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"Бюджет не выгребет": названа сумма ежемесячных расходов Украины на выплаты раненым

"Бюджет не выгребет": названа сумма ежемесячных расходов Украины на выплаты раненым - 17.11.2024 Украина.ру

"Бюджет не выгребет": названа сумма ежемесячных расходов Украины на выплаты раненым

Украинский бюджет не может справиться с выплатами военнослужащим за ранения, при этом также есть политическая составляющая отказа от выплат. Об этом пишет телеграм-канал "Легитимный".

2024-11-17T16:03

2024-11-17T16:03

2024-11-17T16:03

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владимир зеленский

всу

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украина

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"Украинская власть кидает своих военных после того, как они получают ранения, увечья и не могут дальше воевать по состоянию здоровья", - констатировал канал.Он привёл ссылки на свои предыдущие публикации на эту тему, отметив, что лишь в 2023 начали появляться первые публикации в СМИ. До этого тема невыплат была табуирована."Причина - деньги и страх власти сказать народу реальную правду и обозначить цену этой войны, которую можно было избежать. Если сейчас признать всех, кто реально получил ранение и должен получить инвалидность, то цифра будет больше 350.000 солдат. Теперь представьте, что им всем положено необходимое лечение за счет государства и полное обеспечение. Это расход от 700-1.4млрд $ в месяц. Бюджет не выгребет", - пояснил телегам-канал.К тому же официальная статистика будет катастрофической, что усилит антивоенные настроения. По мнению телеграм-канала, такое положение дел означает приговор для Владимира Зеленского.Вначале года, 25 февраля на пресс-конференции Зеленский заявлял о 31 тысяче погибших военнослужащих украинской армии с начала СВО. При этом Зеленский отказался назвать численность раненых и пропавших без вести. Практически сразу это заявление назвали ложным как украинские политики, так и военнослужащие. Об этом также сообщала западная пресса.Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему в публикации Места, где Зеленский будет находиться после президентства. Что ему будет в них сниться?Также на эту тему: Зеленский продолжит кровавое пиршество. Украинские эксперты и политики о ситуации в стране

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новости, владимир зеленский, всу, потери всу, мобилизация, сво, статистика, раненые, выплаты, украина