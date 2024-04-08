Юшков сообщил, как Россия "выключила свет" во Львове и Одессе, чтобы у ВСУ начались проблемы на фронте
Пятая ТЭЦ Харькова
Последние российские удары вернули в несколько областей Украины жесткий график подачи электроэнергии, в том числе во Львове, Харькове и Одессе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков
Запас прочности украинской энергетики уменьшился еще с октября 2022 года, когда началась первая волна ударов. Потом был перерыв, во время которого Украина смогла восстановить подачу электроэнергии, рассказал эксперт.
Скорее всего, оставшиеся мощности украинской генерации "размазали" по всей энергосистеме. После первой волны на большей части Украины был установлен график подачи электричества, но она смогла восстановить круглосуточную подачу, добавил он.
"Но последние российские удары вновь вернули в несколько областей очень жесткий график подачи электроэнергии, в том числе в Одессе и Харькове. Мы видим новую логику в последней волне ударов. Это попытка вывести из строя генерацию вдоль линии фронта", - подчеркнул Юшков.
Централизованные удары наносились от Харькова до Одессы. Отдельный удар пришелся по объектам во Львовской области. Но самые мощные прилеты были по объектам генерации вдоль линии фронта, чтобы облегчить боевые действия для российских военных, заключил собеседник издания.
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