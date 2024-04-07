ВСУ придётся уступить "некоторую тактическую территорию" и отступить – CNN - 07.04.2024 Украина.ру
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ВСУ придётся уступить "некоторую тактическую территорию" и отступить – CNN
ВСУ придётся уступить "некоторую тактическую территорию" и отступить – CNN - 07.04.2024 Украина.ру
ВСУ придётся уступить "некоторую тактическую территорию" и отступить – CNN
В ходе наступления ВС РФ Украине “вероятно, придётся уступить часть тактической территории и отступить на более защищенные позиции" в зоне спецоперации. Об этом заявила эксперт американского "Института изучения войны" Катерина Степаненко в интервью CNN
2024-04-07T10:01
2024-04-07T10:01
новости
вооруженные силы украины
россия
украина
cnn
наступление
авиабомбы
всу
потери всу
сво
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По её мнению, способность Вооруженных сил РФ сохранять инициативу на поле боя вынуждает ВСУ расходовать и без того "скудную технику". Цели же России сегодня заключаются в том, чтобы проверить украинскую оборону на наличие слабых мест и напрячь оборонительные возможности ВСУ. Издание отмечает оружейное преимущество ВС РФ в зоне СВО и в очередной раз указывает на российские управляемые авиабомбы, которые наносят ВСУ наибольший урон. Использование авиабомб ставит под угрозу стратегические высоты ВСУ вокруг Часового Яра, где, по данным украинской стороны, российская армия развивает наступление. Такая же ситуация и на Авдеевском направлении. “Они сбрасывают на нас тяжелые боеприпасы, даже не пролетая вблизи линии соприкосновения и не входя в зону нашей противовоздушной обороны”, – приводит СМИ слова представителя ВСУ Назара Волосина. В то же время украинские военнослужащие "используют скудные артиллерийские снаряды (соотношение по меньшей мере 5:1) и тысячи небольших беспилотных летательных аппаратов, которые сбивают отдельные транспортные средства". Вместе с тем, журналисты отмечают, что ВСУ якобы стойко держат оборону, ждут от западных союзников Киева больше оружия и систем ПВО. Они верят, что их ряды вскоре пополнят новые солдаты, которых Киев отправит на фронт по новому закону об ужесточении мобилизации в стране. Военнослужащие ВСУ также "надеются, что российские командиры будут совершать ошибки".Ранее эксперт рассказал Украина.ру с каким оружием российская армия добьётся успехов в наступлении.
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новости, вооруженные силы украины, россия, украина, cnn, наступление, авиабомбы, всу, потери всу, сво, спецоперация, часов яр, авдеевка, днр
Новости, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, CNN, наступление, авиабомбы, ВСУ, потери ВСУ, СВО, Спецоперация, Часов Яр, Авдеевка, ДНР

ВСУ придётся уступить "некоторую тактическую территорию" и отступить – CNN

10:01 07.04.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУбойцы ВСУ
бойцы ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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В ходе наступления ВС РФ Украине “вероятно, придётся уступить часть тактической территории и отступить на более защищенные позиции" в зоне спецоперации. Об этом заявила эксперт американского "Института изучения войны" Катерина Степаненко в интервью CNN
По её мнению, способность Вооруженных сил РФ сохранять инициативу на поле боя вынуждает ВСУ расходовать и без того "скудную технику". Цели же России сегодня заключаются в том, чтобы проверить украинскую оборону на наличие слабых мест и напрячь оборонительные возможности ВСУ.
Издание отмечает оружейное преимущество ВС РФ в зоне СВО и в очередной раз указывает на российские управляемые авиабомбы, которые наносят ВСУ наибольший урон.

"Превосходящие силы – 1,5-тонные управляемые бомбы с воздуха, интенсивные артиллерийские обстрелы, тяжёлые огнеметы и огонь танков – ежедневно наносят свой урон", – говорится в публикации.

Использование авиабомб ставит под угрозу стратегические высоты ВСУ вокруг Часового Яра, где, по данным украинской стороны, российская армия развивает наступление. Такая же ситуация и на Авдеевском направлении.
“Они сбрасывают на нас тяжелые боеприпасы, даже не пролетая вблизи линии соприкосновения и не входя в зону нашей противовоздушной обороны”, – приводит СМИ слова представителя ВСУ Назара Волосина.
В то же время украинские военнослужащие "используют скудные артиллерийские снаряды (соотношение по меньшей мере 5:1) и тысячи небольших беспилотных летательных аппаратов, которые сбивают отдельные транспортные средства".
Вместе с тем, журналисты отмечают, что ВСУ якобы стойко держат оборону, ждут от западных союзников Киева больше оружия и систем ПВО. Они верят, что их ряды вскоре пополнят новые солдаты, которых Киев отправит на фронт по новому закону об ужесточении мобилизации в стране. Военнослужащие ВСУ также "надеются, что российские командиры будут совершать ошибки".
Ранее эксперт рассказал Украина.ру с каким оружием российская армия добьётся успехов в наступлении.
Полевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
5 апреля, 04:20
"За нас население": полковник Мощанский сообщил, где именно может начаться большое наступление армии РФНа Запорожье ВС РФ смогут эффективно использовать свою авиацию. Даже если Украине дадут 20 истребителей F-16, они не будут использоваться для поддержки войск. Ими будут бить по кораблям, потому что это медийное дело. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
 
НовостиВооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаCNNнаступлениеавиабомбыВСУпотери ВСУСВОСпецоперацияЧасов ЯрАвдеевкаДНР
 
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