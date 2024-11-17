"Бюджет не выгребет": названа сумма ежемесячных расходов Украины на выплаты раненым
Зеленский предупреждает
Украинский бюджет не может справиться с выплатами военнослужащим за ранения, при этом также есть политическая составляющая отказа от выплат. Об этом пишет телеграм-канал "Легитимный".
"Украинская власть кидает своих военных после того, как они получают ранения, увечья и не могут дальше воевать по состоянию здоровья", - констатировал канал.
Он привёл ссылки на свои предыдущие публикации на эту тему, отметив, что лишь в 2023 начали появляться первые публикации в СМИ. До этого тема невыплат была табуирована.
"Причина - деньги и страх власти сказать народу реальную правду и обозначить цену этой войны, которую можно было избежать. Если сейчас признать всех, кто реально получил ранение и должен получить инвалидность, то цифра будет больше 350.000 солдат. Теперь представьте, что им всем положено необходимое лечение за счет государства и полное обеспечение. Это расход от 700-1.4млрд $ в месяц. Бюджет не выгребет", - пояснил телегам-канал.
К тому же официальная статистика будет катастрофической, что усилит антивоенные настроения. По мнению телеграм-канала, такое положение дел означает приговор для Владимира Зеленского.
"Вот и получается, что власть просто использует как расходный материал жизни украинцев и потом ждет, когда они сдохнут от не долеченных ранений и болезней, чтобы не платить им денег и не портить статистику", - сказано в публикации.
Вначале года, 25 февраля на пресс-конференции Зеленский заявлял о 31 тысяче погибших военнослужащих украинской армии с начала СВО. При этом Зеленский отказался назвать численность раненых и пропавших без вести. Практически сразу это заявление назвали ложным как украинские политики, так и военнослужащие. Об этом также сообщала западная пресса.
Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему в публикации Места, где Зеленский будет находиться после президентства. Что ему будет в них сниться?