросили в район Жешува и Люблина еще в ходе учения Defender Europe 23.В настоящее время сформированные батальоны проходят боевое слаживание. Так, с 12 июня в рамках маневров Anakonda-23 на полигоне Нова Демба проводится экспериментальные учения FEX (Field Experimentation Exercise), в которых задействованы подразделения с новой организационно-штатной структурой (Future Task Force). Цель учений – проверка готовности новых боевых подразделений к выполнению задач по предназначению.А предназначение у них следующее: поэтапный ввод на территорию Украины и взятие под контроль городов Ковель, Сарны и Владимир, а также окружающих территорий. Во всех городах будут размещены по одному польскому и части смешанного батальона, командование же бригад разместиться в Луцке. Если взглянуть на карту, то можно понять, что речь идёт о формировании де-факто польского укрепрайона на территории Волыни, на белорусско-украинской границе.До последнего времени обсуждалось введение польских войск на Волынь не ранее начала осени, ведь предназначенная для этого бригада пока полностью не сформирована и не слажена. Однако информация о передислокации в Белоруссию части военных группы "Вагнер" ускорила реализацию планов Варшавы. Ныне, по слухам, Ярослав Качиньский требует начать размещение польских "миротворцев" на территории Украины сразу после саммита НАТО, причём даже без одобрения союзников.Анджей Дуда, как выдвиженец Качиньского (нынешний польский президент начинал карьеру в качестве референта в офисе "Начальника Польши"), убеждает Владимира Зеленского, что подобный демарш со стороны Варшавы и Киева после неизбежного отказа принять Украину в НАТО на Вильнюсском саммите "взбодрит" Запад.Мол, чтобы "перебить" усиление Польши, получившей плацдарм на Волыни, другие страны Альянса могут ускорить передачу Украине истребителей и дальнобойных ракет. Президент Литвы в этой ситуации "готов принять любое решение украинцев", поскольку вместо литовских солдат на территорию Украины Вильнюс в любом случае отправит только две установки ПВО NASAMS и десять бронированных машин М113.Конечно, в публичной плоскости Анджей Дуда в ходе визита в Киев пообещал сделать всё возможное, чтобы Украина в ближайшем будущем стала полноправной частью НАТО и одной из армий Альянса. Но если этого не произойдёт, всегда можно чуть видоизменить формулу, и сделать всё возможное, чтобы на Украине дислоцировалась одна из армий Альянса…А чтобы украинское руководство и общество восприняли это спокойнее, всегда можно отметить, что снятые с белорусского направления украинские войска будут использованы в ходе "победного контрнаступления". Кроме того, в Варшаве готовят и особый подарок Киеву – мобильную систему береговой обороны с ракетами NSM (Naval Strike Missile), способными поражать надводные и наземные цели на расстоянии до 200 километров. В Польше сейчас два дивизиона таких систем, закупленных у норвежской компании Kongsberg Defence & Aerospace в 2008 и 2014 годах.Сложно сказать, принято ли в Киеве окончательное решение о допуске польских военных на подконтрольную территорию. Однако именно 28 июня Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, предлагающий изменить даты трёх праздничных дней, привязанных к церковным праздникам. Предлагается отмечать Рождество Христово 25 декабря (ныне 7 января), День Украинской государственности – 15 июля, в день Святого Князя Владимира (сейчас 28 июля), и День защитников и защитниц Украины – 1 октября, на Покров Пресвятой Богородицы (сейчас 14 октября).Вот только 14 октября уже много лет отмечается украинскими националистами как День "Украинской повстанческой армии" (УПА*) – поскольку формально эта структура была создана в этот день в 1942 году. И вряд ли они откажутся менять дату празднования – что вполне устроит Киев, поскольку теперь 14 октября будет обычным рабочим днём. И это можно будет "продать" Варшаве как выполнение её пожеланий снизить масштаб героизации Бандеры и Шухевича, особенно накануне 80-й годовщины начала "Волынской резни" – массового убийства мирных поляков на Волыни боевиками ОУН*-УПА* и местным украинским населением.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20210707/1031789241.html

https://ukraina.ru/20230628/1047655659.html

https://ukraina.ru/20230614/1047085123.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, польша, люблинский треугольник, украина, зарубежье, нато, литва