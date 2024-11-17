ВСУ уничтожены в "котле" на территории Ольговской рощи в Курской области - 17.11.2024 Украина.ру
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ВСУ уничтожены в "котле" на территории Ольговской рощи в Курской области
ВСУ уничтожены в "котле" на территории Ольговской рощи в Курской области - 17.11.2024 Украина.ру
ВСУ уничтожены в "котле" на территории Ольговской рощи в Курской области
В окружении оказались подразделения украинских интервентов, вторгшихся в августе на территорию российской Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ
2024-11-17T18:07
2024-11-17T18:07
новости
курская область
россия
вооруженные силы украины
всу
потери всу
кто
окружение
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Российской войсковой группировкой "Север" в ходе успешных действий по разгрому украинских формирований на территории Курской области блокированы подразделения ВСУ в районе Ольговской рощи, сказано во официальном сообщении."Сегодня в 4 часа утра противник предпринял попытку группами по 15-20 человек прорваться из образовавшегося "котла". В результате эффективного огневого поражения уничтожено более 80 националистов, порядка 40 военнослужащих ВСУ ранены, часть из которых была брошена своими сослуживцами, кроме того 24 украинских боевика взяты в плен", - констатировали в Минобороны России.Там также отметили продолжение "зачистки" района с ликвидацией оставшегося противника.Как сообщалось ранее, СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ документирует военные преступления вооружённых формирований Украины в Курской области. Тем временем Военная разведка Британии обеспокоена российским наступлением на КупянскБолее полная картина дня в обзоре Террор против гражданских, удар по инфраструктуре. Итоги 17 ноября на Украине
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новости, курская область, россия, вооруженные силы украины, всу, потери всу, кто, окружение
Новости, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, КТО, окружение

ВСУ уничтожены в "котле" на территории Ольговской рощи в Курской области

18:07 17.11.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие батальонно-тактической группы "Каштана" спецназа "Ахмат"
Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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В окружении оказались подразделения украинских интервентов, вторгшихся в августе на территорию российской Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ
Российской войсковой группировкой "Север" в ходе успешных действий по разгрому украинских формирований на территории Курской области блокированы подразделения ВСУ в районе Ольговской рощи, сказано во официальном сообщении.
"Сегодня в 4 часа утра противник предпринял попытку группами по 15-20 человек прорваться из образовавшегося "котла". В результате эффективного огневого поражения уничтожено более 80 националистов, порядка 40 военнослужащих ВСУ ранены, часть из которых была брошена своими сослуживцами, кроме того 24 украинских боевика взяты в плен", - констатировали в Минобороны России.
Там также отметили продолжение "зачистки" района с ликвидацией оставшегося противника.
Как сообщалось ранее, СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ документирует военные преступления вооружённых формирований Украины в Курской области.
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