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Пугают успехи России. Военный политолог рассказал о панических настроениях на Западе
Пугают успехи России. Военный политолог рассказал о панических настроениях на Западе - 07.04.2024 Украина.ру
Пугают успехи России. Военный политолог рассказал о панических настроениях на Западе
Военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований Сергей Ермаков в интервью изданию Украина.ру рассказал о панических настроениях на Западе из-за успехов России в ходе спецоперации
2024-04-07T04:35
2024-04-07T04:35
2024-04-07T04:35
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Он отметил, что западные СМИ чаще пишут о том, что армия Украины близка к поражению – без новых массовых поставок западного оружия. Что Россия начнет наступление в конце весны и летом добьется больших успехов.По его словам, преимущество ВС РФ нарастает, в первую очередь, за счет того, что российская "оборонка" работает более эффективно и слаженно, чем западные кураторы Киева."Проседание с поставками западных вооружений напрямую влияет на возможность ВСУ противостоять нашей армии. Задачи СВО, по мнению Запада, рискуют быть выполнены. То есть у России есть все шансы демилитаризировать и денацифицировать Украину", - заверил Ермаков.Полный текст интервью Война с НАТО или нейтральная Украина. Сергей Ермаков о том, что ждет Россию и Запад в 2030 году читайте на сайте Украина.ру.
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новости, россия, запад, украина, артем ермаков, вооруженные силы украины, нато
Новости, Россия, Запад, Украина, Артем Ермаков, Вооруженные силы Украины, НАТО
Пугают успехи России. Военный политолог рассказал о панических настроениях на Западе
Военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований Сергей Ермаков в интервью изданию Украина.ру рассказал о панических настроениях на Западе из-за успехов России в ходе спецоперации
Он отметил, что западные СМИ чаще пишут о том, что армия Украины близка к поражению – без новых массовых поставок западного оружия. Что Россия начнет наступление в конце весны и летом добьется больших успехов.
"Связано это, думаю, с объективной оценкой происходящего в рамках спецоперации (СВО). Заканчивается зимний период, начинается весенне-летняя кампания на театре военных действий. Происходит методичное поступательное продвижение России по всем фронтам. На Западе понимают, что без существенных вливаний в украинские вооруженные силы (ВСУ) ситуация неизменна", - указал эксперт.
По его словам, преимущество ВС РФ нарастает, в первую очередь, за счет того, что российская "оборонка" работает более эффективно и слаженно, чем западные кураторы Киева.
"Проседание с поставками западных вооружений напрямую влияет на возможность ВСУ противостоять нашей армии. Задачи СВО, по мнению Запада, рискуют быть выполнены. То есть у России есть все шансы демилитаризировать и денацифицировать Украину", - заверил Ермаков.