https://ukraina.ru/20240406/1054333493.html

"Носители славянского объединения": прерванный взлёт всероссийского молодёжного движения "Сокол"

"Носители славянского объединения": прерванный взлёт всероссийского молодёжного движения "Сокол" - 06.04.2024 Украина.ру

"Носители славянского объединения": прерванный взлёт всероссийского молодёжного движения "Сокол"

Комсомол был не первым массовым молодёжным движением в Новороссии и на Украине. Во втором десятилетии XX века Екатеринослав, Одесса, Киев, Чернигов и Полтава стали изначальными центрами бурно развивавшегося "Союза Русского Сокольства"

2024-04-06T16:00

2024-04-06T16:00

2024-04-06T16:00

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7 апреля 1869 года в Херсонской губернии родился лидер крупнейшего молодёжного спортивного движения Российской империи – Александр Гижицкий. Происходил он из семьи крупных землевладельцев. Владения Гижицких находились преимущественно в Херсонской и Подольской губерниях и были обретены основателем рода – польским шляхтичем Игнатием Гижицким.В 1780 году этот бывший камергер польского короля Станислава-Августаперешёл на русскую службу. При Екатерине II он участвовал в "Потёмкинской" русско-турецкой войне, подавлении польского восстания, а при Павле и Александре I командовал Александрийским гусарским полком и Житомирским ополчением (при вторжении Наполеона в Россию).В отличие от своего деда Александр Гижицкий избрал гражданскую карьеру: чиновник аппарата Государственного совета и Министерства внутренних дел, предводитель дворянства и земский деятель на малой родине, депутат Государственной Думы.А ещё он активно участвовал в панславянском движении. В 1908-10 годах Гижицкий представлял Российскую империю на Славянских съездах (в Праге, Петербурге и Софии), входил в состав петербургского общества Славянской взаимности.Центральным вопросом Славянского съезда в Праге слало развитие молодёжного общественного движения "Сокол". Его основоположником являлся чешский искусствовед Мирослав Тырш. Сокольское движение сочетало в себе приобщение молодёжи к физической культуре (прежде всего гимнастике), воспитание славянского патриотизма и высокой морали.К концу первого десятилетия ХХ века международный "Союз Славянского Сокольства" насчитывал почти 123 тысячи членов, среди которых доминировали подданные Австро-Венгрии (чехи, поляки, хорваты, словенцы). Власти Дунайской империи с большим подозрением относились к работе исповедующих панславизм молодёжных организаций. Чтобы не раздражать официальную Вену в России фактически действовал негласный запрет на создание сокольских структур.Тем не менее, в нашей стране существовал большой запрос на разработанную Тыршем гимнастическую систему. Она гораздо больше подходила для занятий простых обывателей, нежели доминировавшая тогда немецкая гимнастика Turnen. Создаваемые чешскими иммигрантами гимнастические клубы выгодно отличались демократизмом и доброжелательностью к русским посетителям.В 1900 году крупные "Чешские гимнастические кружки" возникли в Петербурге и Киеве. Три года спустя они стали называться, соответственно, "Общество Север" и "Общество Юг".На IV Всесокольский слёт в Праге (1900 год) были впервые приглашены русские педагоги, а уже в следующем подобном мероприятии в 1907 году участвовали 117 гимнастов из России.За эти семь лет ситуация в России кардинально изменилась в пользу сокольского движения. Прошедшая война с Японией показала острую необходимость физического развития молодёжи. Ухудшение отношений Петербурга с германскими столицами позволяло покончить с политкорректностью, препятствовавшей официальному созданию сокольских организаций. Наконец, во главе имперского правительства встал Пётр Столыпин, искавший идею, способную отвлечь молодёжь от революционного радикализма.В 1907 году к движению присоединился он лично и записал в него своего малолетнего сына.Сокольский отдел столичного общества Славянской взаимности во главе с Гижицким приступил к подготовке устава Всероссийского гимнастического общества. В 1910 году эта работа завершилась учреждением правительством "Союза Русского Сокольства".Данное событие вызвало волну переименований ранее созданных гимнастических клубов. Старейший из них, московский, теперь стал именоваться "Первое русское гимнастическое общество Сокол в Москве". "Общество Север" разделяется на три — "Сокол-1", "Сокол-2" и "Сокол-3".Начинали выходить журналы: "Вестник русского сокольства", "Российский сокол" и "Сокол, популярный научно-педагогический журнал, посвященный вопросам о физическом воспитании".