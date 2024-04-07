К десятилетию ДНР: "Русская весна" и война элит

Кстати, местное население это отлично понимало — в феврале 2014 года мало кто в Крыму верил в возможность возвращения в состав России и даже в то, что республиканскому руководству удастся выторговать что-то существенное у Киева (хотя, как показывает стенограмма заседания СНБОУ 28 февраля, «хунта» была готова к значительным уступкам).

Россияне пошли по сути тем же путём, который был перед этим апробирован США в Киеве — отобрали несколько не особенно популярных и авторитетных людей, которые принципиально занимали пророссийскую позицию, и привели их к власти. Влиятельность нового крымского руководства состояла именно в российской поддержке. Для понимания: на выборах 2010 года «Русское единство» Сергея Аксёнова получило 4%, а «Союз» Льва Миримского — 5,3%, Компартия — 7,4%. Правда, значительная часть русскоориентированных избирателей голосовала за Партию регионов (49%).

Донбасс

Донецкая и Луганская области полностью контролировались своими финансово-политическими группами (соответственно — Рината Ахметова и Александра Ефремова), причем по сути безальтернативно. Если в Луганской области сохранялась какая-то политическая оппозиция (в лице лидера местных коммунистов Спиридона Килинкарова), то в Донецкой не было даже и её. Правда, донецкая ФПГ изначально была более сложной и разнообразной, была даже некая автономия в виде ИСД Таруты.

Создание народных республик изначально было поддержано местными элитами. Именно благодаря позиции Ахметова и Ефремова в регионе просто не нашлось сил, которые бы смогли заблокировать создание ДНР и ЛНР в условиях неспособности центральной власти к принятию решений.

Понятно, что местные элиты вовсе не собирались ни выходить из состава Украины, ни тем более входить в состав России. Они исходили из невозможности договариваться с новой киевской властью иначе, чем с позиции силы. Расчет тут был на сохранение позиций элиты Донбасса в бизнесе и политике, возможно — на создание условий для автономии (хотя тому же Ахметову ни автономия, ни федерация нужны не были). Кроме того, народные республики рассматривались и как ресурс, который поможет противодействию весьма вероятных рейдерских захватов со стороны группы «Приват».