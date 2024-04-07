https://ukraina.ru/20240407/1054352490.html

ВСУ придётся уступить "некоторую тактическую территорию" и отступить – CNN

ВСУ придётся уступить "некоторую тактическую территорию" и отступить – CNN - 07.04.2024 Украина.ру

ВСУ придётся уступить "некоторую тактическую территорию" и отступить – CNN

В ходе наступления ВС РФ Украине “вероятно, придётся уступить часть тактической территории и отступить на более защищенные позиции" в зоне спецоперации. Об этом заявила эксперт американского "Института изучения войны" Катерина Степаненко в интервью CNN

2024-04-07T10:01

2024-04-07T10:01

2024-04-07T10:01

новости

вооруженные силы украины

россия

украина

cnn

наступление

авиабомбы

всу

потери всу

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/08/1053163496_123:107:1924:1120_1920x0_80_0_0_147706d05d7bbfa9fa5012c6da6f46ae.jpg

По её мнению, способность Вооруженных сил РФ сохранять инициативу на поле боя вынуждает ВСУ расходовать и без того "скудную технику". Цели же России сегодня заключаются в том, чтобы проверить украинскую оборону на наличие слабых мест и напрячь оборонительные возможности ВСУ. Издание отмечает оружейное преимущество ВС РФ в зоне СВО и в очередной раз указывает на российские управляемые авиабомбы, которые наносят ВСУ наибольший урон. Использование авиабомб ставит под угрозу стратегические высоты ВСУ вокруг Часового Яра, где, по данным украинской стороны, российская армия развивает наступление. Такая же ситуация и на Авдеевском направлении. “Они сбрасывают на нас тяжелые боеприпасы, даже не пролетая вблизи линии соприкосновения и не входя в зону нашей противовоздушной обороны”, – приводит СМИ слова представителя ВСУ Назара Волосина. В то же время украинские военнослужащие "используют скудные артиллерийские снаряды (соотношение по меньшей мере 5:1) и тысячи небольших беспилотных летательных аппаратов, которые сбивают отдельные транспортные средства". Вместе с тем, журналисты отмечают, что ВСУ якобы стойко держат оборону, ждут от западных союзников Киева больше оружия и систем ПВО. Они верят, что их ряды вскоре пополнят новые солдаты, которых Киев отправит на фронт по новому закону об ужесточении мобилизации в стране. Военнослужащие ВСУ также "надеются, что российские командиры будут совершать ошибки".Ранее эксперт рассказал Украина.ру с каким оружием российская армия добьётся успехов в наступлении.

https://ukraina.ru/20240405/1054317405.html

россия

украина

часов яр

авдеевка

днр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, вооруженные силы украины, россия, украина, cnn, наступление, авиабомбы, всу, потери всу, сво, спецоперация, часов яр, авдеевка, днр