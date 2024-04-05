"Мста-С" хороша для быстрого прорыва: аналитик предположил, как ВС РФ пойдут в большое наступление
Российские войска будут наступать при поддержке авиации и артиллерии. Основой мотострелковых бригад является САУ "Мста-Б". Но "Мста-С" хороша для быстрого прорыва, она сопровождает атакующие войска и поддерживает их огнем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
В российской артиллерии провели стандартизацию. Основой отечественных мотострелковых бригад является САУ "Мста-Б", всего на вооружении ВС РФ находится 400 таких стволов, рассказал аналитик.
Установку "Мста-Б" легко эксплуатировать и ее невидно. Это как "М-777": после маскировки она становится незаметной. Тем более, в составе одно железо и немножко резины. Даже если в нее что-то попадет, это легко можно починить, добавил он.
"А "Мсту-С" отвели в тыл и к чему-то готовят. В основном она хороша для быстрого прорыва. Она сопровождает атакующие войска и поддерживает их огнем. Но в позиционной войне лучше "Мста-Б", потому что она ниже и проще в эксплуатации", - отметил Мощанский.
Так российские войска и будут наступать при поддержке авиации и артиллерии. Если получится подойти на 30 километров к Запорожью, это будет хороший медийный шаг. Это сразу ощутит на себе часть украинского населения, которая предана киевскому режиму, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Илья Мощанский: Если Россия летом не пойдет на Запорожье вдоль Днепра, ВСУ устроят ей новое безумие читайте на сайте Украина.ру
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