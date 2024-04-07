ВСУ придётся уступить "некоторую тактическую территорию" и отступить – CNN
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУбойцы ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
В ходе наступления ВС РФ Украине “вероятно, придётся уступить часть тактической территории и отступить на более защищенные позиции" в зоне спецоперации. Об этом заявила эксперт американского "Института изучения войны" Катерина Степаненко в интервью CNN
По её мнению, способность Вооруженных сил РФ сохранять инициативу на поле боя вынуждает ВСУ расходовать и без того "скудную технику". Цели же России сегодня заключаются в том, чтобы проверить украинскую оборону на наличие слабых мест и напрячь оборонительные возможности ВСУ.
Издание отмечает оружейное преимущество ВС РФ в зоне СВО и в очередной раз указывает на российские управляемые авиабомбы, которые наносят ВСУ наибольший урон.
"Превосходящие силы – 1,5-тонные управляемые бомбы с воздуха, интенсивные артиллерийские обстрелы, тяжёлые огнеметы и огонь танков – ежедневно наносят свой урон", – говорится в публикации.
Использование авиабомб ставит под угрозу стратегические высоты ВСУ вокруг Часового Яра, где, по данным украинской стороны, российская армия развивает наступление. Такая же ситуация и на Авдеевском направлении.
“Они сбрасывают на нас тяжелые боеприпасы, даже не пролетая вблизи линии соприкосновения и не входя в зону нашей противовоздушной обороны”, – приводит СМИ слова представителя ВСУ Назара Волосина.
В то же время украинские военнослужащие "используют скудные артиллерийские снаряды (соотношение по меньшей мере 5:1) и тысячи небольших беспилотных летательных аппаратов, которые сбивают отдельные транспортные средства".
Вместе с тем, журналисты отмечают, что ВСУ якобы стойко держат оборону, ждут от западных союзников Киева больше оружия и систем ПВО. Они верят, что их ряды вскоре пополнят новые солдаты, которых Киев отправит на фронт по новому закону об ужесточении мобилизации в стране. Военнослужащие ВСУ также "надеются, что российские командиры будут совершать ошибки".
Ранее эксперт рассказал Украина.ру с каким оружием российская армия добьётся успехов в наступлении.
5 апреля, 04:20"За нас население": полковник Мощанский сообщил, где именно может начаться большое наступление армии РФНа Запорожье ВС РФ смогут эффективно использовать свою авиацию. Даже если Украине дадут 20 истребителей F-16, они не будут использоваться для поддержки войск. Ими будут бить по кораблям, потому что это медийное дело. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский