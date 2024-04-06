Сколько ударов по энергетике выдержит Украина и что перекрыть, чтобы закончить СВО – Суздальцев

Новая атака на Приднестровье, финские войска на Украине. Главное на Украине на утро 6 апреля Украина снова атаковала воинскую часть в Приднестровье. Финские власти в будущем могут принять решение об отправке войск на Украину, сообщил посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов