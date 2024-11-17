"Бюджет не выгребет": названа сумма ежемесячных расходов Украины на выплаты раненым - 17.11.2024 Украина.ру
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"Бюджет не выгребет": названа сумма ежемесячных расходов Украины на выплаты раненым
"Бюджет не выгребет": названа сумма ежемесячных расходов Украины на выплаты раненым - 17.11.2024 Украина.ру
"Бюджет не выгребет": названа сумма ежемесячных расходов Украины на выплаты раненым
Украинский бюджет не может справиться с выплатами военнослужащим за ранения, при этом также есть политическая составляющая отказа от выплат. Об этом пишет телеграм-канал "Легитимный".
2024-11-17T16:03
2024-11-17T16:03
новости
владимир зеленский
всу
потери всу
мобилизация
сво
статистика
раненые
выплаты
украина
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"Украинская власть кидает своих военных после того, как они получают ранения, увечья и не могут дальше воевать по состоянию здоровья", - констатировал канал.Он привёл ссылки на свои предыдущие публикации на эту тему, отметив, что лишь в 2023 начали появляться первые публикации в СМИ. До этого тема невыплат была табуирована."Причина - деньги и страх власти сказать народу реальную правду и обозначить цену этой войны, которую можно было избежать. Если сейчас признать всех, кто реально получил ранение и должен получить инвалидность, то цифра будет больше 350.000 солдат. Теперь представьте, что им всем положено необходимое лечение за счет государства и полное обеспечение. Это расход от 700-1.4млрд $ в месяц. Бюджет не выгребет", - пояснил телегам-канал.К тому же официальная статистика будет катастрофической, что усилит антивоенные настроения. По мнению телеграм-канала, такое положение дел означает приговор для Владимира Зеленского.Вначале года, 25 февраля на пресс-конференции Зеленский заявлял о 31 тысяче погибших военнослужащих украинской армии с начала СВО. При этом Зеленский отказался назвать численность раненых и пропавших без вести. Практически сразу это заявление назвали ложным как украинские политики, так и военнослужащие. Об этом также сообщала западная пресса.Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему в публикации Места, где Зеленский будет находиться после президентства. Что ему будет в них сниться?Также на эту тему: Зеленский продолжит кровавое пиршество. Украинские эксперты и политики о ситуации в стране
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, владимир зеленский, всу, потери всу, мобилизация, сво, статистика, раненые, выплаты, украина
Новости, Владимир Зеленский, ВСУ, потери ВСУ, мобилизация, СВО, статистика, раненые, выплаты, Украина

"Бюджет не выгребет": названа сумма ежемесячных расходов Украины на выплаты раненым

16:03 17.11.2024
 
Зеленский предупреждает
Зеленский предупреждает
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Украинский бюджет не может справиться с выплатами военнослужащим за ранения, при этом также есть политическая составляющая отказа от выплат. Об этом пишет телеграм-канал "Легитимный".
"Украинская власть кидает своих военных после того, как они получают ранения, увечья и не могут дальше воевать по состоянию здоровья", - констатировал канал.
Он привёл ссылки на свои предыдущие публикации на эту тему, отметив, что лишь в 2023 начали появляться первые публикации в СМИ. До этого тема невыплат была табуирована.
"Причина - деньги и страх власти сказать народу реальную правду и обозначить цену этой войны, которую можно было избежать. Если сейчас признать всех, кто реально получил ранение и должен получить инвалидность, то цифра будет больше 350.000 солдат. Теперь представьте, что им всем положено необходимое лечение за счет государства и полное обеспечение. Это расход от 700-1.4млрд $ в месяц. Бюджет не выгребет", - пояснил телегам-канал.
К тому же официальная статистика будет катастрофической, что усилит антивоенные настроения. По мнению телеграм-канала, такое положение дел означает приговор для Владимира Зеленского.
"Вот и получается, что власть просто использует как расходный материал жизни украинцев и потом ждет, когда они сдохнут от не долеченных ранений и болезней, чтобы не платить им денег и не портить статистику", - сказано в публикации.
Вначале года, 25 февраля на пресс-конференции Зеленский заявлял о 31 тысяче погибших военнослужащих украинской армии с начала СВО. При этом Зеленский отказался назвать численность раненых и пропавших без вести. Практически сразу это заявление назвали ложным как украинские политики, так и военнослужащие. Об этом также сообщала западная пресса.
Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему в публикации Места, где Зеленский будет находиться после президентства. Что ему будет в них сниться?
Также на эту тему: Зеленский продолжит кровавое пиршество. Украинские эксперты и политики о ситуации в стране
 
НовостиВладимир ЗеленскийВСУпотери ВСУмобилизацияСВОстатистикараненыевыплатыУкраина
 
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16:03"Бюджет не выгребет": названа сумма ежемесячных расходов Украины на выплаты раненым
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15:16"Есть погибшая и раненые": дрон ВСУ атаковал автомобиль участкового в Курской области
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