Сколько ударов по энергетике выдержит Украина и что перекрыть, чтобы закончить СВО – Суздальцев - 06.04.2024 Украина.ру
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Сколько ударов по энергетике выдержит Украина и что перекрыть, чтобы закончить СВО – Суздальцев
Сколько ударов по энергетике выдержит Украина и что перекрыть, чтобы закончить СВО – Суздальцев - 06.04.2024 Украина.ру
Сколько ударов по энергетике выдержит Украина и что перекрыть, чтобы закончить СВО – Суздальцев
Политолог Андрей Суздальцев в эфире Украина.ру прокомментировал состояние украинских энергосистем после ударов российских ВКС, вопросы политической легитимности Зеленского, а также проблемы украинского терроризма и его восприятия в западных странах:
2024-04-06T10:27
2024-04-06T10:27
видео
андрей суздальцев
энергетика
украина
россия
сво
владимир зеленский
запад
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видео, андрей суздальцев, энергетика, украина, россия, сво, владимир зеленский, запад
Видео, Андрей Суздальцев, энергетика, Украина, Россия, СВО, Владимир Зеленский, Запад

Сколько ударов по энергетике выдержит Украина и что перекрыть, чтобы закончить СВО – Суздальцев

10:27 06.04.2024
 
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Политолог Андрей Суздальцев в эфире Украина.ру прокомментировал состояние украинских энергосистем после ударов российских ВКС, вопросы политической легитимности Зеленского, а также проблемы украинского терроризма и его восприятия в западных странах:
  • О состоянии украинской энергетики после ударов России;
  • Окончание президентских полномочий Зеленского: что это меняет;
  • Об украинском терроризме и действиях Запада;
  • О поставках оружия Украине.
место взрыва украинского дрона-камикадзе в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
09:29
Новая атака на Приднестровье, финские войска на Украине. Главное на Украине на утро 6 апреляУкраина снова атаковала воинскую часть в Приднестровье. Финские власти в будущем могут принять решение об отправке войск на Украину, сообщил посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов
 
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