В апреле 1911 года в Москве прошёл Первый общий съезд "Союза Русского Сокольства". На нём присутствовали 15 обществ из 11-ти городов. Среди прочих были представлены гимнастические клубы Екатеринослава, Одессы, Киева, Чернигова, Полтавы.Съезд постановил "принять в полном объёме сокольскую идею славянских братьев, как благородное стремление к физическому, моральному и духовному оздоровлению и совершенствованию личности и народа". Движение выражало готовность добиваться "спаяния племён Российской Империи во имя блага и мощи России".Председателем Правления Союза избрали депутата Госдумы Гижицкого, а его заместителем стал другой уроженец Причерноморья, экс-помощник монаршего наместника на Кавказе Николай Султан-Крым-Гирей.В 1913 году фактический центр движения Русского Сокольства переместился в Киев. В апреле здесь прошёл II Съезд союза, а в апреле – по окончании I Российской Олимпиады состоялся Слёт сокольских обществ Юго-Западного края. В последнем участвовали делегации из Киева, Одессы, Каменец-Подольска, Чернигова, Харькова, Екатеринослава, Курска, Таганрога и Тифлиса.Данное мероприятие показало, что в Причерноморье и на Украине молодёжное спортивное движение развивалось особенно динамично.К началу Первой мировой войны в Российской империи работало 68 сокольских обществ. Исследователи истории спорта оценивают их численность в 250 тыс. человек.Столь быстрому росту способствовали очень доступные вступительные и членские взносы. Учащиеся и студенты допускались к занятиям в клубах и вовсе за символическую палату.Достигалось это благодаря государственной поддержке. Субсидии выделялись из имперской казны, а также земствами. Большой вклад вносили известные меценаты: Николай Шустов, братья Морозовы, князь Павел Львов, граф Владимир Бобринский.Новшеством являлось открытие женских и детских отделений. Для участников организовывались вечера отдыха, балы, загородные экскурсии. Собранные деньги шли на нужды обществ.Гимнастическая терминология, разработанная сокольским движением, использовалась в России и СССР вплоть до 1938 года. Но практиковались и другие виды спорта: лёгкая атлетика, конькобежный, лыжный спорт. Делалось это для привлечения молодежи, а также установления связей с другими спортивными обществами.Перспективным проектом "Союза Русского Сокольства" являлось создание школ для подготовки преподавателей гимнастики. Для этого был привлечён основатель Психоневрологического института в Петербурге, известный учёный Владимир Бехтерев. В свободное от основной работы время он руководил петербургским обществом "Сокол-3". В 1912 году Бехтерев вместе с Гижицким и товарищем министра народного просвещения Шевяковым выезжали на сокольский слёт в Прагу.Собственный общероссийский слёт "соколам" провести не довелось. Его запланировали на 1914 год в Москве, но он не состоялся из-за начавшейся Мировой войны. В первые её дни Правление Союза обратилось с патриотическим призывом: "Кто же, как не мы, носители славянского объединения, должны впереди всех устремиться на помощь Родине в этой идейной борьбе!?..."И действительно, основная масса участников движения направилась на фронт. А оставшиеся привлекались к физической подготовке военнослужащих, собирали пожертвования для балканских славян, трудились в госпиталях.После революционных потрясений 1917 года сокольское движение стремилось приспособиться к новым реалиям, однако в начале 20-х годов была признано буржуазной, реакционной организацией и ликвидировано в Советской России.Вместе с русской эмиграцией остатки "Союза Русского Сокольства" переместились в Европу. Там, до своей смерти в 1938 году воссозданное за рубежом российское движение возглавлял его основатель – Александр Гижицкий.Тем не менее сокольское движение не исчезло в России бесследно. Широко известные физкультурные парады, массовые выступления атлетов в раннее советское время были реинкарнацией публичных мероприятий дореволюционных "соколов".Только теперь вместо царских сановников физкультурников с трибун приветствовали деятели советского правительства, а символизировали эти праздники не патриотические смыслы, а идеи мировой революции.

https://ukraina.ru/20240211/1030516821.html

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Игорь Иваненко

Игорь Иваненко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Иваненко

история, история украины, российская империя, спорт, гимнастка, 1910-е