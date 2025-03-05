"Структура поставок засекречена": Зимовский оценил объем продаж ВПК Белоруссии за три года СВО - 05.03.2025 Украина.ру
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"Структура поставок засекречена": Зимовский оценил объем продаж ВПК Белоруссии за три года СВО
"Структура поставок засекречена": Зимовский оценил объем продаж ВПК Белоруссии за три года СВО - 05.03.2025 Украина.ру
"Структура поставок засекречена": Зимовский оценил объем продаж ВПК Белоруссии за три года СВО
За три года СВО объем продаж белорусского ВПК в Россию оценивается в миллиард долларов. МЗКТ выпускает колесную базу для крупной российской ракетной техники. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
2025-03-05T20:00
2025-03-05T20:00
новости
россия
белоруссия
литва
впк
поставки
минск
тягач
производство
военная техника
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Ранее один из высокопоставленных командиров белорусских коллаборационистов в рядах ВСУ заявил, что Белоруссия превратилась в "оружейный цех Кремля". Он отметил, что Минский завод колёсных тягачей (МЗКТ) работает в три смены и что руководство республики планирует вывести свою оборонку на производственный пик к 2028 году.По официальным данным, за три года СВО объем продаж белорусского ВПК в Россию оценивается в миллиард долларов, сложно сказать, много это или мало, отметил эксперт.Что касается МЗКТ, то он выпускает колесную базу для крупной российской ракетной техники. Если в России растет производство ракет, ей нужны шасси, чтобы из перевозить, указал он."Ей нужны белорусские многоножки. Поэтому нечего удивляться, что завод выпускает больше машин и работает в три смены. Этому можно только порадоваться", — сказал эксперт.Белорусская оборонка – это около 150 предприятий, которые занимаются выпуском военной продукции и продукции двойного назначения, сообщил Зимовский. При этом 67 из них получили сертификацию и входят в систему белорусского военпрома (официальные производители техники и вооружений), резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Александр Зимовский: России надо заткнуть информационный поток от Трампа и выдавить ВСУ в степи Запорожья" на сайте Украина.ру.Также в новостях: Песков ответил на предложение Лукашенко о переговорах в Белоруссии на сайте Украина.ру.
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новости, россия, белоруссия, литва, впк, поставки, минск, тягач, производство, военная техника, вооружения, сво, спецоперация
Новости, Россия, Белоруссия, Литва, ВПК, поставки, Минск, тягач, производство, военная техника, вооружения, СВО, Спецоперация

"Структура поставок засекречена": Зимовский оценил объем продаж ВПК Белоруссии за три года СВО

20:00 05.03.2025
 
© РИА Новости . Виктор Толочко / Перейти в фотобанкОАО "Минский завод колесных тягачей"
ОАО Минский завод колесных тягачей - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости . Виктор Толочко
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За три года СВО объем продаж белорусского ВПК в Россию оценивается в миллиард долларов. МЗКТ выпускает колесную базу для крупной российской ракетной техники. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
Ранее один из высокопоставленных командиров белорусских коллаборационистов в рядах ВСУ заявил, что Белоруссия превратилась в "оружейный цех Кремля". Он отметил, что Минский завод колёсных тягачей (МЗКТ) работает в три смены и что руководство республики планирует вывести свою оборонку на производственный пик к 2028 году.
По официальным данным, за три года СВО объем продаж белорусского ВПК в Россию оценивается в миллиард долларов, сложно сказать, много это или мало, отметил эксперт.
"Во-первых, структура поставок засекречена. Во-вторых, все познается в сравнении. Литва, например, продала оружие Украине примерно на такую же сумму", — сообщил Зимовский.
Что касается МЗКТ, то он выпускает колесную базу для крупной российской ракетной техники. Если в России растет производство ракет, ей нужны шасси, чтобы из перевозить, указал он.
"Ей нужны белорусские многоножки. Поэтому нечего удивляться, что завод выпускает больше машин и работает в три смены. Этому можно только порадоваться", — сказал эксперт.
Белорусская оборонка – это около 150 предприятий, которые занимаются выпуском военной продукции и продукции двойного назначения, сообщил Зимовский. При этом 67 из них получили сертификацию и входят в систему белорусского военпрома (официальные производители техники и вооружений), резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Александр Зимовский: России надо заткнуть информационный поток от Трампа и выдавить ВСУ в степи Запорожья" на сайте Украина.ру.
Также в новостях: Песков ответил на предложение Лукашенко о переговорах в Белоруссии на сайте Украина.ру.
Дмитрий Выдрин интервью
Вчера, 16:20
Дмитрий Выдрин: Европа нашла беспредельщика, который вышел на ринг с ТрампомУкраинство заразно, а мир пока что не готов к большим компромиссам, считает известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин. О скандале в Белом доме, влиянии Зеленского на Европу и роли Британии в конфликте с Россией, он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
 
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