https://ukraina.ru/20240403/1054281123.html

Игорь Юшков: Россия погрузила во тьму Харьков и Одессу, чтобы создать ВСУ проблемы на фронте

Игорь Юшков: Россия погрузила во тьму Харьков и Одессу, чтобы создать ВСУ проблемы на фронте - 03.04.2024 Украина.ру

Игорь Юшков: Россия погрузила во тьму Харьков и Одессу, чтобы создать ВСУ проблемы на фронте

США не могут убедить Украину отказаться от ударов по объектам инфраструктуры РФ, включая нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), поскольку перестали поставлять военную помощь Киеву, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник

2024-04-03T18:00

2024-04-03T18:00

2024-04-03T18:00

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Администрация Байден накануне выборов боится того, что Россия будет испытывать затруднения с экспортом нефти. Тогда возникнет дефицит, а в США ценообразование на топливо напрямую связано с ценой на нефть, считает эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Игорь, насколько сильно вредят нашей энергетике удары по НПЗ и как это повлияет на цены на мировом рынке?- В США одергивают Украину, чтобы киевский режим такое не делал. Потом после этих публикаций появился комментарий в западных СМИ от официальных лиц США, где они выразились более уклончиво. По их словам, с 2022 года они запрещали Украине бить по российской территории из передаваемого Западом оружия.С одной стороны США выгодно, чтобы Россия меньше перерабатывала, а больше экспортировала сырой нефти. Если НПЗ вывели из строя, соответственно, Россия будет больше экспортировать. Но где гарантия, что у России будет достаточно нефтепроводов. Мы же не знаем, сколько придет переориентировать на экспорт сырой нефти. Хватит ли мощностей, отгрузочных терминалов в порту? И самих танкеров, ведь мы используем теневой флот, и численность таких танкеров ограничена.А что если Россия, и это самый главный страх США, в итоге суммарный экспорт нефти и нефтепродуктов сократит в результате этих ударов? Тогда начнется дефицит на мировом рынке, цены пойдут вверх и сами США пострадают, потому что они страна-импортер. Они покупатель нефти, и неважно, что они российскую нефть не покупают, цена-то вырастет на любую нефть, и повторится ситуация, которая была в 2022 году. Тогда была первая волна санкций, США запретили себе поставлять российскую нефть, европейцы боялись покупать дополнительные объемы российской нефти.Нам нужно было срочно переориентироваться на дополнительные рынки, и потребовалось несколько недель переподписать контракты с Индией и туда перенаправить наши объемы. И на эти несколько недель мы сокращали объемы экспорта и добычи.И цена на нефть на бирже достигала 120 долларов за баррель. Это был большой скачок из-за возникновения дефицита. Администрация Байден боится именно того, что Россия будет испытывать затруднения с экспортом. Тогда возникнет дефицит, а в США ценообразование на топливо напрямую связано с ценой на нефть. У нас налоговые механизмы это сглаживают, поэтому таких скачков нет. Хотя у нас минус в том, что топливо не дешевеет, но и не дорожает вслед за нефтью.А у США прямая корреляция. Как только нефть идет вверх, сразу же на заправках дорожают дизель и бензин. Более того, в политической культуре американские потребители сразу винят президента и его администрацию. В 2022 году республиканцы очень хорошо этим воспользовались. На каждой заправке была наклейка с изображением Байдена, где он показывал пальцем и было написано "Я это сделал", а клеили так, чтобы он указывал на ценник на АЗС. Поэтому в преддверие выборов администрации Байдена подорожание топлива не нужно, поэтому они одергивают Украину.К тому же Россия объявила, что сокращает объемы добычи в рамках ОПЕК+. Мы не связывали это с ударами по НПЗ, но США могли воспринять это как некий сигнал – если вы и дальше будете способствовать ударам по НПЗ, то получите высокие цены.- А каковы объемы поставок российской сырой нефти и какую роль в этом играет теневой флот?- В области нефти ситуация для России складывается хорошо. Цены на нефть в целом растут, и увеличивается цена и на российские сорта. Мы укладываемся в параметры бюджета. Он сверстан из расчета 71, 3 доллара за баррель. Примерно такая цена 70-73 доллара за баррель сорта Uralls, от которой высчитываются налоги. В этом плане пополнение бюджета идет хорошо. Россия стабилизировалась на рынках. Идет конкуренция за нашу нефть идет со стороны Индии и Китая. Были новости о том, что Россия не купила отдельные партии нефти с Сахалина, но их успешно взял себе Китай. Если в 2022-23 годах крупнейшим покупателем нашей нефти, которая перевозится танкерами, была Индия, то сейчас ее обогнал Китай.Это не значит, что Индия отказывается от российской нефти. Она по-прежнему покупает более миллиона баррелей в сутки. Мы для них крупнейший поставщик. Но Китай восстанавливается после коронавируса, его экономика развивается и ему требуется все больше топлива.- Каков запас прочности остался у украинской энергетики после ударов российской армии?- Запас прочности был сильно уменьшен еще с октября 2022 года, когда началась первая волна ударов. Потом был перерыв, во время которого Украина смогла переподключить сети и наладить подачу электроэнергии. Но это не значит, что они смогли все восстановить, скорее, оставшиеся мощности генерации размазали по всей энергосистеме. И они смогли восстановить круглосуточную подачу электроэнергии, потому что после первой волны на большей части Украины был установлен график подачи электричества.Но последние российские удары вновь вернули в несколько областей очень жесткий график подачи электроэнергии, в том числе в Одессе и Харькове. Мы видим новую логику в последней волне ударов. Это попытка вывести из строя генерацию вдоль линии фронта.Централизованные удары наносились от Харькова до Одессы. Отдельный удар был и по Львовской области. Но самые мощные прилеты были по объектам генерации вдоль линии фронта. То есть была попытка погасить свет именно здесь, чтобы облегчить нам боевые действия. Больше всего досталось Харькову, где под удар попала ТЭЦ-5. Самый яркий пример это удар по ДнепроГЭС-2. Машинный зал на ДнепроГЭС-1, видимо, не затронут.Но украинские энергетики утверждают, что все разрушено, чтобы не было повторных ударов. Со временем мы увидим, все ли повреждено. Период, за который можно будет починить оборудование в Харькове и на ДнепроГЭС, может измеряться месяцами. Удары по энергетике сыграли свою роль, но все будет зависеть от систематичности. Если Россия будет и дальше будет планомерно выбивать оставшиеся объекты генерации, проблемы начнутся у всей Украины. Сейчас же, в результате последнего удара, в Киеве, например, отключений не было.Россия может поставить себе две задачи. Чтобы везде ввели график подачи электроэнергии и перешли на дизель, нужно разрушать сетевую инфраструктуру, которая идет от атомных станций. АЭС остаются огромными островами генерации для Украины. Если их не выбить, то потушить свет на всей Украине будет сложно. Естественно, по АЭС никто не будет наносить удары. Но если выбивать автоматику, которая позволяет выводить электроэнергию в общую сеть от АЭС, тогда можно безопасно разрубить всю энергосистему Украины. Кроме того, надо бить по местам, где украинская энергосистема соединяется с европейской – польской, венгерской, румынской. Например, энергосистема Одесской области завязана на Молдавию.

https://ukraina.ru/20210726/1031922025.html

https://ukraina.ru/20240403/1054280760.html

https://ukraina.ru/20240403/1054274262.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, россия, сша, украина, джо байден, нпз, всу, bloomberg, вооруженные силы украины, индия, китай