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Эксперт назвал главный страх США из-за ударов Украины по российским НПЗ

Эксперт назвал главный страх США из-за ударов Украины по российским НПЗ - 06.04.2024 Украина.ру

Эксперт назвал главный страх США из-за ударов Украины по российским НПЗ

Украина продолжает наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. С одной стороны, это выгодно США, с другой - с этим связан главный страх Соединенных Штатов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков

2024-04-06T09:25

2024-04-06T09:25

2024-04-06T09:25

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США не могут убедить Украину отказаться от ударов по объектам инфраструктуры РФ, включая НПЗ, поскольку перестали поставлять военную помощь Киеву, сообщал ранее Bloomberg со ссылкой на источник.С одной стороны, США выгодно, чтобы Россия меньше перерабатывала, а больше экспортировала сырой нефти. Если НПЗ вывели из строя, соответственно, Россия будет больше экспортировать, сказал Юшков. Но где гарантия, что у России будет достаточно нефтепроводов. Мы же не знаем, сколько придет переориентировать на экспорт сырой нефти. Хватит ли мощностей, отгрузочных терминалов в порту? И самих танкеров, ведь мы используем теневой флот, и численность таких танкеров ограничена, отметил он. Нам нужно было срочно переориентироваться на дополнительные рынки, и потребовалось несколько недель переподписать контракты с Индией и туда перенаправить наши объемы. И на эти несколько недель мы сокращали объемы экспорта и добычи, добавил он.И цена на нефть на бирже достигала 120 долларов за баррель. Это был большой скачок из-за возникновения дефицита. Администрация Байдена боится именно того, что Россия будет испытывать затруднения с экспортом, сказал Юшков. Тогда возникнет дефицит, а в США ценообразование на топливо напрямую связано с ценой на нефть. У нас налоговые механизмы это сглаживают, поэтому таких скачков нет. Хотя у нас минус в том, что топливо не дешевеет, но и не дорожает вслед за нефтью.А у США прямая корреляция, подчеркнул Юшков. Как только нефть идет вверх, сразу же на заправках дорожает дизель и бензин. Более того, в политической культуре американские потребители сразу винят президента и его администрацию. В 2022 году республиканцы очень хорошо этим воспользовались. На каждой заправке была наклейка с изображением Байдена, где он показывал пальцем и было написано "Я это сделал", а клеили так, чтобы он указывал на ценник на АЗС. Поэтому в преддверии выборов администрации Байдена подорожание топлива не нужно, поэтому они одергивают Украину, заявил эксперт.К тому же Россия объявила, что сокращает объемы добычи в рамках ОПЕК+. Мы не связывали это с ударами по НПЗ, но США могли воспринять это как некий сигнал – если вы и дальше будете способствовать ударам по НПЗ, то получите высокие цены, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Игоря Юшкова "Россия погрузила во тьму Харьков и Одессу, чтобы создать ВСУ проблемы на фронте" читайте на сайте Украина.ру.

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новости, украина, сша, нпз, удары, нефть, россия