Юшков сообщил, как Россия "выключила свет" во Львове и Одессе, чтобы у ВСУ начались проблемы на фронте - 08.04.2024 Украина.ру
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Юшков сообщил, как Россия "выключила свет" во Львове и Одессе, чтобы у ВСУ начались проблемы на фронте
Юшков сообщил, как Россия "выключила свет" во Львове и Одессе, чтобы у ВСУ начались проблемы на фронте - 08.04.2024 Украина.ру
Юшков сообщил, как Россия "выключила свет" во Львове и Одессе, чтобы у ВСУ начались проблемы на фронте
Последние российские удары вернули в несколько областей Украины жесткий график подачи электроэнергии, в том числе во Львове, Харькове и Одессе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков
2024-04-08T05:00
2024-04-08T05:00
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Запас прочности украинской энергетики уменьшился еще с октября 2022 года, когда началась первая волна ударов. Потом был перерыв, во время которого Украина смогла восстановить подачу электроэнергии, рассказал эксперт.Скорее всего, оставшиеся мощности украинской генерации "размазали" по всей энергосистеме. После первой волны на большей части Украины был установлен график подачи электричества, но она смогла восстановить круглосуточную подачу, добавил он.Централизованные удары наносились от Харькова до Одессы. Отдельный удар пришелся по объектам во Львовской области. Но самые мощные прилеты были по объектам генерации вдоль линии фронта, чтобы облегчить боевые действия для российских военных, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Игорь Юшков: Россия погрузила во тьму Харьков и Одессу, чтобы создать ВСУ проблемы на фронте читайте на сайте Украина.ру
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новости, одесса, харьков, россия, энергетика, удары, львов, всу, украина, сво, электроэнергия
Новости, Одесса, Харьков, Россия, энергетика, удары, Львов, ВСУ, Украина, СВО, электроэнергия

Юшков сообщил, как Россия "выключила свет" во Львове и Одессе, чтобы у ВСУ начались проблемы на фронте

05:00 08.04.2024
 
Пятая ТЭЦ Харькова
Пятая ТЭЦ Харькова
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Последние российские удары вернули в несколько областей Украины жесткий график подачи электроэнергии, в том числе во Львове, Харькове и Одессе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков
Запас прочности украинской энергетики уменьшился еще с октября 2022 года, когда началась первая волна ударов. Потом был перерыв, во время которого Украина смогла восстановить подачу электроэнергии, рассказал эксперт.
Скорее всего, оставшиеся мощности украинской генерации "размазали" по всей энергосистеме. После первой волны на большей части Украины был установлен график подачи электричества, но она смогла восстановить круглосуточную подачу, добавил он.
"Но последние российские удары вновь вернули в несколько областей очень жесткий график подачи электроэнергии, в том числе в Одессе и Харькове. Мы видим новую логику в последней волне ударов. Это попытка вывести из строя генерацию вдоль линии фронта", - подчеркнул Юшков.
Централизованные удары наносились от Харькова до Одессы. Отдельный удар пришелся по объектам во Львовской области. Но самые мощные прилеты были по объектам генерации вдоль линии фронта, чтобы облегчить боевые действия для российских военных, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Игорь Юшков: Россия погрузила во тьму Харьков и Одессу, чтобы создать ВСУ проблемы на фронте читайте на сайте Украина.ру
Алексей Николаевич Самойлов интервью - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
5 апреля, 04:17
Алексей Самойлов: Россия в Харькове нагрянула домой к ВСУ, чтобы вежливо попросить их убраться в ПолтавуСегодняшний Харьков – это 1,2–1,3 миллиона человек. Даже если оттуда многие выехали, то вместо них приехали жители Донецкой, Луганской и Днепропетровской областей, где края линии боевого соприкосновения близки
 
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