https://ukraina.ru/20240402/1054263599.html

Александр Михайлов: В Киеве уже дошли до использования святых вещей для терактов и массовых убийств

Александр Михайлов: В Киеве уже дошли до использования святых вещей для терактов и массовых убийств - 02.04.2024 Украина.ру

Александр Михайлов: В Киеве уже дошли до использования святых вещей для терактов и массовых убийств

Когда крысу загоняешь в угол, она превращается в тигра. Генерал-майор ФСБ в отставке, руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России" Александр Михайлов в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал, кому предназначались бомбы гексогеном в иконах

2024-04-02T18:24

2024-04-02T18:24

2024-04-02T18:24

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Сотрудники ФСБ вместе с таможенниками 2 апреля пресекли ввоз в Россию из Европы 27 самодельных бомб (СВУ) и взрывчатых веществ, спрятанных в иконы и церковную утварь.— Александр Георгиевич, почему такой странный путь доставки — в иконах?— Путь совершенно очевидный. Дело в том, что напрямую такие устройства и вещества никто сейчас не возит. Чем дольше маршрут, тем меньше подозрений. Это давно известно.В период борьбы с контрабандой мы с таким сталкивались — когда груз шел через несколько отдаленных друг от друга станций. В данном случае — стран. Они также по Крымскому мосту работали: гнали груз через большое количество государств, чтобы у российских таможенников не было подозрений.— Бомба в иконе — ранее были такие инциденты?— Это первый раз. Вообще я скажу, что креста на них нет. Они уже дошли до того, что используют святые вещи для совершения убийств.Я не исключаю, что, во-первых, они готовили эти преступления, приурочив к Пасхе, к Светлому Воскресенью. Потому что человек, который приходит в храм с иконой, вряд ли вызовет у кого-либо подозрение.Во-вторых, они могли эти иконы каким-то образом переправлять для передачи нашим военным. Мы же много гуманитарной помощи отправляем на фронт, и часто в ней присутствуют различные предметы культа.Солдаты и офицеры, которые воюют на передке, с благосклонностью принимают эти изделия, потому что в окопах, как у нас говорят, атеистов нет. Любой человек, который находится в непосредственном соприкосновении с высокой степенью опасности, безусловно, обращает свои мысли к Всевышнему.Поэтому бомбы были так закамуфлированы. Напомню, что 70 килограммов гексогена хватило бы для уничтожения пятиэтажного дома. У этого вещества огромная разрушительная мощь, тем более в таком объеме.— Использование иконы как бомбы вписывается в логику борьбы киевского режима с православием на Украине?— Конечно. Я думаю, если бы украинская церковь была под Московским патриархатом, такого бы не допустили. Однако она провозгласила себя независимой от Московского патриархата, и мы практически разошлись с ними в религиозных вопросах.Естественно, это приводит к тому, что они теперь даже не брезгуют перевозить взрывчатку и бомбы в иконах.Я напомню, что в прошлом году они в пасхальную неделю организовали штурм Киево-Печерской лавры. Вот какова суть киевского режима и киевской "веры".— Груз ехал на авто из Киева по маршруту Румыния — Венгрия — Словакия — Польша — Литва — Латвия — Россия. На нашей границе водитель был задержан, и он рассказал, что "беспрепятственно проехал с этими иконами через нескольких стран, где ничего подозрительного не обнаружили". Как так вышло, что нигде в указанных странах бомбы не были найдены? Был организован специальный коридор для их провоза, или у них такой халтурный досмотр?— Дело в том, что на границах в Евросоюзе их интересует только таможенная очистка — то есть декларация того, что перевозят. Они ничего не проверяли по сути. Предъявили накладные, таможенную декларацию, оформили груз, что он проходит через эту страну. И все.Если бы у них была информация, наводка, думаю, безусловно бы этот багаж проверили. Может быть, даже изъяли бы его на какой-то границе.— Как считаете, может и нам пора такие же "подарки" доставить на Украину, в Киев? Почему мы так не делаем?— Потому что мы не украинцы. Я не хочу всю украинскую нацию, как говорится, черными красками мазать, но напомню, что в период Великой Отечественной войны именно украинские националисты, бандеровцы расстреливали евреев в Бабьем Яре.Именно на Украину гитлеровцы привозили на расстрел людей из Чехословакии и Польши, потому что сами немцы не хотели мараться.Гены — вещь великая, и, судя по всему, у многих политиков, которые сегодня у власти на Украине, они [нацистские корни] дают о себе знать.— На прошлой неделе в интервью глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк* фактически признал, что руководимая им спецслужба стоит за резонансными терактами и убийствами в РФ последних лет. Что делать с таким саморазоблачением Малюка*? Мы требуем у Киева его ареста и привлечения к ответственности иных причастных к терактам в РФ лиц. Но будет ли толк?— Толк будет тогда, когда мы Малюка* выцарапаем с Украины.Российские меры, которые были предприняты в отношении главы СБУ, во-первых, носят процессуальный характер, применяемый при расследовании уголовного дела. Это означает, что мы установили и доказали причастность Малюка* [к терроризму], и в рамках действующего законодательства потребовали его выдачи.Естественно, его никто не отдаст сейчас. Мы прекрасно понимаем, что это нереальная история. Только после окончания СВО, а, возможно, и раньше для него, мы сможем поставить точку над "и".Во-вторых, мера в отношении Малюка* имеет важное политическое значение.— Сообщения о предотвращенных терактах стали появляться сейчас чаще, чем раньше. Это действительно активизировался киевский режим, или наши спецслужбы стали больше давать информации, чтобы успокоить народ?— Я думаю, что наши спецслужбы дают ту информацию, которая у них есть. Они ничего не скрывают. Никто не пытается никого успокаивать. Мы докладываем о том, что сделано специальными службами по обеспечению безопасности граждан.Надо сказать, что подобного рода сообщения, помимо информационной составляющей, носят характер общественного контроля за деятельностью специальных служб. Тем самым они перед народом отчитываются, что выполнили такие-то свои функции, решили такие-то задачи. Я считаю, это нормально и совершенно оправданно.Что касается киевского режима, то, да, он активизировался. Когда крысу зажимаешь в угол, она превращается в тигра.* внесён в РФ в список экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20221014/1039731439.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Анна Черкасова

россия, украина, василий малюк, александр михайлов, фсб, сбу, нацисты, бомба, икона, диверсия, теракт, сво, спецслужба, фронт, интервью