"Мста-С" хороша для быстрого прорыва: аналитик предположил, как ВС РФ пойдут в большое наступление - 05.04.2024 Украина.ру
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"Мста-С" хороша для быстрого прорыва: аналитик предположил, как ВС РФ пойдут в большое наступление
"Мста-С" хороша для быстрого прорыва: аналитик предположил, как ВС РФ пойдут в большое наступление - 05.04.2024 Украина.ру
"Мста-С" хороша для быстрого прорыва: аналитик предположил, как ВС РФ пойдут в большое наступление
Российские войска будут наступать при поддержке авиации и артиллерии. Основой мотострелковых бригад является САУ "Мста-Б". Но "Мста-С" хороша для быстрого прорыва, она сопровождает атакующие войска и поддерживает их огнем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
2024-04-05T04:00
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В российской артиллерии провели стандартизацию. Основой отечественных мотострелковых бригад является САУ "Мста-Б", всего на вооружении ВС РФ находится 400 таких стволов, рассказал аналитик.Установку "Мста-Б" легко эксплуатировать и ее невидно. Это как "М-777": после маскировки она становится незаметной. Тем более, в составе одно железо и немножко резины. Даже если в нее что-то попадет, это легко можно починить, добавил он.Так российские войска и будут наступать при поддержке авиации и артиллерии. Если получится подойти на 30 километров к Запорожью, это будет хороший медийный шаг. Это сразу ощутит на себе часть украинского населения, которая предана киевскому режиму, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Илья Мощанский: Если Россия летом не пойдет на Запорожье вдоль Днепра, ВСУ устроят ей новое безумие читайте на сайте Украина.ру
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новости, россия, запорожье, днепр, сау, наступление, вс рф, артиллерия, войска, сво
Новости, Россия, Запорожье, Днепр, САУ, наступление, ВС РФ, артиллерия, войска, СВО

"Мста-С" хороша для быстрого прорыва: аналитик предположил, как ВС РФ пойдут в большое наступление

04:00 05.04.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийских расчетов в зоне СВО
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Читать в
Российские войска будут наступать при поддержке авиации и артиллерии. Основой мотострелковых бригад является САУ "Мста-Б". Но "Мста-С" хороша для быстрого прорыва, она сопровождает атакующие войска и поддерживает их огнем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
В российской артиллерии провели стандартизацию. Основой отечественных мотострелковых бригад является САУ "Мста-Б", всего на вооружении ВС РФ находится 400 таких стволов, рассказал аналитик.
Установку "Мста-Б" легко эксплуатировать и ее невидно. Это как "М-777": после маскировки она становится незаметной. Тем более, в составе одно железо и немножко резины. Даже если в нее что-то попадет, это легко можно починить, добавил он.
"А "Мсту-С" отвели в тыл и к чему-то готовят. В основном она хороша для быстрого прорыва. Она сопровождает атакующие войска и поддерживает их огнем. Но в позиционной войне лучше "Мста-Б", потому что она ниже и проще в эксплуатации", - отметил Мощанский.
Так российские войска и будут наступать при поддержке авиации и артиллерии. Если получится подойти на 30 километров к Запорожью, это будет хороший медийный шаг. Это сразу ощутит на себе часть украинского населения, которая предана киевскому режиму, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Илья Мощанский: Если Россия летом не пойдет на Запорожье вдоль Днепра, ВСУ устроят ей новое безумие читайте на сайте Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Вчера, 10:54
Теракт в "Крокусе". Зачем и как США запустили операцию "Прикрытие"Соединенные Штаты предупреждали РФ о высоком риске теракта почти за две недели до массового расстрела посетителей "Крокус Сити Холла", сообщил американский журналист-расследователь Сеймур Херш. Он подтверждает, что информация была передана без указания точных данных касательно времени и места нападения
 
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