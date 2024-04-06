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Эксперт объяснил, что стоит за требованием РФ к Украине выдать главу СБУ Малюка*
Эксперт объяснил, что стоит за требованием РФ к Украине выдать главу СБУ Малюка* - 06.04.2024 Украина.ру
Эксперт объяснил, что стоит за требованием РФ к Украине выдать главу СБУ Малюка*
Москва потребовала от Киева выдать ей главу СБУ Василия Малюка, который подозревается в терроризме. Это требование имеет процессуальный и политический характер, заявил в интервью изданию Украина.ру генерал-майор ФСБ в отставке, руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России" Александр Михайлов
2024-04-06T10:30
2024-04-06T10:30
2024-04-06T10:30
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Российские меры, которые были предприняты в отношении главы СБУ, во-первых, носят процессуальный характер, применяемый при расследовании уголовного дела, отметил Михайлов. Это означает, что мы установили и доказали причастность Малюка к терроризму, и в рамках действующего законодательства потребовали его выдачи, пояснил он. Во-вторых, мера в отношении Малюка* имеет важное политическое значение, резюмировал он.Полный текст интервью "Александр Михайлов о том, кому на самом деле предназначался гексоген, заложенный СБУ в иконы" читайте на сайте Украина.ру.*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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новости, василий малюк, сбу, россия, украина, москва, александр михайлов, фсб, украина.ру
Новости, Василий Малюк, СБУ, Россия, Украина, Москва, Александр Михайлов, ФСБ, Украина.ру
Эксперт объяснил, что стоит за требованием РФ к Украине выдать главу СБУ Малюка*
Москва потребовала от Киева выдать ей главу СБУ Василия Малюка, который подозревается в терроризме. Это требование имеет процессуальный и политический характер, заявил в интервью изданию Украина.ру генерал-майор ФСБ в отставке, руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России" Александр Михайлов
Российские меры, которые были предприняты в отношении главы СБУ, во-первых, носят процессуальный характер, применяемый при расследовании уголовного дела, отметил Михайлов.
Это означает, что мы установили и доказали причастность Малюка к терроризму, и в рамках действующего законодательства потребовали его выдачи, пояснил он.
"Естественно, его никто не отдаст сейчас. Мы прекрасно понимаем, что это нереальная история. Только после окончания СВО, а, возможно, и раньше для него, мы сможем поставить точку над "и", - заявил Михайлов.
Во-вторых, мера в отношении Малюка* имеет важное политическое значение, резюмировал он.
*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга