"Хоть тушкой, хоть чучелком": Полетаев объяснил, почему Европа хочет затащить на Украину "миротворцев"
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© Public domain
Москва говорит, что не допустит на Украину западных миротворцев, но эта тема постоянно витает в воздухе. Европе важно хоть тушкой, хоть чучелком подтвердить, что Украина по итогам войны останется в их сфере влияния. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев
Отказ от вступления в НАТО должна подписать не только Украина, но и европейские страны — это то, что должен обеспечить президент США Дональд Трамп, рассказал эксперт.
"Теоретически он это может сделать так: "Уважаемые члены НАТО, завтра вы принимаете это решение. Не принимаете завтра - повышаю тарифы на 25%. Не принимаете послезавтра – повышаю тарифы на 50%". Пойдет ли Трамп на это – вопрос", — отметил Полетаев.
Он отметил, что еще есть вопрос миротворцев. Москва говорит, что не допустит на Украину никаких западных миротворцев, но с подачи Европы эта тема постоянно витает в воздухе, указал собеседник Украина.ру.
"Понятно, что европейцам важно хоть тушкой, хоть чучелком подтвердить, что Украина по итогам войны останется в их сфере влияния. [Они рассуждают так:] "Пусть русские забирают 20% разрушенных территорий Украины, зато нам останется все остальное, и мы им потом наваляем", — указал Полетаев.
Российские власти полны решимости этого не допустить. Если президент РФ Владимир Путин добьется, чтобы Трамп эту тему снял (это возможно), то Европу просто поставят перед фактом, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Сергей Полетаев: Россия должна договориться с Трампом о судьбе Украины за пять минут до ее капитуляции" на сайте Украина.ру.
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